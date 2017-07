TT: Club vertrekt op stage, mét Izquierdo - Standard polst Mpoku voor terugkeer

Door: redactie

1/07/17

© belga.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Izquierdo mee op oefenstage Club

Twee weken na de start van de voorbereiding trekt Club Brugge morgen op oefenstage. Voor het vierde jaar op rij worden de tenten opgeslagen in het Nederlandse Garderen, waar blauw-zwart van zondag tot en met zondag 9 juli zal verblijven. In die week worden twee oefenmatchen afgewerkt: op woensdag 5 juli tegen het Oekraïense nummer vijf PFK Oleksandriya (19u) en op zaterdag 8 juli tegen Waasland-Beveren (16u30) en dan toch niet tegen PAOK Saloniki, dat in extremis afhaakte. Opvallend is dat ook José Izquierdo mee op stage vertrekt. De Colombiaan genoot net als de andere internationals van extra vakantie, maar zal in afwachting van zijn transfer toch meetrainen. Kwestie van ietwat in vorm te zijn voor zijn nieuwe club. Zijn manager verklaarde eerder al in deze krant dat hij verwacht dat 'Joske' tegen 15 juli weg zal zijn. (WDK)