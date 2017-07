TT: Onyekuru pikt aan op stage Anderlecht - Antwerp huurt opnieuw Corryn van KVM - Pepe naar Besiktas

Door: redactie

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Antwerp huurt opnieuw Corryn Antwerp heeft zijn eerste inkomende transfer voor volgend seizoen aangekondigd. De Great Old huurt linksachter Alexander Corryn voor één seizoen van KV Mechelen en bedong ook een aankoopoptie. De 23-jarige Corryn werd ook vorig seizoen door Malinwa uitgeleend aan Antwerp. "De gezwinde vleugelverdediger is linksvoetig en kan ook centraal achterin uitgespeeld worden", schrijft de promovendus op zijn website. Corryn speelde vorig seizoen al twintig wedstrijden voor Antwerp. KV Mechelen verlengde het contract van Corryn met drie jaar (tot medio 2021) alvorens een huurovereenkomst met Antwerp af te sluiten. Alexander Corryn. © belga.

Arouna Koné voor twee jaar naar Sivasspor Arouna Koné, tussen 2002 en 2003 nog te bewonderen bij Lierse, zet zijn carrière voort in Turkije. De inmiddels 33-jarige Ivoriaan tekent voor twee jaar bij Sivasspor, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de hoogste afdeling.



Koné kwam de afgelopen vier seizoenen uit voor Everton. Daar werd zijn aflopende contract niet verlengd waardoor hij transfervrij richting Turkije vertrekt. Eerder kwam de 39-voudig international uit voor onder andere Roda JC en PSV. Na zijn Nederlands avontuur speelde Koné voor Sevilla, Hannover 96, Levante en Wigan Athletic, met wie hij in 2013 de FA Cup won ten koste van Manchester City. In datzelfde jaar legde Everton zeven miljoen euro neer voor de Ivoriaan. © photo news.

Odjidja toch niet naar Krasnodar De deal leek zo goed als rond, maar Vadis Odjidja (28) gaat dan toch niet naar Krasnodar. De Russische club, die 3,5 miljoen euro plus bonussen zou betalen aan Legia Warschau, kwam bepaalde afspraken niet na. Mariusz Piekarski, de Poolse makelaar die mee het dossier in hand had genomen, meldde op Twitter dat de transfer afgeblazen wordt. "De deal gaat niet door. Vadis keert terug", meldde Piekarski. De middenvelder blijft voorlopig bij Legia. De transfermarkt blijft wel nog twee maanden open. © epa.

Gent ontbindt contract Vandeputte AA Gent heeft het contract van Jari Vandeputte (21) in onderling overleg verbroken. De middenvelder kreeg in het seizoen 2013/2014 een paar keer zijn kans, maar kon zich nadien nooit doorzetten. Na opeenvolgende uitleenbeurten aan Roeselare en FC Eindhoven had Vandeputte, die nog één jaar onder contract lag, geen toekomst meer bij de Buffalo's. Het Gentse jeugdproduct is momenteel op proef bij de Nederlandse tweedeklasser MVV. (VDVJ) © belga.

Franse verdediger voor Cercle Brugge Cercle Brugge heeft zich versterkt met de Fransman Benjamin Delacourt. Dat hebben de West-Vlamingen zelf bekendgemaakt. De 31-jarige centrale verdediger, die overkomt van Deinze uit de eerste amateurklasse, is al de elfde zomertransfer van Cercle.



Delacourt heeft in Brugge een contract voor een seizoen getekend. De Fransman kreeg zijn jeugdopleiding bij Rijsel en voetbalde nadien voor Moeskroen en ES Wesquehal in zijn thuisland. Vervolgens trok hij in 2011 opnieuw naar Moeskroen, om in 2015 naar Deinze te vertrekken. Delacourt speelde in totaal dertig partijen in de Jupiler Pro League Welkom, Benjamin!https://t.co/GtjFOwVotA#levecercle #ollemolletope pic.twitter.com/ou6MwCMEzA — Cercle Brugge (@cercleofficial) Tue Jul 04 00:00:00 MEST 2017

Onyekuru voor het eerst in Anderlechtplunje Het is dan toch zover. Henry Onyekuru is neergestreken in Oostenrijk waar Anderlecht momenteel op stage is. Na de lange transfersaga rond de ex-spits van Eupen kan de Nigeriaan zich eindelijk op het voetbal focussen. Onyekuru is dan wel eigendom van Everton, Anderlecht leent de goaltjesdief een seizoen van de Engelse club. Welcome Henry Onyekuru! ¿¿ Ready to meet his teammates in Austria! ¿¿¿¿ #RSCA #trainingcamp2017 pic.twitter.com/6PPepgSvF9 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht)

Sevilla-middenvelder Iborra is op weg naar Leicester City Leicester City heeft met FC Sevilla een principeakkoord bereikt over de komst van Vicente Iborra. De 29-jarige Spanjaard moet wel nog tot een overeenkomst komen met de 'Foxes'. Dat heeft de Spaanse club vandaag bekendgemaakt. Iborra speelde de voorbije vier seizoenen voor FC Sevilla, dat hem in 2013 wegplukte bij Levante. De verdedigende middenvelder droeg geregeld de aanvoerdersband bij de 'Rojiblancos', waarmee hij in 2014, 2015 en 2016 de Europa League won.



