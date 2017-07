TT: Odjidja naar Rusland? - Hasi wil Club-spits - Immers vindt nieuwe werkgever

Door: redactie

3/07/17 - 14u43

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Immers trekt naar ADO Den Haag Lex Immers verliet Club Brugge om familiale redenen en de aanvallende middenvelder gaf aan dat hij dichter bij huis op zoek ging naar een club. En die club heeft de 31-jarige Nederlander nu ook gevonden. Vanavond zet Immers zijn krabbel onder een contract voor twee seizoenen bij ADO Den Haag, de ploeg van zijn hart.



"Ik heb absoluut geen spijt van mijn avontuur bij Club Brugge", vertelde Immers eerder op de website van Club Brugge. "Ik voelde me vanaf moment één thuis in deze warme club. Omwille van familiale redenen kies ik er nu voor om dichter bij huis aan de slag te gaan. Ik wil iedereen bij Club bedanken voor de voorbije maanden en wens hen alle succes toe voor het komende seizoen." © belga. © ProShots.

Trekt Odjidja naar Krasnodar? Er lijkt een einde gekomen aan de transfer/contractsoap van Vadis Odjidja. De middenvelder kon bijtekenen bij Legia Warschau, waarmee hij kampioen was geworden. Maar volgens de Poolse en Russische pers heeft de Belgische middenvelder voor Krasnodar gekozen. De nummer vier van de afgelopen Russische competitie moet wel een transferbedrag van zo'n 3 miljoen euro betalen. De entourage van de middenvelder wil de geruchten evenwel nog niet bevestigen. © epa.

Valencia haalt Servische middenvelder Valencia heeft vandaag de Servische middenvelder Nemanja Maksimovic voorgesteld. Maksimovic komt over van de Kazachse kampioen FC Astana en tekende in Mestalla een contract tot medio 2022.



De 22-jarige Maksimovic, een drievoudig Servisch A-international, speelde de afgelopen 2,5 seizoenen 75 wedstrijden voor Astana en werd er twee keer kampioen. Met het Servische team onder 20 jaar werd Maksimovic in 2015 wereldkampioen. De middenvelder maakte in de finale tegen Brazilië diep in de verlengingen de winnende 2-1.



Valencia beëindigde de Primera Division vorig seizoen teleurstellend als twaalfde. Tweevoudig Rode Duivel Zakaria Bakkali staat er ook nog onder contract.

Aston Villa haalt John Terry aan boord Verdediger John Terry vervolgt zijn loopbaan bij tweedeklasser Aston Villa. Dat maakte de eigenaar van de club uit Birmingham, de Chinees Tony Xia, maandag bekend via Twitter. De 36-jarige Terry nam afgelopen seizoen na 22 jaar afscheid van Chelsea. De voormalig aanvoerder was min of meer overbodig bij de landskampioen. Diverse clubs uit de Premier League toonden interesse voor hem, maar hij koos toch voor tweedeklasser Aston Villa. Terry wou confrontaties met zijn geliefde Chelsea immers te allen prijze vermijden.



Eupen strikt Nils Schouterden en Mickaël Tirpan Middenvelder Nils Schouterden (28) verlaat KV Mechelen voor Eupen. Verder trokken de Oostkantonners ook Mickaël Tirpan (23) aan. De rechtsachter komt over van Excel Moeskroen. Beiden ondertekenden een contract tot juni 2019. Dat heeft Eupen vandaag aangekondigd op de clubwebsite.



Schouterden keert terug naar de club waarmee hij in 2013-2014 een seizoen in tweede klasse aantrad. Eupen heeft goede herinneringen aan de middenvelder, want toen trof hij 17 keer raak. Verder verdedigde Schouterden al de kleuren van Oud-Heverlee Leuven, Sint-Truiden en Westerlo. Vorig seizoen speelde hij 31 wedstrijden voor KV Mechelen. Eerder shopte Eupen al bij Malinwa, waar het deze zomer ook aanvaller Nicolas Verdier weghaalde.



Tirpan begon zijn carrière op lager niveau bij Dender, Francs Borains en Seraing. Sinds 2015 trad de rechtsachter aan voor Excel Moeskroen, waar hij het afgelopen seizoen doorgaans basisspeler was met 27 wedstrijden op de teller.

N'Sakala speelt ook volgend seizoen in Turkije Fabrice N'Sakala speelt ook volgend seizoen voor Alanyaspor, zo werd aan onze redactie bevestigd. De Franse flankverdediger moet niet meteen op een basisplaats rekenen bij Anderlehct, dus stalt paars-wit hem nog een jaartje in Turkije. Ook afgelopen seizoen kwam hij al uit voor diezelfde club. © photo news.

