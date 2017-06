Cristiano bevestigt dat hij papa is van tweeling en verlaat per direct Rusland

Zo vader, zo zoon: Ronaldo op een recente foto met Cristiano Jr. (7) © instagram cristiano ronaldo.

Uitbreiding voor het gezin Ronaldo. De Portugees (32) bevestigt op Facebook dat hij voor de tweede keer papa is geworden, van een tweeling. Zij zagen, net als de nu 7-jarige Cristiano Ronaldo Jr., het levenslicht via een surrogaatmoeder. Naar verluidt in de Verenigde Staten, waar Cristiano's moeder Dolores al vertoeft. Ronaldo zelf verlaat onmiddellijk de Confederations Cup in Rusland om zijn twee nieuwe zoontjes voor het eerst te zien.

In een bericht op Facebook schrijft Cristiano dat hij het jammer vindt dat Portugal na de nederlaag tegen Chili van gisteravond de Confederations Cup niet meer kan winnen, maar dat hij nu naar zijn kinderen kan. De wedstrijd om de derde plaats, die Portugal zal spelen tegen de verliezer van het duel van vanavond tussen Mexico en Duitsland, laat hij dus aan zich voorbijgaan.



"Het is jammer dat we met Portugal ons sportieve doel niet hebben kunnen bereiken", schrijft hij op Facebook. "Ik heb me de voorbije weken met hart en ziel ingezet voor de nationale ploeg. Ook al wist ik dat ondertussen mijn twee zoontjes geboren werden." Ronaldo heeft zijn kinderen nog niet gezien, zo maakt hij duidelijk in zijn bericht. "Ik ben heel blij om voor het eerst bij mijn kinderen te kunnen zijn."



Net als bij Cristiano Jr. is het ook nu niet geweten wie de draagmoeder van de tweeling was. Opvallend: vorige maand toonde Georgina Rodriguez, de huidige partner van Cristiano, een opvallend bol buikje op vakantie eind mei op Corsica. Al was daar na de gewonnen Champions League-finale met Real Madrid, toen Rodriguez mee op het veld kwam vieren, alles behalve sprake van. Maar wie weet, lopen er straks wel vier Cristiano Juniors in de villa van de sterspeler van Real Madrid rond.