Het voorbije seizoen keken FC Sevilla en Leicester City elkaar in de ogen in de achtste finales van de Champions League. De Premier League-kampioen van 2016 schakelde de Spanjaarden uit met een 2-0 thuiszege na een 2-1 nederlaag in Sevilla. © afp.

Club legt met McGree negende zomertransfer vast Volgens Australische media trekt Riley McGree naar Club Brugge. Na wekenlange onderhandelingen zou de polyvalente middenvelder van Adelaide United zijn handtekening geplaatst hebben bij blauw-zwart. De Australiër speelde in zijn debuutseizoen 16 wedstrijden waarin hij één keer scoorde. In maart werd hij voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg. Na Mathew Ryan en Bernie Ibini is McGree de derde Australiër die sinds 2013 naar Brugge trekt. Afwachten op de negende zomeraanwinst van blauw-zwart deze week nog zal aansluiten op de zomerstage in Garderen of niet. Riley McGree se va al fútbol de Belgicahttps://t.co/m3g0C7MrX2 pic.twitter.com/xU6VsiUWBF — The A-liga (@TheAligaweb) Fri Jun 30 00:00:00 MEST 2017

Marseille neemt Luiz Gustavo over van Wolfsburg Olympique Marseille heeft Luiz Gustavo (29) aangetrokken. De verdedigende middenvelder komt over van Wolfsburg. Dat melden beide clubs vandaag. Over de contractduur gaf OM geen informatie vrij. Gustavo werd in 2007 door Hoffenhem naar Europa gehaald. Hij liet voornamelijk van zich spreken bij Bayern München (2011-2013). Met de Rekordmeister won Gustavo in 2013 de Champions League en kroonde hij zich tot Duits landskampioen, een jaar nadat hij met Bayern de DFB-Pokal had gewonnen. Met Wolfsburg veroverde hij in 2015 nog eens de Duitse beker. Bij de Braziliaanse nationale ploeg verzamelde Gustavo 41 caps.



Voor Marseille is Gustavo de tweede aanwinst deze zomer, na de van Monaco overgekomen aanvaller Valère Germain. ¿¿ COMMUNIQUÉ | L'Olympique de Marseille est heureux d'annoncer la signature de @LGustavo_22 ! #LuizEstOlympien



¿¿https://t.co/Vhh6u2tPoD pic.twitter.com/86CiwY8p2D — Olympique Marseille (@OM_Officiel) Tue Jul 04 00:00:00 MEST 2017 © getty.

Matthias Ginter ruilt Dortmund voor Mönchengladbach Matthias Ginter wordt bij Borussia Mönchengladbach ploegmaat van Thorgan Hazard. De 23-jarige Duitse international komt over van Borussia Dortmund. Dat hebben beide clubs vandaag bevestigd. De centrale verdediger moet enkel nog zijn medische testen afleggen en wordt normaal gezien later op de dag voorgesteld. Zondag won Ginter met de Duitse nationale ploeg de Confederations Cup. In 2014 behoorde hij ook tot de selectie van de Mannschaft, die zich in Brazilië tot wereldkampioen kroonde. De verdediger, die intussen veertien caps telt, speelde toen echter geen minuut.



Ginter werd opgeleid bij Freiburg, de club waarvoor hij in 2012 zijn debuut maakte. In 2014 plukte Borussia Dortmund hem weg in het Schwarzwald-stadion. Voor Dortmund kwam hij in 102 wedstrijden in actie. ¿¿ @MatzeGinter vom @BVB wird heute vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchungen einen Vertrag bei der #Fohlenelf unterschreiben. pic.twitter.com/cob71BVHNw — Borussia (@borussia) Tue Jul 04 00:00:00 MEST 2017

Lokeren legt aanvoerder Overmeire tot 2021 vast Killian Overmeire (31) heeft zijn contract bij Lokeren tot 2021 verlengd. "Dat zou wel eens kunnen betekenen dat onze kapitein zijn spelerscarrière beëindigt bij Sporting Lokeren en dat hij dus ook zijn hele profcarrière op Daknam actief zal zijn geweest", zo klinkt het vandaag op de clubwebsite. "Ik ben heel blij met deze contractverlenging", laat Overmeire optekenen. "Sporting is een stabiele club waar ik al heel wat mooie momenten heb beleefd. Mijn honger is alleszins nog niet gestild, hopelijk kunnen we samen met onze supporters bouwen aan de toekomst van deze mooie club."



HIER meer over de contractverlenging van Overmeire. © photo news.

Lierse gaat lucratief zaakje doen Lierse staat dicht bij een lucratieve uitgaande transfer. De Egyptische linksback Karim Hafez is nadrukkelijk in beeld bij het Duitse Freiburg. Op clubniveau is er een voorakkoord, maar de speler zelf heeft nog niet definitief beslist waar zijn toekomst ligt. Hij geniet immers nog concrete interesse uit Duitsland en Frankrijk. Onder andere Lens - dat Hafez vorig jaar huurde - wil de international definitief overnemen. Karim Hafez, hier links van Ayub Masika. © belga.

