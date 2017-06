Herbeleef Transfer Talk van woensdag 28 juni, met Anderlecht dat afziet van Clinton Mata

Door: redactie

28/06/17 - 17u01

© Reporters / Insightmed.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

AS Roma bevestigt transfer Rick Karsdorp AS Roma, het team van Rode Duivel Radja Nainggolan, heeft woensdag de overgang van rechtsachter Rick Karsdorp bevestigd. De Nederlander komt over van kampioen Feyenoord en tekende in het Stadio Olimpico een contract voor vijf seizoenen. De Romeinen laten weten 14 miljoen euro voor Karsdorp neer te tellen. Het bedrag kan nog oplopen tot 19 miljoen euro. De 22-jarige Karsdorp kreeg zijn opleiding bij Feyenoord en verlengde er in april nog zijn verbintenis tot medio 2021. Toch trekt de rechtsachter nu na drie seizoenen en 101 wedstrijden in de hoofdmacht van de Rotterdammers de deur achter zich dicht.



De 2-voudig Nederlands international won met Feyenoord de landstitel (2017) en KNVB Beker (2016). Bij Feyenoord kunnen ze leven met het vertrek van Karsdorp. "We verliezen met Rick een goede speler, maar dit is een deal waar wij ons in kunnen vinden", aldus technisch directeur Martin van Geel. "Voor Rick is het mooi om zijn carrière te vervolgen bij een mooie club in een topcompetitie als de Serie A en we wensen hem daar veel succes." © AS Roma.

Galatasaray rondt komst Bafetimbi Gomis af De Turkse topclub Galatasaray heeft vandaag de transfer van de Franse aanvaller Bafetimbi Gomis afgerond. Gomis komt over van Premier League-club Swansea City, dat hem het afgelopen seizoen uitleende aan Olympique Marseille. Zijn contractduur werd (nog) niet bekendgemaakt. De 31-jarige Gomis, een jeugdproduct van Saint-Etienne, maakte zijn debuut voor Les Verts in december 2003. Olympique Lyon plukte de spits in 2009 weg, waarna in 2014 een overstap naar Swansea volgde. In de Premier League kon Gomis zich nooit helemaal doorzetten en de Welshe club leende de aanvaller vorig seizoen uit aan Olympique Marseille. Daar ontbolsterde Gomis opnieuw en scoorde 21 treffers in 34 matchen.



Toch stond Swansea een overgang van de 12-voudig Frans international niet in de weg. Galatasaray, met Luis Pedro Cavanda in de kern, eindigde vorig seizoen op een tegenvallende vierde stek in de Turkse Süper Lig. Gomis werd als een held onthaald. © afp.

Aguemon ruilt Union voor reeksgenoot OH Leuven OH Leuven heeft vandaag de transfer van de Franse flankaanvaller Yannick Aguemon aangekondigd. Aguemon komt over van reeksgenoot Union en tekende aan Den Dreef een contract voor twee seizoenen. De 25-jarige Fransman - die in eigen land actief was bij Toulouse, Vannes en Strasbourg - kwam het voorbije seizoen tot 50 officiële matchen bij Union, waarin hij zes keer scoorde.



Voor OH Leuven is Aguemon de zesde inkomende transfer. Eerder kwamen al Nikola Storm (Club Brugge), Julien Gorius (transfervrij), Geert Berben (Lommel), Kenneth Schuermans (Westerlo) en Clément Fabre (Tubeke) de gelederen versterken. Vers bloed voor onze club! Aguemon komt over van Union en voegt extra kwaliteit toe aan onze kern #TogetherWeWin



¿¿https://t.co/RJWMuUCkX8 pic.twitter.com/Kqn7XXaQr4 — Oud-Heverlee Leuven (@ohl_official)

Westerlo ziet Nemanja Miletic naar Partizan vertrekken Het naar tweede klasse gedegradeerde Westerlo laat de Servische verdediger Nemanja Miletic naar de Servische topclub Partizan vertrekken, zo maakte VC Westerlo bekend.



De 26-jarige Miletic streek vorig zomer in de Kempen neer en veroverde een basisplaats bij Westerlo, maar ook hij kon de degradatie naar tweede klasse niet vermijden.



Miletic startte de seizoensvoorbereiding bij Westerlo, deze week werd de interesse van Partizan plots concreet. "Mijn droom wordt werkelijkheid", vertelde de centrale verdediger. "Partizan is de beste club in Servië en is vergelijkbaar met Anderlecht in België. Ik heb een fijne periode gekend in België en ben hier een betere voetballer geworden. Deze kans kon ik echter niet laten schieten. Ik wil de fans nog bedanken voor hun steun het afgelopen jaar." © belga.

