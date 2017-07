Herbeleef TT van zondag 2 juli, met Celtic dat Musonda wil en Gent dat Belgische doublure haalt voor Kalinic

Door: redactie

2/07/17 - 21u45

© Twitter.

Emanuelson traint in Utrecht Urby Emanuelson traint vanaf maandag mee bij FC Utrecht. De 31-jarige voormalige Oranje-international zit sinds deze zomer zonder club, nadat zijn contract bij het Engelse Sheffield Wednesday afliep en niet werd verlengd.



Als Emanuelson de komende periode overtuigt, kan hij mogelijk bij Utrecht aan de slag, zo blijkt uit de woorden van trainer Erik ten Hag. "Dat Emanuelson voetbalkwaliteiten heeft staat buiten kijf. Wij bieden hem dus graag dit podium, dat heeft voor beide partijen een meerwaarde. De komst geeft ons de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en van daaruit eventuele verdere mogelijkheden te onderzoeken."



Bayern nog niet uitgekocht Als het aan coach Carlo Ancelotti van Bayern München ligt, blijft de recordtransfer Corentin Tolisso deze zomer niet de enige aankoop van de Duitse kampioen. "Als er een kans komt, is de club bereid om toe te slaan'', liet de Italiaanse trainer weten. "Maar we gaan geen waanzinnige bedragen voor een speler betalen.'' © getty.

West Brom legt 13,6 miljoen neer voor Rodriguez West Bromwich Albion neemt voor 12 miljoen pond (13,6 miljoen euro) Jay Rodriguez over van Southampton, waar hij niet meer in beeld was als basisspeler.. De 27-jarige aanvaller had bij Southampton nog een contract tot medio 2019.De éénmalig Engels international, die de afgelopen jaren met enkele blessures kampte, tekende voor vier jaar bij West Brom. ¿¿ Give our new man @JayRodriguez9 a warm welcome, Baggies fans!#WelcomeJay #WBA pic.twitter.com/jRSOYgkq1I — West Bromwich Albion (@WBA) Sun Jul 02 00:00:00 MEST 2017

Stoke heeft 18,5 miljoen over voor 'nieuwe Kaká', Stoke City wil de Braziliaanse middenvelder Luan van Gremio overnemen. De 'nieuwe Kaká' zou 18 miljoen pond (20,5 miljoen euro) kosten. Volgens The Sun moet Stoke wel eerst Xherdan Shaqiri of Marko Arnautovic verkopen. Arnautovic staat in de belangstelling van AC Milan en PSG. Liverpool had in mei ook al interesse in Luan. © ap.

Claudio Pizarro verlaat Werder Bremen Ouderdomsdeken Claudio Pizarro moet Werder Bremen verlaten. Dat heeft de Duitse club vandaag bekendgemaakt. De 38-jarige Peruaan is met 104 doelpunten de topschutter aller tijden van Werder in de Bundesliga."Het was voor mij een grote eer om het shirt van Werder te dragen", reageert Pizarro. "De club, de stad en de fans zullen voor altijd een bijzondere plek in mijn hart innemen. Ik had graag voor Werder blijven spelen, maar accepteer de beslissing van de club."



Het contract van Pizarro liep op 30 juni af en wordt door de club dus niet verlengd. "We hebben veel aspecten in acht genomen en beslist om Claudio niet langer aan ons te binden", gaf sportief directeur Frank Baumann meer uitleg. "De concurrentie in de aanval is groot, en we willen geen rem zetten op de ontwikkeling van onze jonge spelers. Claudio is een Werder-legende en we zullen hem in een afscheidsduel het best mogelijke vertrek gunnen."



Pizarro verdedigde tijdens drie periodes (1999-2001, 2008-2012 en 2015-2017) de kleuren van Werder. Tussendoor voetbalde de aanvaller voor Bayern München en Chelsea. Met het team uit Bremen veroverde Pizarro een DFB-Pokal en een Duitse Supercup (beide in 2009). © ap.

Charleroi huurt Lukebakio van Anderlecht Dodi Lukebakio trekt komend seizoen het shirt van Charleroi aan. De 19-jarige winger wordt door Anderlecht voor één seizoen verhuurd aan de Carolo's. Vorig seizoen werd de Congolees nog uitgeleend aan het Franse Toulouse, maar dat werd geen succes. Première photo de Lukebakio à @SportCharleroi pic.twitter.com/ec83dhrEOy — Maxime Jacques (@maximejacques) Sun Jul 02 00:00:00 MEST 2017

Gent haalt doelman Bram Castro weer naar België AA Gent heeft in zijn zoektocht naar een doublure voor doelman Lovre Kalinic gekozen voor Bram Castro. De 34-jarige goalie komt over van het Nederlandse Heracles Almelo en tekent in de Arteveldestad een contract voor twee seizoenen. Gent koos met Castro vooral ook voor een nieuwe Belg in de selectie, want de landgenoten in de Gentse kern zijn voorlopig niet al te breed gezaaid.



"Het is voor mij heel lastig om Heracles Almelo te verlaten", aldus Castro. "Als ik alle clubs waar ik gespeeld heb in ogenschouw neem heb ik bij Heracles Almelo het beste gevoel. Het was de afgelopen jaren echter ook zo dat ik ver van mijn vrouw en twee kinderen woonde en leefde. Dat ging wel steeds meer wringen, dus toen deze kans voorbij kwam om dichtbij huis te gaan spelen heb ik deze aangepakt."



"Ik ben blij dat de club nog een transfersom voor mij ontvangt, maar ik heb het er tegelijkertijd heel moeilijk mee om Heracles Almelo te verlaten. Ik ga de club en de mensen enorm missen en wens ze alle succes en geluk toe. Ik kom zeker een aantal keren als supporter terug." NIEUWS | Bram Castro verlaat Heracles Almelo en gaat spelen voor AA Gent ¿¿ https://t.co/3dkJsuXALa pic.twitter.com/zi9NPTHCy2 — Heracles Almelo (@HeraclesAlmelo) Sun Jul 02 00:00:00 MEST 2017

Celtic dient bod van 6 miljoen in voor Musonda Celtic wil Charly Musonda wegkapen bij Chelsea en heeft daar veel geld voor over. De Schotse topclub heeft zelfs al een bod van 6 miljoen euro ingediend, maar Chelsea is vooralsnog niet bereid om de Belg te laten gaan. Oefenmeester Antonio Conté wil Musonda graag aan het werk zien op tournee in China met de Londense club.



"Wij hopen hem snel te kunnen strikken", klinkt het bij Celtic-coach Brendan Rodgers. "Hij kan bij ons een hele grote speler worden. Het zou fantastisch zijn moest hij de kern komen versterken, daar hopen we al zes maanden op. In deze speler investeren zou een uitstekende zaak zijn. De club doet dan ook zijn uiterste best om hem aan te trekken." Celtic manager Brendan Rodgers is very keen on signing Charly Musonda, but the player has set his mind on the Chelsea pre season tour. #cfc pic.twitter.com/4p9jxZeLrS — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Sun Jul 02 00:00:00 MEST 2017

Nieuw bod Juventus op doelman Szczesny Juventus bereidt een nieuw bod voor op doelman Wojciech Szczesny, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Poolse doelman is op dit moment tweede keus bij Arsenal achter Petr Cech. De afgelopen twee jaar werd 27-jarige Poolse doelman uitgeleend aan AS Roma. Juve wil het eerdere bod van vijf miljoen verhogen naar acht miljoen. Arsenal zou echter liefst 15 miljoen willen vangen voor de sluitpost. © photo news.