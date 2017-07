TT: Charleroi huurt jonge Anderlecht-winger - Celtic wil 6 miljoen euro neertellen voor Musonda - Gent haalt Belgische doelman

Door: redactie

2/07/17 - 09u30

© photo_news.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Gent haalt doelman Bram Castro weer naar België

AA Gent heeft in zijn zoektocht naar een doublure voor doelman Lovre Kalinic gekozen voor Bram Castro. De 34-jarige goalie komt over van het Nederlandse Heracles Almelo en tekent in de Arteveldestad een contract voor twee seizoenen. Gent koos met Castro vooral ook voor een nieuwe Belg in de selectie, want de landgenoten in de Gentse kern zijn voorlopig niet al te breed gezaaid.



"Het is voor mij heel lastig om Heracles Almelo te verlaten", aldus Castro. "Als ik alle clubs waar ik gespeeld heb in ogenschouw neem heb ik bij Heracles Almelo het beste gevoel. Het was de afgelopen jaren echter ook zo dat ik ver van mijn vrouw en twee kinderen woonde en leefde. Dat ging wel steeds meer wringen, dus toen deze kans voorbij kwam om dichtbij huis te gaan spelen heb ik deze aangepakt."



"Ik ben blij dat de club nog een transfersom voor mij ontvangt, maar ik heb het er tegelijkertijd heel moeilijk mee om Heracles Almelo te verlaten. Ik ga de club en de mensen enorm missen en wens ze alle succes en geluk toe. Ik kom zeker een aantal keren als supporter terug."