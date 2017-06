TT: Foket op weg naar Atalanta - Moeskroen wil Bolat terughalen - Porto-Belg trekt nu naar Nantes

Door: redactie

Cercle Brugge haalt met Stephen Buyl oude bekende binnen Stephen Buyl trekt opnieuw het shirt van Cercle Brugge aan. De 24-jarige winger tekende bij de Vereniging een contract voor twee seizoenen. Buyl speelde eerder voor Cercle tussen 2011 en 2015. Daarna verkaste hij naar Zulte Waregem, dat hem vorig seizoen uitleende aan Antwerp. Met de Great Old werd hij afgelopen seizoen kampioen in 1B.



"Het verheugt ons enorm dat we Stephen terug mogen verwelkomen nadat hij 2 jaar geleden vertrokken is. Hij kent Cercle Brugge en wij kennen de kwaliteiten van Stephen als voetballer en als mens", zegt Cercle-voorzitter Frans Schotte. "Stephen heeft alle troeven om te slagen. Hij wordt een belangrijke troef voor Cercle Brugge." TRANSFERNIEUWS: @Buylstephen tekent contract voor 2 seizoenenhttps://t.co/JZvBIvkMDR#levecercle #ollemolletope #welcomeback pic.twitter.com/mA8cBw6T4Z — Cercle Brugge (@cercleofficial)

Sirigu vervanger van Hart bij Torino Salvatore Sirigu zet zijn carrière verder bij Torino. De Italiaanse doelman komt over van PSG, dat hem het afgelopen seizoen uitleende aan Sevilla en Osasuna. Sirigu (17 caps) was tussen 2011 en 2015 eerste keuze bij PSG, maar verloor dan zijn plaats aan de Duitser Kevin Trapp. Bij Torino moet de Italiaan de vervanger worden van Joe Hart. De Engelse international werd vorig seizoen door Manchester City uitgeleend aan de Italiaanse club, maar keert terug naar de 'Citizens'. Salvatore Sirigu verloor zijn plaats in doel bij PSG. © photo news.

Kayembe wordt ploegmaat van Gillet Joris Kayembe zet zijn carrière verder bij FC Nantes. De 22-jarige Brusselaar met Congolese roots tekende bij de Franse eersteklasser een contract voor vier seizoenen. Kayembe, die een verleden heeft bij Brussels en Standard, komt over van de reserven van FC Porto. De Portugese topclub leende de aanvallende middenvelder de voorbije seizoenen uit aan Arouca en Rio Ave. Bij Nantes, afgelopen seizoen zevende in de Ligue 1, wordt Kayembe ploegmaat van Guillaume Gillet. © getty.

Rabiu vier jaar naar Slovan Bratislava De Nigeriaan Ibrahim Rabiu zoekt na één seizoen bij AA Gent alweer andere oorden op. De 26-jarige centrale middenvelder tekende voor vier seizoenen bij de Slovaakse vicekampioen Slovan Bratislava. AA Gent haalde Rabiu eind augustus 2016 weg bij het Slovaakse AS Trencin. Hij zette bij de Buffalo's zijn krabbel onder een verbintenis voor drie jaar, maar kon in de Ghelamco Arena de hoge verwachtingen (als vervanger van Sven Kums) niet inlossen. De Nigeriaan kwam slechts in acht wedstrijden in actie. Bratislava betaalt voor Rabiu een transfersom van een miljoen euro, zo bevestigt de club op zijn website. Ibrahim Rabiu bij zijn voorstelling bij AA Gent. © belga.

Diarra naar STVV De transferhonger van Sint-Truiden raakt maar niet gestild. Vandaag legt de club ook nog Souleymane Diarra vast. Hij legde gisteren al zijn medische testen af en tekent vanochtend zijn contract. Diarra is een Malinese aanvallende middenvelder van 22 die overkomt van het Hongaarse Ujpest FC. Na Schevenels, Antunes, Kitsiou, Charisis, Botaka en Guèye is het al de zevende aanwinst van de Kanaries. Of het daarbij zal blijven, weten we vanavond. Dan lichten Roland Duchâtelet en Marieke Höfte de ambities van de club toe. (FKS) Souleymane Diarra (links) in actie voor Mali. © getty.

Moeskroen wil Bolat terughalen Moeskroen wil een oude bekende naar België terughalen. Sinan Bolat (28) staat hoog op het verlanglijstje van 'Les Hurlus'. De Turkse doelman - in het verleden ook al succesvol bij Standard - heeft nog een contract voor één seizoen bij Porto. Hij wil graag weg en Moeskroen nam met Porto contact op. Bolat ziet een terugkeer naar België zitten en staat open voor gesprekken. Hij kan ook rekenen op interesse van een andere Belgische club en er is ook nog belangstelling uit Turkije. (SJH) © photo news.