TT: Antwerp haalt Portugees "die volgens Porto 30 miljoen euro waard is" - Depoitre niet langer recordaankoop

Door: redactie

30/06/17 - 12u30

© photo news.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Nathan Aké verruilt Chelsea voor Bournemouth Nathan Aké maakt in de Engelse voetbalcompetitie de overstap van Chelsea naar Bournemouth. De 22-jarige Oranje-international ondertekende vandaag een meerjarig contract bij de nummer negen uit de Premier League van afgelopen seizoen. De Nederlander speelde het voorbije seizoen op huurbasis voor Bournemouth, tot Chelsea hem in januari terughaalde. Voor de jaarwisseling maakte hij indruk bij 'The Cherries', met drie doelpunten in tien wedstrijden. Bij Chelsea bleven zijn speelminuten in de tweede seizoenshelft eerder beperkt.



Bournemouth meldt dat met de transfer een record is gebroken. Nog niet eerder betaalde de club zoveel geld voor een speler. Een bedrag is niet bekendgemaakt. ¿¿



"The fans haven't seen the best of me yet. I know there is a lot of things I still have to work on."



¿ https://t.co/Z9BJmioJmB#afcb ¿¿ pic.twitter.com/rDD7c8aWRs — AFC Bournemouth ¿¿ (@afcbournemouth) Fri Jun 30 00:00:00 MEST 2017

Miangue wellicht definitief naar Cagliari De kans is groot dat de jonge Belg Senna Miangue (20) definitief naar Cagliari verhuist. De jonge verdediger, die zowel links als centraal uit de voeten kan, speelde afgelopen seizoen al op huurbasis bij de ploeg uit Sardinië. Ook al kwam hij daar aan amper 132 minuten, toch was Cagliari tevreden over zijn evolutie. De nummer twaalf van de Serie A zou iets meer dan 3 miljoen euro betalen aan Inter Milaan, de eigenaar van Miangue. Officieel is de deal nog niet. Ook Crottone wil de linksachter er graag bij. (NVK) © photo news.

Antwerp shopt meteen bij Porto Een week na het samenwerkingsakkoord met Porto FC heeft Antwerp al een eerste transfer beet. Volgens Portugese media is flankaanvaller Ivo Rodrigues (22) op weg naar de Bosuil. Hij staat al al sinds 2013 onder contract bij Porto, maar geraakte er niet verder dan het B-elftal. Opvallend: volgens Het Nieuwsblad heeft de jongeling een afkoopclausule van 30 miljoen euro in zijn contract, maar 'The Great Old' zal natuurlijk niet zoveel betalen. Het is in Portugal trouwens best gebruikelijk om onrealistische afkoopsommen in de contracten van de spelers op te nemen. (RVD) © photo news.