Mainz plukt Viktor Fischer weg bij gedegradeerd Middlesbrough FSV Mainz heeft de Deen Viktor Fischer voorgesteld. De 23-jarige Fischer, een flankaanvaller, komt over van Middlesbrough, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League, en tekende een contract tot medio 2021 bij de Bundesliga-club.



Fischer werd door Ajax al op 17-jarige leeftijd weggeplukt bij zijn opleidingsclub, FC Midjylland. Een seizoen later, in augustus 2012, volgde zijn debuut in het eerste elftal van de Ajacieden in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Vervolgens volgden in vier seizoenen 111 officiële partijen in het shirt van de Amsterdammers, ondanks veertien maanden blessureleed (tussen februari 2014 en april 2015).



Vorige zomer nam toenmalig promovendus Middlesbrough de Deense buitenspeler over voor zo'n vijf miljoen euro. De 15-voudig Deens international kende echter een moeilijk debuutseizoen in Engeland en kon in 16 optredens voor de Smoggies geen enkele keer scoren. Middlesbrough zelf eindigde negentiende en voorlaatste in de Premier League en degradeerde zo meteen terug naar de Championship.



Mainz eindigde vorig seizoen op de vijftiende stek in de Bundesliga. In de groepsfase van de Europa League ontmoette het team uit de hoofdstad van deelstaat Rijnland-Palts Anderlecht. Dat leidde in eigen huis tot een 1-1 gelijkspel. In het Constant Vanden Stock-stadion werd Mainz met 6-1 van het terrein geveegd. Viktor Fischer. © anp.

Perez: "Ik weet dat Ronaldo kwaad is" Florentino Perez verwacht dat Cristiano Ronaldo bij Real Madrid blijft. De voorzitter van de Koninklijke zegt geen contact te hebben met de sterspeler van de club, die vanavond met Portugal de halve finale op de Confederations Cup speelt tegen Chili. Wel heeft Perez met zijn zaakwaarnemer Jorge Mendez gesproken. "Er is geen reden om meer bezorgd te zijn dan nodig is", zei Perez in het Spaanse radioprogramma El Primer Palo. "Ik weet dat hij boos is, maar ik denk dat hij blijft. Cristiano is een man van integriteit, hij heeft altijd zijn plichten vervuld. Er zijn veel mensen die hem op deze manier pijn willen doen en dat voelt hij." Ronaldo wordt in Spanje beschuldigd van belastingfraude. © anp.

"Morata 'verlaat' vrouw voor Man Utd" Alicia Campello. © Reporters / XPosure. Alvaro Morata heeft zijn huwelijksreis onderbroken om werk te maken van een transfer. Volgens The Telegraph is de Spaans international halsoverkop vertrokken naar Madrid om zijn nieuwe vrouw, Italiaans model Alice Campello, alleen achter te laten op Ibiza. De reden voor het bliksembezoek aan de Spaanse hoofdstad is dat Morata Real Madrid wil overtuigen hem naar Manchester United te laten gaan. Die club heeft een bod van naar verluidt 73 miljoen euro gedaan op de spits, maar Real verlangt 12 miljoen meer. Morata zou zich pas weer bij zijn vrouw voegen als de deal rond is. © Reporters / XPosure. © Reporters / XPosure.

Aubameyang ploegmaat van Witsel? Dortmund-trainer Peter Bosz zal met spanning afwachten of Pierre-Emerick Aubameyang in september nog deel uitmaakt van zijn selectie. De goalgetter van Borussia staat volgens Bild op de drempel van een megatransfer naar het Chinese Tianjin Quanjian, de club van Witsel. Aubameyang (28) zou ruim 80 miljoen euro moeten opbrengen, een bedrag dat de vermogende Chinese club bereid is te betalen. Met een cryptische post op Instagram gooide Aubameyang zelf nog wat koren op de geruchtenmolen. 'Ready for new adventures', zette de Gabonees bij een vakantiekiekje. Ook Arsenal en Paris Saint-Germain zouden hem graag zien komen. Ready for new adventures #aubameyang #holidays #pea17 117.2k Likes, 457 Comments - Aubameyang (@aubameyang97) on Instagram: "Ready for new adventures #aubameyang #holidays #pea17"

Los Angeles FC heeft Sneijder bijna binnen Wesley Sneijder is dicht bij een akkoord met Los Angeles FC - niet te verwarren met het Los Angeles Galaxy van Jelle Van Damme. Dat meldt ESPN. In Californië zou een tweejarig contract klaarliggen voor de recordinternational, die op jaarbasis drie miljoen euro kan gaan verdienen. Sneijder (33) staat nog een jaar onder contract bij Galatasaray, maar omdat de Amerikaanse competitie pas in januari start zou hij nog tot de winterstop in Turkije actief zijn. Ook PSV'er Andrés Guardado en Zlatan Ibrahimovic worden in verband gebracht met 'LAFC'. © anp.

