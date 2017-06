TT: Transfer Odoi naar Gent zit even vast - Melden Buffalo's zich nu voor Mata? - Club ziet interesse in Butelle toenemen

Door: redactie

Wat nu met Clinton Mata?

Nu Anderlecht de stekker uit het dossier-Clinton Mata heeft getrokken, blijft het de vraag waar de toekomst van de rechterflank van Charleroi lilgt. De Angolees (met Belgisch paspoort) is inmiddels te rade gegaan bij John Bico - in het verleden de man achter de broers Hazard - voor zijn carrièreplanning. Waartoe kan dat leiden? In België waren, naast Anderlecht, op een bepaald ogenblik ook Racing Genk en Club Brugge geïnteresseerd. Dat is niet langer het geval.



De Condé: "Mata was een optie mocht Castagne ons verlaten hebben, maar vermits Timoty blijft, hoeft het niet."



Mannaert: "Toen we nood hadden aan een rechtsback, vingen we bot bij Charleroi. Hij mocht niet vertrekken. Nu zijn we op die positie volzet."



Als Clinton Mata Charleroi verlaat, zal het dus voor een buitenlandse club zijn. Frankrijk of de Premier League - Marseille en vooral Nice zijn zeer geïnteresseerd. Tenzij AA Gent zich zou melden.



Michel Louwagie: "Mata is een zeer goeie speler. Meer wil ik daar niet over zeggen." (NVK/AR)