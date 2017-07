TT: Club Brugge haalt Perbet voor één miljoen weg bij AA Gent - Atalanta blaast transfer Foket af - Castagne heeft akkoord met Nice

Door: redactie

1/07/17 - 20u10

Mogi Bayat, Perbet en diens vrouw Aloha en Club-manager Vincent Mannaert. © kos.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Castagne heeft akkoord met Nice Wordt Timothy Castagne komend seizoen ploegmakker van Mario Balotelli? De kans is reëel want de 21-jarige rechtsachter van Racing Genk heeft een persoonlijk akkoord met Nice. De Zuid-Franse club is bereid om de opsstapclausule te betalen die in het contract van Castagne is opgenomen. Na het afspringen van de deal met Thomas Foket wilde ook Atalanta de belofteninternational graag binnenhalen. Ook zij wilden het vastgelegde transferbedrag ophoesten, maar Castagne verkiest de Ligue 1 boven de Serie A. De opstapclausule zou in elk geval meer dan 5 miljoen euro bedragen. Verwacht wordt dat beide clubs komende dagen rond de tafel zullen zitten om de transfer af te handelen. Met Joakim Maehle haalde Genk deze mercato al een nieuwe rechtsachter binnen. (KDZ) Lees ook Herbeleef Transfer Talk van vrijdag 30 juni, met Everton dat transfer Onyekuru aankondigt © photo news.

Foket niet naar Atalanta De transfer van Thomas Foket naar Atalanta is in laatste instantie afgesprongen. Dat meldt Sky Sport Italia. Medische redenen zouden de doorslag hebben gegeven. De voorzitter van Atalanta bevestigde intussen het nieuws. "De deal gaat niet door. We bekijken andere opties", klinkt het tegenover datzelfde Sky Sport Italia. © photo news.

Club Brugge haalt Perbet Jérémy Perbet verhuist naar Club Brugge. De 32-jarige Franse spits mocht weg bij AA Gent en doet nu een hoogst verrassende overstap. Charleroi werd al vaker genoemd. RC Genk toonde ook interesse, maar Club Brugge wordt zijn uiteindelijke bestemming. In Brugge is Wesley met een lichte vorm van meningitis nog enkele weken out. Ook Diaby is nog niet fit, zodat er nood is aan een bijkomende spits naast Jelle Vossen met het oog op de wedstrijden in de voorronde van de Champions League. Perbet moet die leemte invullen. De Fransman tekende een contract van twee seizoenen, bevestigde blauw-zwart. #WelkomJérémy! https://t.co/mcGgchRhid pic.twitter.com/U2C5MezPQ3 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 1 juli 2017 © belga. Jérémy Perbet. © photo news.

Anderlecht leent Bruno opnieuw van Leipzig Massimo Bruno speelt ook volgend seizoen voor landskampioen Anderlecht. De 23-jarige Italo-Belg wordt door paars-wit opnieuw voor één seizoen gehuurd van het Duitse RB Leipzig. Ook afgelopen seizoen kon Anderlecht-coach René Weiler al rekenen op de diensten van de winger.



"Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen. We hebben een goede groep en ik zal er alles aan doen om het beste van mezelf te geven aan deze mooie club", verklaart Massimo Bruno op de clubwebsite van Anderlecht. Massimo Bruno : "Happy to be a #Sportingboy for another season!" ¿¿¿¿ #RSCA #COYM pic.twitter.com/SoAuEwSeMI — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) Sat Jul 01 00:00:00 MEST 2017

Zenit trekt geldbuidel open voor Argentijns international Leandro Paredes trekt volgend jaar het shirt van Zenit Sint-Petersburg aan. Dat maakte AS Roma, de club waarvoor de 23-jarige Argentijn het afgelopen seizoen uitkwam, vandaag bekend. Met de overgang gaat een bedrag van 23 miljoen euro gepaard, maar daar kan met prestatiegerichte bonussen nog tot vier miljoen bijkomen.



Roma plukte Paredes in 2014 weg bij Boca Juniors in zijn thuisland. Tussendoor trok de middenvelder nog een seizoen (2015-2016) op uitleenbasis naar Empoli, dat op dat moment in de Serie A voetbalde. In totaal speelde de Argentijnse international 54 wedstrijden voor Roma, waarin hij viermaal scoorde. It's official - Leandro Paredes is a Zenit player! The Argentinian international comes to St. Petersburg on a 4-year deal #Welcome #Transfer pic.twitter.com/Fwmi013Z7Q — FC Zenit in English (@fczenit_en) Sat Jul 01 00:00:00 MEST 2017

Courtois heeft er concurrent bij Willy Caballero blijft nog even in Engeland. De 35-jarige Argentijnse doelman stond de voorbije seizoenen op de loonlijst van Manchester City, maar het contract van de veteraan werd niet verlengd. Chelsea bood hem echter wél een verbintenis aan, omdat de Blues zelf hun reservedoelman Asmir Begovic zagen vertrekken naar Bournemouth. Rode Duivel Thibaut Courtois krijgt er dus een nieuwe collega bij.



