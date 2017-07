TT: Standard heeft nog werk in dossier rond Poolse spits - Antwerp wil middenvelder van Club Brugge - "PSG had goed gesprek met Mbappe"

Door: redactie

4/07/17 - 06u35

© getty.

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Castagne traint niet meer met Genk Timothy Castagne (21) traint niet meer mee bij RC Genk. In samenspraak met de club volgt hij een individueel programma. Castagne heeft een persoonlijk akkoord met Nice, maar op clubniveau is er nog geen overeenkomst. Die is er wel met Atalanta, maar Castagne heeft zijn zinnen op Nice gezet. De opstapclausule in het contract van Castagne is vastgelegd op 6 miljoen euro. In de entourage van de rechtsachter verwachten ze vandaag of morgen een doorbraak in het dossier. Een deel van de internationals legde gisteren de medische en fysieke tests af, Samatta, Uronen, Colley, Brabec en Malinovskyi. In de namiddag trainden zij op het veld. Berge wordt morgen in Genk verwacht, nieuwe doelman Danny Vukovic komt donderdag aan. (KDZ) Lees ook Herbeleef Transfer Talk van zaterdag 1 juli, met Club Brugge dat Perbet wegkaapt bij AA Gent

Herbeleef TT van zondag 2 juli, met Celtic dat Musonda wil en Gent dat Belgische doublure haalt voor Kalinic

Herbeleef Transfer Talk van maandag 3 juli, met Standard en Essevee die aanvallende versterking haalden © photo news.

Laat Monaco Mbappé naar concurrent PSG vertrekken? Kylian Mbappé heeft onlangs samen met zijn vader een gesprek gehad met PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi en Antero Henrique, technisch directeur van de Parijse club. Dat meldt de Franse sportkrant L'Equipe.



De bijeenkomst zou goed verlopen zijn. Al had Mbappé niet uitgesproken wat hij wilde doen. AS Monaco ziet de gewilde aanvaller liever niet naar concurrent PSG gaan. Ook Manchester United, Real Madrid en enkele andere Europese topclubs hebben interesse in de pas 18-jarige Frans international. Daarbij worden transfersommen van over de 100 miljoen euro genoemd. © photo news.

Standard heeft werk in dossier rond Pools toptalent De komst van Dawid Kownacki (20) naar Standard is nog lang niet zeker. Poolse media meldden afgelopen zondag dat de deal zo goed als beklonken was. De Rouches zouden 2,5 miljoen euro willen neerleggen voor de aanvaller. Maar het Italiaanse Sampdoria heeft ook opnieuw contact opgenomen met Lech Poznan én met de speler, waardoor hij opnieuw zou twijfelen. Bovendien - zo klinkt het in Polen - vonden Kownacki en zijn entourage het contractvoorstel onvoldoende. (FDZ) © getty.

Perbet: "Al vaak contact gehad met Club" Aan het einde van zijn eerste trainingsdag bij Club sprak Jérémy Perbet tegenover ClubTV over zijn spraakmakende overgang: "Ik ben heel blij dat ik hier ben. Zeker omdat ik in het verleden al vaker contact had met Club, maar om verschillende redenen is het toen niet gelukt. Ik ben tevreden dat ik nu bij deze grote club ben. Voor mij is het goed dat ik meteen meekan op stage om te acclimatiseren. Perbet maakt morgen mogelijk zijn debuut in de oefenwedstrijd tegen het Oekraïense Oleksandria. (TTV) © photo news.

Ook Antwerp aast op Coopman Geen Sander Coopman gisterenmiddag in Garderen, wél op bezoek bij Antwerp FC op de Bosuil. De middenvelder heeft het trainingskamp in Nederland verlaten om te onderhandelen met de promovendus over een eventuele uitleenbeurt. Dit betekent dat Coopman naast Zulte Waregem ook bij Antwerp aan de slag kan. Eerder werden de gesprekken met Essevee 'on hold' gezet omdat de West-Vlaamse club niet bereid was om een vergoeding van 200.000 euro te betalen om Coopman te huren. Afwachten of Club en Coopman met Antwerp wél een akkoord bereiken. (SJH/RVD/TTV) © photo news.