Borini vijfde aanwinst voor AC Milan Fabio Borini (26) is de vijfde zomeraankoop van AC Milan. De multifunctionele aanvaller wordt volgens La Gazetta dello Sport morgen gekeurd op Milanello. Hij komt voor een onbekend bedrag over van Sunderland, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Eerder hengelde Milan al André Silva (Porto), Mateo Musacchio (Villarreal), Ricardo Rodríguez (VfL Wolfsburg) en Franck Kessié (Atalanta) binnen. Borini in duel met Kompany. © epa.

Goaltjesdief Anthony Modeste ziet miljoenentransfer naar club van Witsel afspringen De Franse aanvaller Anthony Modeste verhuist dan toch niet naar het Chinese Tianjin Quanjian. De club van Rode Duivel Axel Witsel zou voor de spits van Keulen 35 miljoen euro op tafel leggen, maar de transfer is in laatste instantie afgesprongen.



"De betrokken partijen zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken. Daarop is besloten de onderhandelingen af te breken", zo laat Keulen vandaag weten.



De 29-jarige Modeste ontpopte zich sinds zijn komst naar Keulen in 2015 tot een echte goalgetter. Het voorbije seizoen maakte hij 25 competitiedoelpunten. Alleen de Gabonees Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) en de Pool Robert Lewandowski (Bayern München) deden met respectievelijk 31 en 30 goals nog beter in de Bundesliga. © getty.

Papadopoulos definitief naar HSV Kyriakos Papadopoulos heeft een contract tot 30 juni 2020 ondertekend bij Hamburg. Hij komt voor 6 miljoen euro over van Bayer Leverkusen. De 25-jarige centrale verdediger speelt al sinds januari voor HSV, dat hem leende van Leverkusen. "Ik had aanbiedingen van grote clubs, waaronder uit Italië, maar ik koos voor HSV omdat ik met trainer Markus Gisdol wil blijven werken", legt de Griek uit. "We kennen elkaar al zes jaar, want hij was mijn coach bij Schalke. Hij is de reden waarom ik deze winter naar HSV ben gekomen." Papadopoulos heeft 25 caps (4 goals) achter zijn naam. Eind maart ontbrak de Griek in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels (1-1 in Brussel) door een schorsing. © afp.

Clinton Mata niet naar Anderlecht Anderlecht ziet definitief af van de aanwerving van Clinton Mata, de rechterflank van Charleroi. Paars-wit is (voorlopig) de enige club die een concreet bod van ruim 3 miljoen euro had uitgebracht op de Angolese Belg, maar de speler treuzelde te lang om voor Anderlecht te kiezen. En dat zint de Brusselse club duidelijk niet. "We wensen de speler alle succes met de verderzetting van zijn loopbaan", laat Anderlecht in een officieel statement weten. Clinton Mata. © belga.

Toch nog creatieve middenvelder voor Club? Het huiswerk leek zo goed als af bij Club Brugge. Nooit eerder onder het bewind van Verhaeghe en Mannaert werden transfers zo vroeg afgerond. Al kan het vertrek van Immers toch nog iets doen bewegen. In onderling overleg werd zijn contract ontbonden. Even vlot als hij afgelopen winter transfervrij werd binnengehaald. Met veel tromgeroffel, maar uiteindelijk kwam de Nederlander onder Preud'homme amper aan spelen toe. "Omwille van familiale redenen kies ik er nu voor om dichter bij huis aan de slag te gaan", viel er op de website te lezen. "De komende weken zal ik mijn opties bekijken en een keuze maken." Eén die hem behalve familiaal ook sportief beter moet liggen.



