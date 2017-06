Verbist en Van De Velde benoemd tot UEFA Referee Observer

YP

28/06/17 - 18u04 Bron: Belga

Joeri Van De Velde. © belga.

Johan Verbist en Joeri Van De Velde zijn door de Europese voetbalbond UEFA benoemd tot UEFA Referee Observer. Dat meldde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag.

De 51-jarige Verbist zette na het seizoen 2015-2016 een punt achter zijn actieve scheidsrechtersloopbaan. Sindsdien is hij full-time in dienst bij de KBVB als scheidsrechtersbaas. Afgelopen seizoen zorgde hij voor de intrede van het semi-professionele statuut voor acht Belgische refs.



Van De Velde besloot afgelopen seizoen na een carriere van dertig jaar te stoppen als scheidsrechter. De 46-jarige Antwerpenaar was binnen de KBVB al aangeduid om de Belgische scheidsrechters op te volgen.



Als UEFA Referee Observers zullen Verbist en Van De Velde tijdens Europese duels de prestaties van de scheidsrechters evalueren. Na de wedstrijd bespreken ze moeilijke fases en beslissingen met de ref die de Europese wedstrijd in goede banen leidde.