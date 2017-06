TT: Transfer Onyekuru helemaal rond - Barça trekt geldbuidel open voor eerste aanwinst - Lyon shopt bij Real

Door: redactie

30/06/17 - 20u25

© kos.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Roma betaalt tien miljoen voor Lorenzo Pellegrini De Italiaanse middenvelder Lorenzo Pellegrini heeft een contract van vijf seizoenen getekend bij AS Roma. Dat kondigde de Romeinse club aan op haar website. Met de transfer is een bedrag van tien miljoen euro gemoeid, bevestigt Roma.



De 21-jarige Pellegrini kreeg zijn opleiding bij de Giallorossi, maar verliet Roma in juli 2015 voor Sassuolo. Daar blonk de defensieve middenvelder uit en speelde 54 matchen in twee seizoenen. In Rome vindt hij zijn coach Eusebio De Francesco terug, die deze zomer eveneens de overstap van Sassuolo naar de Italiaanse hoofdstad maakte. UFFICIALE: Lorenzo #Pellegrini è tornato a casa ¿¿¿¿https://t.co/Jt109Dnsp4#ASRoma pic.twitter.com/XamSyJIuiw — AS Roma (@OfficialASRoma) Fri Jun 30 00:00:00 MEST 2017

Cercle Brugge trekt opnieuw twee spelers aan De Fransman Tristan Muyumba en de Gabonnees Lloyd Palun spelen komend seizoen voor Cercle Brugge. Dat heeft de Vereniging vrijdag bekendgemaakt. De 20-jarige Muyumba komt op huurbasis over van de Franse kampioen AS Monaco, waarmee Cercle een samenwerkingsakkoord heeft. Lloyd Palun tekende voor twee seizoenen en komt over van de Franse tweedeklasser Red Star.



"Muyumba is een veelbelovende middenvelder", vertelt Francois Vitali, sportief directeur van de Bruggelingen, op de Cercle-website. "We zijn ervan overtuigd dat alle ingrediënten aanwezig zijn om progressie te maken met deze ambitieuze groep."



Muyumba kwam in 2012 in de jeugdopleiding van Monaco terecht en won vorig jaar als aanvoerder van de U19 de prestigieuze Gambardella Cup, een Frans voetbaltoernooi voor jeugdelftallen. Afgelopen seizoen mocht de jonge Fransman in de Coupe de France ook al een keer proeven van het echte werk.



Ook Palun is een defensieve middenvelder. Hij speelde de afgelopen twee seizoenen 67 wedstrijden in de Ligue 2 voor Red Star en is een 30-voudig Gabonnees international. Welkom, Tristan!https://t.co/4OIENzCcIP#levecercle #ollemolletope pic.twitter.com/oka7MS6qvf — Cercle Brugge (@cercleofficial) 29 juni 2017

Transfer Onyekuru helemaal rond Everton heeft de transfer van Henry Onyekuru afgerond. Zoals u HIER al kon lezen, koopt de tweede club uit Liverpool Henry Onyekuru van Eupen en leent ze de 20-jarige Nigeriaan komend seizoen uit aan Anderlecht. Voor Everton is Onyekuru na doelman Jordan Pickford en de Nederlander Davy Klaassen de derde aanwinst deze zomer.



Met de transfer van de aanvaller zou een bedrag van acht miljoen euro gemoeid zijn, wat van Onyekuru in België de op een na duurste uitgaande transfer maakt in deze mercato. Eerder werd Rode Duivel Youri Tielemans immers voor een recordbedrag van net iets minder dan 25 miljoen euro getransfereerd van Anderlecht naar de Franse landskampioen AS Monaco.



Voor Anderlecht is de Nigeriaan al de vierde transfer van het tussenseizoen. Met het oog op de Champions League werd er heel wat kwaliteit naar het Constant Vanden Stockstadion gehaald. Zo verzekerde paars-wit zich eerder al van de komst van doelman Matz Sels (Newcastle) en middenvelders Sven Kums (Watford) en Pieter Gerkens (STVV). Met Clinton Mata van Charleroi werd er dan weer geen akkoord gevonden. | We've completed the signing of Henry Onyekuru. The 20-year-old will spend 2017/18 on loan @rscanderlecht: https://t.co/MGh2zoptTW pic.twitter.com/RSU0xtEr1w — Everton (@Everton) 30 juni 2017 © photo news.