Eén en ander betekent dat Club misschien toch nog actiever de transfermarkt opgaat. Het was al niet uitgesloten dat er nog een creatieve middenvelder zou bijkomen, door het vertrek van Immers kan dat proces versneld worden. Aan de andere kant loopt er op het middenveld toch wel wat rond. Nieuwkomer Nakamba, Claudemir, Vormer, Vanaken, Vanlerberghe kan daar ook spelen. Coopman is er nog altijd en niet te vergeten: Simons. Bovendien kan ook Refaelov als nummer 10 worden uitgespeeld. Ook in de andere linies heeft Club opties genoeg. Soms te veel zelfs. Op dit ogenblik wordt er vooral werk gemaakt van de afslanking van de kern. Leko hoopt op een kern van 23 à 24 veldspelers plus drie doelmannen. (WDK) Exit Immers. © BELGA.

Poolse spits met zelfde makelaar als Teodorczyk voor Standard? Een nieuwe trainer hebben ze met Sa Pinto al een paar weken, nu is het wachten op de nieuwe spelers. Standard gaat actief op zoek naar een doelman én een aanvaller. Gisteren bezocht het Poolse toptalent Dawid Kownacki (20) de club. Kownacki heeft dezelfde makelaar als Teodorczyk en werd in het verleden ook aangeboden bij Anderlecht. Daar houden ze de boot af.



Een nieuwe aanvaller is prioritair voor de Rouches. Een vertrek van Ishak Belfodil is onafwendbaar - een bod van Celta de Vigo is eerder al geweigerd. Als vervanger is Standard sterk geïnteresseerd in de Pool Dawid Kownacki. Een twintigjarig toptalent dat vorig seizoen negen competitiedoelpunten maakte voor Lech Poznan, waar hij samenspeelde met Anderlecht-spits Teodorczyk. Gisteren bezocht de jeugdinternational - hij was actief op het EK U21, waar sportief directeur Olivier Renard hem ging scouten - de faciliteiten van Standard. Samen met zijn makelaar startte hij de onderhandelingen met het Luikse bestuur. De Rouches hopen op een snelle doorbraak in het dossier - de affaire-Andrijasevic indachtig - maar hebben nog geen bod gedaan.



Het grootste probleem? Lech Poznan hoopt om meer dan drie miljoen euro te vangen voor Kownacki, een hoog bedrag voor een jonge speler die nog slechts één jaar onder contract ligt. De Poolse club weigerde al een aantal buitenlandse ploegen - onder meer het Italiaanse Sampdoria - die drie miljoen euro op tafel wilden leggen. De interesse in Kownacki is bijzonder groot. Het wordt met andere woorden een huzarenstukje voor de Rouches om de deal ook effectief rond te krijgen. Pikant detail: hij heeft dezelfde makelaar als Teodorczyk en werd in het verleden ook aangeboden bij Anderlecht. Daar houden ze de boot af. (SJH/FDZ) Dawid Kownacki in actie op het EK U21 tegen Engeland en Chalobach. © afp. © getty.

Standard zoekt ook doelman Naast een spits zijn ze bij de Rouches ook op zoek naar een concurrent voor doelman Jean-François Gillet. Die gaat zijn laatste contractjaar in en stopt nadien wellicht met voetballen. Hubert vertrok naar Club Brugge en de jonge Bodart is nog niet klaar om een heel seizoen als nummer één onder de lat te staan. Standard volgt een aantal buitenlandse pistes, maar die blijken voorlopig niet te passen binnen het budget. Soit, er moet op korte termijn een doelman bij om Gillet het vuur aan de schenen te leggen. Liefst een speler met de nodige ervaring die onmiddellijk inzetbaar is. Achterin zijn de Rouches voldoende gewapend. Centraal met Scholz, Laifis, Kosanovic, Luyindama en de jonge Lavalée. En op links met de terugkeer van Pocognoli en tweede keuze Andrade. Op de rechtsachter kan Standard wél nog een back-up voor Fai gebruiken. Het middenveld lijkt niet meteen nood te hebben aan nieuwe spelers. De club gelooft in de jonge Bokadi en de Roemeen Marin voor het centrale compartiment, de flanken zijn in het verleden nooit het probleem geweest.



Wat met Dossevi?

Op uitgaand vlak zal er de komende weken ook nog wat bewegen op Sclessin. Er is het nakende vertrek van Belfodil, de interesse in Sá en Edmilson, die gegeerd blijft in binnen- en buitenland. En wat met Dossevi? Tot slot is ook een vertrek van Kosanovic niet onbespreekbaar in Luik. De kern telt momenteel meer dan dertig spelers en moet verder afgeslankt worden. Maar first things first: versterking. (SJH/FDZ) Een vertrek van Ishak Belfodil is nakend. © belga.