De 35-jarige Caballero kreeg zijn jeugdopleiding in eigen land bij topclub Boca Juniors, om vervolgens snel naar Spanje te trekken. Bij Elche (2004-2011) en Malaga (2011-2014) speelde de doelman zich in de kijker van Manchester City. Na 48 matchen voor de Citizens trekt hij nu dus naar Chelsea. Voor de 'Blues' is het de eerste grote transfer in de zomermercato. Welcome to Chelsea, Willy Caballero! https://t.co/GGFudYqdu3 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 juli 2017

Essevee onderhandelt met Benfica-spits Zulte Waregem speurt verder naar offensieve versterking. De bekerwinnaar toont verregaande interesse om Ivan Saponjic (19) te huren van Benfica. Naar verluidt bezoekt de spits momenteel de accommodatie aan de Gaverbeek. De Serviër is een stevige targetman van 1m92, die de fusieclub meer opties moet bieden voorin. Saponjic maakte op jonge leeftijd indruk bij Partizan, waarvoor hij reeds op 15-jarige leeftijd debuteerde. Vervolgens plukte Benfica hem weg voor drie miljoen euro. In Portugal kwam de Servische jeugdinternational tot dusver enkel in actie voor het tweede elftal. Essevee gaf in zijn zoektocht naar een spits Saponjic de voorkeur op Babacar Gueye, die uiteindelijk naar STVV trok. De bekerwinnaar stelde zich vragen bij de fysieke paraatheid van de Senegalees. (VDVJ) Ivan Šaponjić menja klub!https://t.co/km0dIJEvUU pic.twitter.com/DcR7qk2YxC — Butasport.rs (@butasport) 2 april 2017

Anderlecht beloont Hanni met beste contract De kampioenstitel heeft Anderlecht-kapitein Sofiane Hanni geen windeieren gelegd. Paars-wit beloont zijn kapitein met een sterk verbeterde overeenkomst voor 5 jaar, tot 2022. Hanni wordt meteen ook de best betaalde speler uit de Anderlecht-selectie.



"Ik ben erg blij met deze blijk van waardering", vertelt Hanni op de clubwebsite. "Ik ben heel gelukkig bij RSC Anderlecht en hoop nog veel successen te mogen vieren met de fans."



Hanni begon zijn profcarrière bij het Franse Nantes, en trok nadien naar Erciyesspor en Osmanlispor in Turkije. Daar plukte KV Mechelen hem in 2014 weg. Bij Malinwa groeide Hanni uit tot een van de smaakmakers, wat hem vorige zomer een transfer naar Anderlecht opleverde. (MJR/NVK) Hanni met Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck. © kos. Sofiane Hanni met manager Herman Van Holsbeeck. © kos. Sofiane Hanni prolonge au Sporting! Lien: https://t.co/LHrwYJcV0x #RSCA #COYM pic.twitter.com/tVRmvFGn8i — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 1 juli 2017

Saúl Niguez ondertekent forse contractverlenging bij Atlético Saúl Niguez voetbalt sinds 2007 voor Atlético Madrid en lijkt niet van plan de club te willen verlaten. De 22-jarige middenvelder heeft zijn verbintenis met vijf seizoenen verlengd en ligt nu tot medio 2026 onder contract in de Spaanse hoofdstad. Dat heeft de club van Rode Duivel Yannick Carrasco vandaag bekendgemaakt.



"Ik ben erg tevreden met mijn contractverlenging", reageerde Saúl op de clubwebsite. "Bij 'Atléti' zijn we een grote familie en er bestaat voor mij geen betere plaats om te voetballen. Ik zal ontzettend hard mijn best doen op het veld om de club te bedanken voor het vertrouwen in mij."



Saúl kwam in 2007 in de jeugdopleiding van Atlético terecht, en mocht in 2012 voor het eerst proeven van het echte werk. Na een uitleenbeurt van een seizoen (2013-2014) aan Rayo Vallecano keerde hij terug naar 'Los Colchoneros', om er vervolgens uit te groeien tot sterkhouder. Vorige maand was Saúl nog met Spanje actief op het EK voor spelers onder de 21 jaar in Polen. De Spanjaarden verloren er vrijdag de finale van Duitsland met 1-0.



