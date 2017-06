Fiere Cristiano poseert met tweeling op de arm

© Twitter.

Uitbreiding voor het gezin Ronaldo. De Portugees (32) bevestigt op Facebook dat hij voor de tweede keer papa is geworden, van een tweeling. Zij zagen, net als de nu 7-jarige Cristiano Ronaldo Jr., het levenslicht via een surrogaatmoeder. Naar verluidt in de VS, waar Cristiano's moeder Dolores al vertoeft. Ronaldo zelf verlaat onmiddellijk de Confederations Cup in Rusland om zijn twee nieuwe telgen voor het eerst te zien. Na zijn Facebookbericht van vanochtend poseerde een fiere Ronaldo op Twitter met zijn tweeling - zoontje Mateo en dochtertje Eva - op de arm.