Barcelona activeert terugkoopclausule voor Deulofeu © getty. Gerard Deulofeu keert komend seizoen terug op Nou Camp. Dat maakte FC Barcelona vrijdag bekend op haar website. Deulofeu wordt door de Catalanen teruggekocht van Everton voor zo'n twaalf miljoen euro. Barcelona bedong die clausule tijdens de transfer van haar jeugdspeler in juli 2015 van Barcelona naar Everton.



De 23-jarige Deulofeu toonde de afgelopen jaren zijn kwaliteiten bij zowel Everton als Milan, waar hij in de terugronde op uitleenbasis speelde. De buitenspeler tekende in Barcelona een contract tot medio 2019.



Momenteel is Deulofeu in Polen actief op het EK voor min 21-jarigen. Spanje speelt daar later op de avond (om 20u45) de finale tegen het Duitse beloftenelftal.



Deulofeu is de eerste aanwinst van de nieuwe Barcelona-coach Ernesto Valverde. [BREAKING NEWS] Barça exercise their buy-back clause for Gerard Deulofeu. More information https://t.co/6TJdJfUWKF #FCBlive pic.twitter.com/GYLqlrr78G — FC Barcelona (@FCBarcelona) 30 juni 2017 © getty.

Braziliaan Maicon vervoegt defensie van Galatasaray De Braziliaanse centrale verdediger Maicon heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij Galatasaray. Dat maakte de Turkse topclub bekend op haar website. Maicon komt over van Sao Paulo FC, in zijn thuisland. Zijn transferprijs wordt geschat op 8 miljoen euro.



De 28-jarige Maicon is een jeugdproduct van topclub Cruzeiro. Hij kon er echter niet doorbreken. Dat lukte nadien wel in Portugal bij eerst CD Nacional (2009-2016) en vervolgens FC Porto (2009-2016). Maicon speelde 189 officiële matchen voor de Draken en won er drie titels (2011, 2012 en 2013), een beker (2010) en de Europa League (2011). Het afgelopen seizoen speelde hij terug in eigen land en werd tiende in de Braziliaanse competitie met Sao Paulo.



Eerder op de dag maakte Galatasaray, waar ook Luis Pedro Cavanda nog onder contract staat, de komst van de Marokkaanse middenvelder Younes Belhanda bekend. Hoş geldin Maicon!https://t.co/ZeFD6vppIv pic.twitter.com/KAFsiiBBcI — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 30 juni 2017

AS Roma leent Doumbia uit aan Sporting De Ivoriaanse aanvaller Seydou Doumbia (AS Roma) speelt het komende seizoen op uitleenbasis bij Sporting Lissabon. Dat maakten zowel Roma als Sporting vandaag bekend op hun website. De deal bevat eveneens een aankoopoptie voor de Portugese club.



Na passages in Japan bij Kashiwa Reysol (2006-2008) en Tokushima Vortis (2008) en Zwitserland bij Young Boys Bern (2008-2010), brak Doumbia in Rusland bij CSKA Moskou (2010-2015) helemaal door. Hij scoorde 95 goals in 150 wedstrijden en versierde zo een transfer naar het AS Roma van Rode Duivel Radja Nainggolan. Daar lag een basisplaats echter nooit binnen zijn bereik. Na een half seizoen in Rome volgden uitleenbeurten aan opnieuw CSKA Moskou, Newcastle en FC Basel. Met het Zwitserse team werd Doumbia het afgelopen seizoen nog kampioen.



Zijn nieuwe club Sporting eindigde het voorbije jaar als derde in de Portugese Primeira Liga. O #SportingCP informa que chegou a acordo com a @OfficialASRoma para a transferência do jogador Seydou Doumbia.https://t.co/OlWUIVChnQ pic.twitter.com/MePvgzcPwJ — Sporting CP (@Sporting_CP) 30 juni 2017

Moeskroen haalt met Butez nieuwe doelman binnen Excelsior Moeskroen heeft een nieuwe keeper gestrikt. De club uit Henegouwen kondigde vandaag de komst aan van de Fransman Jean Butez. De 22-jarige doelman wordt één jaar gehuurd van Lille en moet de opvolger worden van Matej Delac, die vorig seizoen ook al gehuurd werd van Chelsea. .@ButezJean rejoint @ExcelMouscron / @ButezJean tekent bij @ExcelMouscron https://t.co/d8lmEpE9fC ¿¿¿¿ pic.twitter.com/f1sYnReWOx — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) Fri Jun 30 00:00:00 MEST 2017

Depoitre is titel van recordaankoop al kwijt Huddersfield Town blijft zich wapenen voor de strijd in de Premier League. Nadat de 'Terriërs' eerder al Laurent Depoitre naar Engeland haalden, neemt de promovendus nu ook de Australische middenvelder Aaron Mooy over van Manchester City.



