TT: Anderlecht vist achter het net voor Adam Marusic, die spoor Jordan Lukaku volgt en naar Lazio verkast

29/06/17 - 15u15

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Marusic tot 2022 naar Lazio Eén jaar na Jordan Lukaku verhuist ook Adam Marusic van KV Oostende naar Lazio Roma. De Montenegrijn tekent morgen een contract tot 2022 bij de Serie A-club.



Zoals verwacht laat Adam Marusic KV Oostende al na één seizoen achter zich. De 24-jarige vleugelspeler tekent volgens onze informatie een vierjarig contract bij Lazio Roma, waar hij morgenvroeg medisch gekeurd wordt. De polyvalente Montenegrijn heeft een sterk seizoen achter de rug en kon daardoor ook op interesse van onder anderen Anderlecht rekenen. De Montenegrijn geeft uiteindelijk de voorkeur aan een lucratief contract bij Lazio en volgt zo in het spoor van Jordan Lukaku, die begin vorig seizoen dezelfde stap maakte. De 24-jarige Marusic kwam via het Servische Vozdovac in 2014 bij KV Kortrijk terecht. Na twee seizoenen bij de Kerels volgde hij Yves Vanderhaeghe en zijn assistenten richting KVO. (TTV) Lees ook Herbeleef Transfer Talk van woensdag 28 juni, met Anderlecht dat afziet van Clinton Mata

Viktor Klonaridis keert terug naar AEK Athene © PN. De Griekse Belg Viktor Klonaridis heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij de Griekse topclub AEK Athene, zo maakte de club vandaag bekend.



De 24-jarige aanvaller komt over van de Franse tweedeklasser Lens, waar hij nog tot medio 2018 onder contract lag. Het transferbedrag werd niet bekendgemaakt.



Klonaridis heeft een Griekse vader en Belgische moeder en kreeg zijn jeugdopleiding bij AEK Athene, waar hij in 2010 debuteerde in het eerste elftal. In 2012 trok hij naar het Franse Lille dat hem in het voorjaar van 2013 ervaring liet opdoen in de Belgische tweede klasse bij het toenmalige Moeskroen-Péruwelz. Een half jaar later keerde hij terug naar Griekenland, naar Panathinaikos, waar hij geregeld speeltijd versierde. In drie seizoenen kwam Klonaridis toen 103 keer in actie voor de topclub uit Athene.



Eind vorige zomer werd Klonaridis op de valreep nog getransfereerd naar Racing Lens, waarna hij eind januari via een uitleenbeurt opnieuw bij Panathinaikos terechtkwam.





Swansea trekt met doelman Mulder vijfde Nederlander aan

Premier League-team Swansea City heeft vandaag de komst van de Nederlandse doelman Erwin Mulder bevestigd. De 28-jarige Mulder komt over van Heerenveen en tekende voor drie seizoenen in het Liberty Stadium. Mulder is de eerste zomertransfer van het Welshe team en wordt na verdediger Mike van der Hoorn, middenvelder Leroy Fer en buitenspelers Luciano Narsingh en Kenji Gorré al de vijfde Nederlander in de kern.



De 28-jarige Mulder, die zijn opleiding kreeg bij Vitesse en Feyenoord, maakte in december 2007 zijn debuut bij de Rotterdammers. Mulder bleef - een uitleenbeurt aan Excelsior tussendoor niet meegeteld - zeven seizoenen aan boord in De Kuip, vooraleer afgeserveerd te worden in de zomer van 2015. Heerenveen trok de doelman aan en Mulder toonde opnieuw zijn kunnen. Hij stond de voorbije twee seizoenen 77 wedstrijden tussen de palen bij het Friese team en verdiende zo een transfer naar Swansea.



De Swans beëindigden de Premier League vorig seizoen op een teleurstellende vijftiende stek. Mulder zal er in doel de concurrentiestrijd moeten aangaan met de Pool Lukasz Fabianski en de Zweed Kristoffer Nordfeldt. Welcome to the #Swans, Erwin Mulder... ¿¿



Here's everything you need to know about our new signing. ¿¿ https://t.co/8Ld1Hka7Ug pic.twitter.com/Fg48lrNqfW — Swansea City AFC (@SwansOfficial) Thu Jun 29 00:00:00 MEST 2017

Dolberg flirt met AS Roma AS Roma lijkt interesse te hebben in Kasper Dolberg. De 19-jarige aanvaller van Ajax kan volgend zijn zaakwaarnemer moeilijk 'nee' zeggen tegen de Romeinen. "AS Roma zou prachtig zijn. De Serie A is een geweldige competitie met veel weerstand. Hij zou zeker geïnteresseerd zijn in een transfer. Maar er ligt op dit moment geen concrete aanbieding op tafel", vertelt Jens Steffensen, de zaakwaarnemer van Dolberg, in gesprek met Romanews Web Radio. "Hij zou nog een seizoen bij Ajax kunnen blijven, maar het hangt af van de aanbiedingen. Hij zou het moeilijk vinden om 'nee' te zeggen tegen een grote club als Roma."



In Amsterdam heeft de Deense spits nog een contract tot medio 2021. Eerder waren Borussia Dortmund, Manchester United en Everton in de markt voor Dolberg. In zijn eerste seizoen in de Eredivisie was hij goed voor 16 doelpunten in de competitie en ook nog eens 6 in de Europa League. © getty.

Fabio Borini ruilt Sunderland voor AC Milan Fabio Borini zet zijn voetbalcarrière verder bij AC Milan. De Italiaanse winger/spits komt over van Sunderland en ondergaat vandaag zijn medische keuring, waarna de transfer wordt afgerond. Borini, 26, maakte afgelopen seizoen (slechts) twee competitiedoelpunten in 24 wedstrijden voor Sunderland. Met The Black Cats kon hij de degradatie niet ontlopen, maar de Italiaan zakt niet mee af naar de Championship.