Nainggolan op de verlanglijst van Inter Vertrekt hij of vertrekt hij niet? Dat is de vraag die nog steeds rond de persoon Radja Nainggolan sluimert. Volgens de Gazzetta dello Sport verlopen de onderhandelingen tussen de Rode Duivel en AS Roma voor een contractverlenging behoorlijk stroef. Ook al weigerde de Romeinse club tot nog toe maar naar een aanbod te luisteren, willen ze dat nu stilaan wel doen.



Nainggolan staat volgens de Italiaanse sportkrant hoog op het verlanglijstje van Inter. Met zo'n 60 miljoen euro wil de club flink in de geldbuidel tasten. Al staan ook Arturo Vidal en Naby Keita op de lijst van middenvelders die Inter wil aantrekken. © Reporters / GYS.

Olympiakos informeert ook naar Obradovic Besnik Hasi is bij Olympiakos op zoek naar een centrale verdediger en een linksback. Voor de positie van centrale verdediger komt Standard-speler Kosanovic in aanmerking, naast een andere Servische verdediger die in de Turkse Süper Lig actief is. Vandaag hakt de club de knoop definitief door over wie van de twee het wordt.



Voor de positie van linksback heeft de Griekse recordkampioen zijn oog laten vallen op Ivan Obradovic van Anderlecht. Olympiakos informeerde al bij Herman Van Holsbeeck naar de transfervoorwaarden, maar de Serviër lijkt niet haalbaar voor de Grieken. Anderlecht is ook niet van plan mee te werken aan een transfer gezien de relatieve krapte op links. (TTV) © photo news.

Perbet naar Club, Olympiakos wil Vossen Het ene heeft niets met het andere te maken, maar daags na de komst van Jérémy Perbet bereikte ons gisteren de informatie dat Jelle Vossen gegeerd is door Olympiakos, de club van coach Besnik Hasi. Net als in de zomer van 2014 hoopt de Griekse topclub de toenmalige Genkspits nu over te nemen van Club, al zal alle moeite vergeefs zijn. Blauw-zwart haalde Perbet dit weekend in zeven haasten van AA Gent om Wesley, die de competitiestart moet missen door meningitis, te vervangen. Het is dan ook aannemelijk dat Vossen voor geen geld mag vertrekken, anders staat blauw-zwart ondanks de komst van Perbet even ver. Niets valt uit te sluiten, maar Club staat allesbehalve te springen om Vossen onder de huidige omstandigheden van de hand te doen. (TTV) © belga. © belga.

Standard haalt Mpoku terug Standard doet aan klantenbinding met zijn supporters. De Rouches hebben een mondeling akkoord met Paul-José Mpoku én met zijn club Chievo Verona over een definitieve overgang. Enkel de handtekeningen ontbreken nog. De flankaanvaller keert zo - behoudens een late kink in de kabel - na tweeënhalf seizoenen terug naar de club van zijn hart. Op Sclessin werd hij tussen 2011 en 2015 één van de absolute publiekslievelingen. Mpoku vertrok in de wintermercato van 2015 naar Cagliari, zes maanden later koos hij voor Chievo Verona. In Italië kon hij zich echter nooit helemaal doorzetten. Vorig seizoen werd de Congolese international verhuurd aan Panathinaikos, waarmee hij in de Europa League speelde tegen Standard. De Grieken wilden Mpoku er opnieuw graag bij, maar kregen de deal financieel niet rond. Standard heeft wel een akkoord op alle niveaus. Eerstdaags tekent Mpoku een meerjarig contract bij de Rouches. (FDZ/SJH)



Transfer Foket: van zekere zaak tot topoverleg De medische testen van Thomas Foket (22) bij Atalanta moesten een formaliteit worden, maar ondertussen is het zoveel meer. Nadat een medisch probleem werd vastgesteld, zette de Italiaanse club het dossier 'on hold'. Vandaag is er topoverleg tussen de clubs en hun dokters.



Het zijn verwarrende dagen voor Thomas Foket. Zijn transfer naar het Italiaanse Atalanta Bergamo leek in kannen en kruiken. Tot zaterdagochtend doorsijpelde dat hij niet geslaagd was voor zijn medische en fysieke testen. Nochtans had de Rode Duivel toen al zijn handtekening gezet onder een contract voor vier jaar (plus een optie voor een extra jaar). Maar doordat een medisch probleem opdook, zette Atalanta de deal 'on hold'. Vandaag vindt er overleg plaats tussen beide clubs én de clubdokters om duidelijkheid te scheppen. De Italianen plannen naar verluidt ook een second opinion in Milaan. Pas dan wordt beslist of de transfer definitief van de baan is of niet. © photo news.