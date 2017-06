Kan Ronaldo legendarische Pelé evenaren? De jacht wordt deze week ingezet

NVK

28/06/17 - 10u51

© epa.

Portugal-Chili is straks de smaakvolle affiche van de halve finale van de Confederations Cup. Als Cristiano Ronaldo twee keer scoort, evenaart hij de 77 interlandgoals van Pelé.

2016-2017 was het seizoen van CR7. In de 55 officiële wedstrijden die de aanvaller speelde voor Real Madrid en Portugal, scoorde hij 56 goals. Een waanzinnig gemiddelde. Ook op de Confederations Cup - 2 goals - gaat het lekker voor Ronaldo. Als de Portugees er vanavond tegen Chili of later in de finale nog twee scoort, evenaart hij een van de grootste voetballegendes aller tijden. De Braziliaan Pelé scoorde in zijn hele carrière 77 goals voor de nationale ploeg. Ronaldo zit nu aan 75.



Op zijn 31ste is het einde alvast nog niet in zicht. Maar om aanspraak te maken op het wereldrecord van de Iraan Ali Daei - 109 goals in 149 interlands, alstublieft - zal er nog een klein mirakel nodig zijn. De nummer twee op de lijst, de ook al legendarische Ferenc Puskás, lijkt een logischer doel. De Hongaar scoorde 84 internationale goals.



Ronaldo zal het vanavond vrijwel zeker moeten doen zonder zijn ploegmaat Raphael Guerreiro, die geblesseerd is. Ook achter de naam van Bernardo Silva staat een vraagteken. Tegenstander Chili kan over alle aanwezige 23 spelers beschikken.