Alves ontbindt contract bij Juve, Manchester City wenkt Dani Alves heeft met een boodschap op Instagram zijn vertrek bij Juventus bevestigd. De Braziliaanse flankverdediger wordt nadrukkelijk gelinkt aan Manchester City.



Alves ruilde vorige zomer FC Barcelona voor Juventus. Met de Oude Dame won de flamboyante rechtsachter de Italiaanse titel en beker en speelde hij de Champions Leaguefinale tegen Real Madrid.



De 34-jarige Braziliaan had in Turijn nog een doorlopend contract maar liet dat in onderling overleg ontbinden. Hij wordt vooral genoemd bij Manchester City, de ploeg van Kompany en De Bruyne waar Alves zou herenigd worden met Pep Guardiola, zijn coach bij Barça.



In een bericht op Instagram bedankt Alves de Juventusfans. "Vandaag eindigt onze professionele samenwerking. Ik draag iedereen die van Juventus zo'n grootse club maakt in mijn hart", legt hij uit. "Ik speel niet voor het geld, maar omdat ik van het beroep hou. Ik hou van voetbal en geld zal nooit mijn drijfveer zijn om ergens te blijven. Iedereen oprecht bedankt!" Me gustaría agradecer a todos los TIFOSI DE LA JUVENTUS por el año vivido, A LOS COMPAÑEROS POR ACOGERME Y A LOS PROFESIONALES QUE SON, POR ELLOS QUE ESE CLUB GANA Y LLEGA A FINALES. Creo que mi respecto a ese club y su afición fue minha dedicación, mi entrega, mi pasión y todo mi esfuerzo para hacer de ese club, un club más grande cada día. Pido perdón a los aficionados de la Juventus si algún momento pensaron que hice alguna cosa para ofenderles, nunca jamás tuve esa intención, apenas tengo una forma de vivir las cosas espontáneamente QUE pocos lo entienden... aunque parezca no soy perfecto, pero mi corazón es puro. Hoy finaliza nuestra relación profesional y llevaré conmigo todos los que hacen de verdad y de corazón la Juve un grande club. Como saben yo siempre peco por decir lo que pienso y lo que siento.... yo siento que debo decir gracias al señor MAROTA por la oportunidad que te di de tener um grande profesional e alguien que ama su profesión como el que más.... no juego al fútbol por dinero, juego al fútbol porque amo essa profesión y respecto a los que forman parte de ella. Dejare que tu aproveches lo que he trabajado para que tu hagas muchos años de vacaciones. Yo AMO EL FÚTBOL y dinero jamás va me retener en algún lugar. MUCHAS GRACIAS! 46.1k Likes, 730 Comments - DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) on Instagram: "Me gustaría agradecer a todos los TIFOSI DE LA JUVENTUS por el año vivido, A LOS COMPAÑEROS POR..." © photo news.

Nikola Jambor (Lokeren) keert terug naar Kroatië Nikola Jambor verlaat Sporting Lokeren na slechts een seizoen. De 21-jarige Kroaat gaat opnieuw in eigen land voetballen bij NK Osijek, zo bevestigt die club op zijn website. Jambor ruilde vorige zomer het Kroatische Slaven Belupo voor Lokeren. De centrale middenvelder tekende op Daknam voor drie jaar (plus optie) maar kwam afgelopen seizoen slechts in negen wedstrijden in actie. Bij Osijek, dat Jambor huurt, moet de Kroaat opnieuw speelritme opdoen © photo news.

Enkel handtekening Eupen ontbreekt in deal rond Onyekuru Op Instagram poseert Henry Onyekuru al trots in het shirt van Everton, maar helemaal afgehandeld is de transfer nog niet. De Nigeriaanse aanvaller (20) heeft een akkoord met Everton en Anderlecht, en ook paars-wit heeft een deal met de Engelse club om hem het komende seizoen te huren. Eén handtekening - de belangrijkste - ontbreekt nog om de overgang te finaliseren: die van Eupen. Een kwestie van tijd. Onyekuru slaagde maandag voor zijn medische testen bij Everton en tekende op Goodison Park voor vijf jaar. Over het Kanaal komt hij niet in aanmerking komt voor een werkvergunning wegens te weinig interlands op de teller. Daarom stalt Everton hem in het Astridpark. (KTH/MJR) Is Henry with you? #efc pic.twitter.com/R7SddjXDm1 — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Tue Jun 27 00:00:00 MEST 2017

Cercle Brugge haalt met Stephen Buyl oude bekende binnen Stephen Buyl trekt opnieuw het shirt van Cercle Brugge aan. De 24-jarige winger tekende bij de Vereniging een contract voor twee seizoenen. Buyl speelde eerder voor Cercle tussen 2011 en 2015. Daarna verkaste hij naar Zulte Waregem, dat hem vorig seizoen uitleende aan Antwerp. Met de Great Old werd hij afgelopen seizoen kampioen in 1B.