Huddersfield legt in eerste instantie acht miljoen pond (ruim negen miljoen euro, red.) op tafel voor de Australische international, die afgelopen seizoen al op huurbasis rondliep in het John Smith's Stadium, en die som kan via bonussen oplopen tot tien miljoen pond (ruim elf miljoen euro, red.). Laurent Depoitre, die zo'n vijf miljoen euro kostte, is zijn titel van recordaankoop dus al kwijt.



Veel interesse

"Iedereen die ons team heeft zien spelen in het afgelopen seizoen, weet wat voor een goed nieuws het is dat Aaron samen met ons in de Premier League zal uitkomen", reageerde coach David Wagner. "Er was veel interesse in hem deze zomer, maar hij maakt een duidelijk statement door terug te keren naar ons."



Ook de trainer en assistent-trainer van Huddersfield zullen langer te zien zijn bij The Terriers. David Wagner en Cristoph Buehler verlengden allebei hun contract tot de zomer van 2019.



Op 12 augustus treft Huddersfield op de eerste speeldag van de Premier League op verplaatsing het Crystal Palace van Christian Benteke.



CONFIRMED: Aaron Mooy becomes #htafc's record signing & reveals the 17/18 home kit with new sponsor OPE SPORTS https://t.co/aWx3rCrtES (DTS) pic.twitter.com/sl6XXqmG2y — Huddersfield Town (@htafcdotcom) 30 juni 2017

Nathan Aké verruilt Chelsea voor Bournemouth Nathan Aké maakt in de Engelse voetbalcompetitie de overstap van Chelsea naar Bournemouth. De 22-jarige Oranje-international ondertekende vandaag een meerjarig contract bij de nummer negen uit de Premier League van afgelopen seizoen. De Nederlander speelde het voorbije seizoen op huurbasis voor Bournemouth, tot Chelsea hem in januari terughaalde. Voor de jaarwisseling maakte hij indruk bij 'The Cherries', met drie doelpunten in tien wedstrijden. Bij Chelsea bleven zijn speelminuten in de tweede seizoenshelft eerder beperkt.



Bournemouth meldt dat met de transfer een record is gebroken. Nog niet eerder betaalde de club zoveel geld voor een speler. Een bedrag is niet bekendgemaakt. ¿¿



"The fans haven't seen the best of me yet. I know there is a lot of things I still have to work on."



¿ https://t.co/Z9BJmioJmB#afcb ¿¿ pic.twitter.com/rDD7c8aWRs — AFC Bournemouth ¿¿ (@afcbournemouth) Fri Jun 30 00:00:00 MEST 2017

Miangue wellicht definitief naar Cagliari De kans is groot dat de jonge Belg Senna Miangue (20) definitief naar Cagliari verhuist. De jonge verdediger, die zowel links als centraal uit de voeten kan, speelde afgelopen seizoen al op huurbasis bij de ploeg uit Sardinië. Ook al kwam hij daar aan amper 132 minuten, toch was Cagliari tevreden over zijn evolutie. De nummer twaalf van de Serie A zou iets meer dan 3 miljoen euro betalen aan Inter Milaan, de eigenaar van Miangue. Officieel is de deal nog niet. Ook Crottone wil de linksachter er graag bij. (NVK) © photo news.

Antwerp shopt meteen bij Porto © photo news. Een week na het samenwerkingsakkoord met Porto FC heeft Antwerp al een eerste transfer beet. Volgens Portugese media is flankaanvaller Ivo Rodrigues (22) op weg naar de Bosuil. Hij staat al al sinds 2013 onder contract bij Porto, maar geraakte er niet verder dan het B-elftal. Opvallend: volgens Het Nieuwsblad heeft de jongeling een afkoopclausule van 30 miljoen euro in zijn contract, maar 'The Great Old' zal natuurlijk niet zoveel betalen. Het is in Portugal trouwens best gebruikelijk om onrealistische afkoopsommen in de contracten van de spelers op te nemen. (RVD) © photo news.