TT: Thomas Foket op weg naar Atalanta - Moeskroen wil Sinan Bolat terughalen

Door: redactie

28/06/17 - 06u55

© photo news.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Thomas Foket op weg naar Atalanta

De transfer van Thomas Foket (22) van AA Gent naar het Italiaanse Atalanta komt deze week allicht in orde. Bronnen melden ons dat de Rode Duivel gisteren samen met zijn manager neerstreek in Bergamo, van een akkoord op clubniveau is nog geen sprake. "Maandagochtend heeft 'Fokkie' nog met ons meegetraind", vertelt Hein Vanhaezebrouck. "'s Middags heeft hij nog met ons gegeten, dat was het moment om afscheid te nemen. Als Thomas aan de slag gaat bij zijn nieuwe club, zal er weinig tijd zijn om mekaar nog eens terug te zien. We gunnen 'Fokkie' zijn transfer wel." Hein Vanhaezebrouck ziet in Denis Odoi een ideale vervanger voor Foket, maar voorlopig geraakt de overgang van de Belg van Fulham niet rond. De Spaanse tester Jonathan De Amo wordt in elk geval doorgestuurd. (RN)