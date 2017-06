't Hoeft niet altijd voetbal te zijn: Red Flames wagen zich aan potje kanopolo

YP

28/06/17 - 19u55

Op 16 juli starten onze Red Flames in Nederland aan hun EK tegen Denemarken, dus zijn de dames van bondscoach Ives Serneels momenteel al in volle voorbereiding op dat prestigieuze toernooi. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan natuurlijk, dus bij wijze van teambuilding gingen de dames vandaag gaan kanopolo (of kajakpolo, zo u wil) spelen. Enig verschil met waterpolo: de spelers zitten logischerwijze in een kajak en de doelen hangen een eindje boven het water. Of Tessa Wullaert & co even vlot scoorden als dat ze dat op het voetbalveld doen, is evenwel niet geweten.