"Het verheugt ons enorm dat we Stephen terug mogen verwelkomen nadat hij 2 jaar geleden vertrokken is. Hij kent Cercle Brugge en wij kennen de kwaliteiten van Stephen als voetballer en als mens", zegt Cercle-voorzitter Frans Schotte. "Stephen heeft alle troeven om te slagen. Hij wordt een belangrijke troef voor Cercle Brugge." TRANSFERNIEUWS: @Buylstephen tekent contract voor 2 seizoenenhttps://t.co/JZvBIvkMDR#levecercle #ollemolletope #welcomeback pic.twitter.com/mA8cBw6T4Z — Cercle Brugge (@cercleofficial)

Sirigu vervanger van Hart bij Torino Salvatore Sirigu zet zijn carrière verder bij Torino. De Italiaanse doelman komt over van PSG, dat hem het afgelopen seizoen uitleende aan Sevilla en Osasuna. Sirigu (17 caps) was tussen 2011 en 2015 eerste keuze bij PSG, maar verloor dan zijn plaats aan de Duitser Kevin Trapp. Bij Torino moet de Italiaan de vervanger worden van Joe Hart. De Engelse international werd vorig seizoen door Manchester City uitgeleend aan de Italiaanse club, maar keert terug naar de 'Citizens'. Salvatore Sirigu verloor zijn plaats in doel bij PSG. © photo news.

Kayembe wordt ploegmaat van Gillet Joris Kayembe zet zijn carrière verder bij FC Nantes. De 22-jarige Brusselaar met Congolese roots tekende bij de Franse eersteklasser een contract voor vier seizoenen. Kayembe, die een verleden heeft bij Brussels en Standard, komt over van de reserven van FC Porto. De Portugese topclub leende de aanvallende middenvelder de voorbije seizoenen uit aan Arouca en Rio Ave. Bij Nantes, afgelopen seizoen zevende in de Ligue 1, wordt Kayembe ploegmaat van Guillaume Gillet. © getty.

Rabiu vier jaar naar Slovan Bratislava De Nigeriaan Ibrahim Rabiu zoekt na één seizoen bij AA Gent alweer andere oorden op. De 26-jarige centrale middenvelder tekende voor vier seizoenen bij de Slovaakse vicekampioen Slovan Bratislava. AA Gent haalde Rabiu eind augustus 2016 weg bij het Slovaakse AS Trencin. Hij zette bij de Buffalo's zijn krabbel onder een verbintenis voor drie jaar, maar kon in de Ghelamco Arena de hoge verwachtingen (als vervanger van Sven Kums) niet inlossen. De Nigeriaan kwam slechts in acht wedstrijden in actie. Bratislava betaalt voor Rabiu een transfersom van een miljoen euro, zo bevestigt de club op zijn website. Ibrahim Rabiu bij zijn voorstelling bij AA Gent. © belga.

Diarra naar STVV De transferhonger van Sint-Truiden raakt maar niet gestild. Vandaag legt de club ook nog Souleymane Diarra vast. Hij legde gisteren al zijn medische testen af en tekent vanochtend zijn contract. Diarra is een Malinese aanvallende middenvelder van 22 die overkomt van het Hongaarse Ujpest FC. Na Schevenels, Antunes, Kitsiou, Charisis, Botaka en Guèye is het al de zevende aanwinst van de Kanaries. Of het daarbij zal blijven, weten we vanavond. Dan lichten Roland Duchâtelet en Marieke Höfte de ambities van de club toe. (FKS) Souleymane Diarra (links) in actie voor Mali. © getty.

Moeskroen wil Bolat terughalen Moeskroen wil een oude bekende naar België terughalen. Sinan Bolat (28) staat hoog op het verlanglijstje van 'Les Hurlus'. De Turkse doelman - in het verleden ook al succesvol bij Standard - heeft nog een contract voor één seizoen bij Porto. Hij wil graag weg en Moeskroen nam met Porto contact op. Bolat ziet een terugkeer naar België zitten en staat open voor gesprekken. Hij kan ook rekenen op interesse van een andere Belgische club en er is ook nog belangstelling uit Turkije. (SJH) © photo news.