Thiago Motta verlengt contract bij PSG tot 2018 Thiago Motta (34) heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met één seizoen verlengd tot 2018. Dat heeft de club van Rode Duivel Thomas Meunier vandaag bekendgemaakt. Het contract van de Italiaanse international, goed voor 30 caps, liep op 30 juni af. De middenvelder ruilde in januari 2012 Inter Milaan voor PSG. Zowel onder Laurent Blanc als onder huidig coach Unai Emery was de in Brazilië geboren Motta een basisspeler. In 2013, 2014, 2015 en 2016 pakte hij met PSG de Franse landstitel.



"Ik heb een speciale band met de club, die me de voorbije vijf jaar veel vertrouwen heeft gegeven. Het avontuur gaat verder en dat maakt me erg blij", verklaart Motta, die eerder ook voor Genoa, Atlético Madrid en FC Barcelona aantrad. Met Inter en Barça won hij de Champions League. Nasser Al-Khelaïfi: "Nous sommes très satisfaits d¿avoir prolongé le contrat de Thiago" ¿¿ https://t.co/uAnHmZs8di pic.twitter.com/TwJTmQAqGZ — PSG Officiel (@PSG_inside) Tue Jul 04 00:00:00 MEST 2017

Castagne traint niet meer met Genk Timothy Castagne (21) traint niet meer mee bij RC Genk. In samenspraak met de club volgt hij een individueel programma. Castagne heeft een persoonlijk akkoord met Nice, maar op clubniveau is er nog geen overeenkomst. Die is er wel met Atalanta, maar Castagne heeft zijn zinnen op Nice gezet. De opstapclausule in het contract van Castagne is vastgelegd op 6 miljoen euro. In de entourage van de rechtsachter verwachten ze vandaag of morgen een doorbraak in het dossier. Een deel van de internationals legde gisteren de medische en fysieke tests af, Samatta, Uronen, Colley, Brabec en Malinovskyi. In de namiddag trainden zij op het veld. Berge wordt morgen in Genk verwacht, nieuwe doelman Danny Vukovic komt donderdag aan. (KDZ) © photo news.

Laat Monaco Mbappé naar concurrent PSG vertrekken? Kylian Mbappé heeft onlangs samen met zijn vader een gesprek gehad met PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi en Antero Henrique, technisch directeur van de Parijse club. Dat meldt de Franse sportkrant L'Equipe.



De bijeenkomst zou goed verlopen zijn. Al had Mbappé niet uitgesproken wat hij wilde doen. AS Monaco ziet de gewilde aanvaller liever niet naar concurrent PSG gaan. Ook Manchester United, Real Madrid en enkele andere Europese topclubs hebben interesse in de pas 18-jarige Frans international. Daarbij worden transfersommen van over de 100 miljoen euro genoemd. © photo news.

Standard heeft werk in dossier rond Pools toptalent © getty. De komst van Dawid Kownacki (20) naar Standard is nog lang niet zeker. Poolse media meldden afgelopen zondag dat de deal zo goed als beklonken was. De Rouches zouden 2,5 miljoen euro willen neerleggen voor de aanvaller. Maar het Italiaanse Sampdoria heeft ook opnieuw contact opgenomen met Lech Poznan én met de speler, waardoor hij opnieuw zou twijfelen. Bovendien - zo klinkt het in Polen - vonden Kownacki en zijn entourage het contractvoorstel onvoldoende. (FDZ) © getty.

Perbet: "Al vaak contact gehad met Club" Aan het einde van zijn eerste trainingsdag bij Club sprak Jérémy Perbet tegenover ClubTV over zijn spraakmakende overgang: "Ik ben heel blij dat ik hier ben. Zeker omdat ik in het verleden al vaker contact had met Club, maar om verschillende redenen is het toen niet gelukt. Ik ben tevreden dat ik nu bij deze grote club ben. Voor mij is het goed dat ik meteen meekan op stage om te acclimatiseren. Perbet maakt morgen mogelijk zijn debuut in de oefenwedstrijd tegen het Oekraïense Oleksandria. (TTV) © photo news.

Ook Antwerp aast op Coopman Geen Sander Coopman gisterenmiddag in Garderen, wél op bezoek bij Antwerp FC op de Bosuil. De middenvelder heeft het trainingskamp in Nederland verlaten om te onderhandelen met de promovendus over een eventuele uitleenbeurt. Dit betekent dat Coopman naast Zulte Waregem ook bij Antwerp aan de slag kan. Eerder werden de gesprekken met Essevee 'on hold' gezet omdat de West-Vlaamse club niet bereid was om een vergoeding van 200.000 euro te betalen om Coopman te huren. Afwachten of Club en Coopman met Antwerp wél een akkoord bereiken. (SJH/RVD/TTV) © photo news.