AC Milan zou voor Borini, die in 2012 een keer voor de nationale ploeg speelde, een transfersom van 6 miljoen euro op tafel leggen.



Borini speelde in zijn carrière al voor een rist clubs, waaronder Chelsea, Swansea City, Roma en Liverpool. Fabio Borini is undergoing his medicals ¿¿

Visite mediche per @borinifabio29 ¿¿ pic.twitter.com/TcMAYnQNNa — AC Milan (@acmilan) Thu Jun 29 00:00:00 MEST 2017

Wat nu met Clinton Mata? Nu Anderlecht de stekker uit het dossier-Clinton Mata heeft getrokken, blijft het de vraag waar de toekomst van de rechterflank van Charleroi lilgt. De Angolees (met Belgisch paspoort) is inmiddels te rade gegaan bij John Bico - in het verleden de man achter de broers Hazard - voor zijn carrièreplanning. Waartoe kan dat leiden? In België waren, naast Anderlecht, op een bepaald ogenblik ook Racing Genk en Club Brugge geïnteresseerd. Dat is niet langer het geval.



De Condé: "Mata was een optie mocht Castagne ons verlaten hebben, maar vermits Timoty blijft, hoeft het niet."



Mannaert: "Toen we nood hadden aan een rechtsback, vingen we bot bij Charleroi. Hij mocht niet vertrekken. Nu zijn we op die positie volzet."



Als Clinton Mata Charleroi verlaat, zal het dus voor een buitenlandse club zijn. Frankrijk of de Premier League - Marseille en vooral Nice zijn zeer geïnteresseerd. Tenzij AA Gent zich zou melden.



Michel Louwagie: "Mata is een zeer goeie speler. Meer wil ik daar niet over zeggen." (NVK/AR) Clinton Mata op training bij de Karolo's. © belga.

Rassoul verlengt op Daknam Joher Rassoul (21) tekende gisteren een nieuw contract tot 2020. Ticinovic wordt eerstdaags weer op de club verwacht. De flankverdediger bereikte (nog) geen akkoord met het Kroatische Rijeka. (MVS) Joher Rassoul (l) en Amine Benchaib tijdens de eerste training van Lokeren dit seizoen. © belga.

Franse interesse in Butelle Nu bekend is dat Ludovic Butelle (34) komend seizoen bij Club tweede keeper zal worden na Ethan Horvath en de Fransman daardoor een vertrek niet ongenegen is, begint de belangstelling in zijn thuisland los te komen. Na ex-ploeg Angers heeft nu ook promovendus Strasbourg zijn management gecontacteerd, weet RMC Sport. (WDK) Butelle in de oefenmatch op Westkapelle. © photo news.

Totti naar Japan? Francesco Totti kan nog een vervolg breien aan zijn carrière in Japan. Tokyo Verdy, een Japanse tweedeklasser, heeft alvast geïnformeerd bij het clubicoon van AS Roma. Na 25 jaar nam hij daar na het voorbije seizoen afscheid. (KDZ) Totti met gezin op vakantie in Mykonos. © Reporters / XPosure.

Onyekuru sluit aan op stage Anderlecht kan zondag op zo goed als volle kracht op stage vertrekken. Zonder Frank Acheampong, die vandaag en zaterdag nog interlands speelt met Ghana. Maar wellicht mét Henry Onyekuru. Zijn transfer van 8 miljoen van Eupen naar Everton en uitleenbeurt van één seizoen aan Anderlecht is nog niet officieel, maar dat is een kwestie van uren. Onyekuru zelf bevestigde de overgang al aan Nigeriaanse media: "Ik zal bij Anderlecht met het nummer 9 spelen. Ik zal mijn nieuwe ploegmaats vergezellen tijdens het oefenkamp in Oostenrijk."



Ook Kara, Obradovic, Spajic, Chipciu, Stanciu, Hanni, Dendoncker, Teodorczyk en Sels gaan mee op stage. Hannes Delcroix (18) studeerde deze week af en sloot gisteren aan bij de A-kern van Anderlecht. Ook hij vertrekt dit weekend mee.



N'Sakala (uitgeleend aan het Turkse Alanyaspor) kan naar Amiens. (NVK) Henry Onyekuru. © Photo News.

Fulham wil meer voor Odoi AA Gent rekent op de komst van Denis Odoi om zijn defensie te versterken. Het had zelfs gehoopt dat de 29-jarige flankverdediger nog een deel van de stage in Jupille zou kunnen meemaken, maar dat lijkt onhaalbaar. Gent was bereid om het transferbedrag te betalen dat Fulham aanvankelijk vroeg, maar intussen heeft de zoon van de eigenaar van de Londense club zich met de zaken bemoeid. Fulham stelt dat het geen speler met dezelfde kwaliteiten als Odoi kan vinden voor het geld dat AA Gent biedt. Dat wordt dus opnieuw onderhandelen. Denis Odoi legde al medische tests af voor de Buffalo's in het UZ Gent. © photo news. Odoi verlaat het UZ Gent na zijn medische testen voor de Buffalo's. © photo news.

Foket vandaag van Atalanta? Thomas Foket staat dan weer op een zucht van Atalanta. De Rode Duivel legde gisteren een deel van zijn medische tests af in Bergamo. Vandaag volgt een tweede deel. Als Foket ook die succesvol afrondt, ondertekent de rechtsachter mogelijk zijn contract bij de Italiaanse club. Op enkele details na heeft Foket een persoonlijk akkoord. En naar verluidt is ook een deal op clubniveau dichtbij. (RN/VDVJ) © photo news.