Atlético sloot het afgelopen seizoen af op de derde plaats in de Primera Division, achter grootmachten Real Madrid en Barcelona. ¿¿¿¿¿¿ @saulniguez amplía su contrato hasta 2026 ¿¿

¡Enhorabuena! ¿¿¿¿



¿¿ https://t.co/DZXMRscVv2#Saúl2026 #AúpaAtleti pic.twitter.com/xEl9T5UzWN — Atlético de Madrid (@Atleti) Sat Jul 01 00:00:00 MEST 2017

Marusic officieel voorgesteld bij Lazio © kos. Wat we donderdag al gaven, is nu officieel bevestigd. Adam Marusic trekt niet naar Anderlecht, maar volgt wel het spoor van Jordan Lukaku. De Montenegrijnse vleugelspeler tekende bij SS Lazio een contract dat loopt tot 2022.



De 24-jarige Marusic speelde slechts één seizoen voor KV Oostende, dat hem in de zomer van 2016 overnam van KV Kortrijk. In juni 2014 was hij in het Guldensporenstadion gearriveerd, nadat de Kortrijkzanen hem hadden weggeplukt bij zijn Servische opleidingsclub FK Vozdovac.



"Bij KV Oostende ontbolsterde hij helemaal als polyvalente teamspeler, die zowel op de rechterflank als op de linksachter een bijzonder betrouwbare indruk naliet", zo nemen de Kustboys afscheid. "Zijn snelheid en kracht zijn twee van zijn belangrijkste troeven. Zijn opmerkelijk seizoen wekte veel interesse bij binnen- en buitenlandse topclubs. Lazio Rome kwam met het meest lucratieve en concrete aanbod, waar zowel de speler als KV Oostende beter van worden."



De Montenegrijnse international speelde afgelopen seizoen veertig wedstrijden voor KVO, waarin hij vijf keer de netten deed trillen. Benvenuto Adam ¿¿¿¿https://t.co/sRS1Rq4crv#WelcomeMarusic #SSL pic.twitter.com/ighJKjwIE1 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio)

Mbombo op proef bij Beerschot-Wilrijk Richard Kule Mbombo, een twintigjarige spits uit de beloften van Anderlecht, is op proef bij Beerschot-Wilrijk. Mbombo slaagde er wel in om te laat te verschijnen op Beerschots openingstraining. Ook van de partij op het Kiel was Bart Van Lancker, voormalig (hulp)trainer van Kortrijk. Van Lancker wordt physical coach bij Beerschot.

Mmaee trekt naar Nederland Standard leent Samy Mmaee (20) komend seizoen uit aan de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht, zonder aankoopoptie. Dat hebben beide clubs vandaag bevestigd.



De centrale verdediger kreeg zijn opleiding bij AA Gent, dat hij in 2013 inruilde voor de Rouches. Een jaar later maakte hij op 18-jarige leeftijd zijn debuut voor het eerste elftal van Standard.



Samy Mmaee speelde ook al voor de Belgische U19-ploeg en in maart kwam hij voor de nationale beloftenploeg in actie in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta (2-1 zege). Ryan Mmaee, de één jaar jongere broer van Samy, staat eveneens onder contract bij Standard. © belga.

Marquinhos drie jaar langer bij PSG PSG heeft Marquinhos langer aan zich weten te binden. De 23-jarige centrale verdediger verlengde zijn contract met drie jaar, tot 1 juli 2022. Marquinhos speelt al vier jaar bij de Franse topclub. In de zomer van 2013 kwam hij over van AS Roma, dat hem had weggehaald uit de jeugdopleiding van Corinthians. Voor PSG speelde Marquinhos tot dusver 161 wedstrijden. Daarin maakte hij dertien doelpunten. De Braziliaanse international won met PSG in 2014, 2015 en 2016 de Franse titel. Eerder verlengden Edinson Cavani, Thiago Silva en Presnel Kimpembe hun contract bij PSG al. Marquinhos verlengde zijn contract bij PSG tot 2022. © photo news.

Standard polst Mpoku voor terugkeer Trending op Twitter gisteren: #Polorevient. Dieumerci Ndongala van Standard maakte een grapje dat Paul-José Mpoku goed zou staan in de nieuwe uitrusting van de Rouches. Een grapje dat zijn eigen leven ging leiden. Alleen..., de Rouches zouden de voorbije week ook effectief contact hebben opgenomen met hun ex-speler en zijn entourage. Met de vraag of een terugkeer tot de mogelijkheden behoort. Mpoku staat nog onder contract bij het Italiaanse Chievo Verona en zou daar mogen vertrekken. Het Griekse Panathinaikos - waar hij vorig seizoen aan werd verhuurd - toont interesse, maar heeft voorlopig niet de financiële middelen om Mpoku los te weken bij Chievo. De speler zelf zou voorlopig een terugkeer naar 'Pana' eerder genegen zijn dan eentje naar Luik. (FDZ) Paul-José Mpoku in de outfit van Panathinaikos. © belga.