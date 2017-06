TT: Onyekuru via Everton naar Anderlecht? - "Atlético laat oogje vallen op Zlatan"

Door: redactie

Onyekuru via Everton naar Anderlecht? Anderlecht lijkt nu toch een manier gevonden te hebben om Onyekuru naar het Astridpark te halen. Makelaar Mogi Bayat die van Eupen een mandaat kreeg om de aanvaller te verkopen, zit momenteel in Engeland om er met Everton te onderhandelen over een definitieve transfer. Onyekuru zou overigens gisteren al medische testen hebben afgelegd in Goodson Park. Maar Everton zou de flankaanvaller eerst nog een seizoen uitlenen aan Anderlecht. Blijft voorlopig nog de vraag of ook de speler gewonnen is voor een uitleenbeurt. Maar de kans is dus reëel dat Onyekuru volgend seizoen in het shirt van Anderlecht speelt. Wordt vandaag ongetwijfeld vervolgd. (MJR)

"Atlético wil Zlatan" Atlético Madrid heeft zijn oog laten vallen op Zlatan Ibrahimovic, zo weet de Spaanse krant AS. De Spaanse topclub, die de komende maanden geen spelers mag aantrekken door een transferverbod, wil Ibrahimovic de mogelijkheid geven om te revalideren bij de Spaanse ploeg. De Zweedse spits herstelt momenteel van een gescheurde kruisband, die hij afgelopen seizoen in de Europa League opliep. Ibrahimovic zou vanaf 2018 weer fit zijn. Hij wordt gezien als alternatief voor Diego Costa als de Spaanse spits van Chelsea niet haalbaar blijkt te zijn. © getty.

Chelsea-coach wou Lukaku al bij Juventus Chelsea en Everton hebben nog altijd geen vergelijk gevonden over Romelu Lukaku. De vraagprijs van 100 miljoen pond, zo'n 114 miljoen euro, blijft het grootste struikelblok. De impasse rond Diego Costa, die weg moet, helpt evenmin.



Antonio Conte zou de transfer liefst zo snel mogelijk afgehandeld zien. In afwachting van een doorbraak houdt de trainer zijn relatie met Lukaku wel warm via de moderne communicatiemiddelen. Daarmee worden meteen alle suggesties van tafel geveegd dat Conte liever een andere aanvaller zou willen aantrekken. De Italiaan wil er Lukaku absoluut bij. Destijds bij Juventus, in 2014, stond de Rode Duivel ook op het lijstje versterkingen dat Conte in gedachten had. Er vonden zelfs aftastende gesprekken plaats over een verhuur. © getty. © belga.

Intussen maakt Chelsea ook werk van andere versterkingen. Het drukt door voor Bakayoko (Monaco) en Alex Sandro (Juventus). Conte hoopt zijn kampioenenploeg een flinke upgrade te geven met het oog op de Champions League. Hij vindt dat zijn elftal te weinig spelers van wereldklasse bevat. Zijn twee Belgen, Eden Hazard en Thibaut Courtois, rekent hij wel tot die categorie. Zolang hij geen garanties heeft over versterking, tekent Conte niet bij. (KTH) Tiemoue Bakayoko. © getty. Alex Sandro. © photo news.

Espanyol biedt 6 miljoen voor Pozuelo Hoewel het standpunt van Racing Genk duidelijk is - "Pozuelo vertrekt deze zomer niet" - blijven de clubs stevig aan de mouw trekken van de 25-jarige Spanjaard. Espanyol zou volgens Spaanse bronnen een bod hebben uitgebracht van 6 miljoen euro. De tweede club uit Barcelona eindigde vorig jaar achtste in La Liga. Pozuelo heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij openstaat voor een terugkeer naar zijn thuisland, maar in Genk zijn ze niet van plan mee te werken aan een vertrek van hun sterkhouder. Pozuelo heeft van Genk een nieuw contractvoorstel tot 2021 gekregen, al is hij volgens Spaanse media niet van plan daarop in te gaan. In dat geval wil Genk hem gewoon aan zijn lopende verbintenis tot 2019 houden. (KDZ) © belga.

Schoofs op weg naar Mechelen Ook Rob Schoofs - net als de overbodige Perbet - vertrok niet met Gent op stage naar Jupille. De Buffalo's verblijven een weekje in de Ardennen om aan teambuilding te doen en daar is geen plaats voor spelers op wie de club niet meer rekent voor komend seizoen. AA Gent heeft een akkoord met KV Mechelen over een transfer van Schoofs, maar voorlopig is het water financieel nog te diep tussen de Mechelaars en de 23-jarige middenvelder zelf.



Hatem Elhamed laat Gent definitief achter zich. De Israëlische rechtsachter tekende voor vier seizoenen in eigen land bij FC Ashdod, de club waar hij afgelopen seizoen op huurbasis werd ondergebracht. (RN/FDZ/VDVJ) © belga.

Hasi (Olympiakos) wil nu ook Guillaume Gillet Besnik Hasi blijft als kersverse coach van Olympiakos zijn blik op oude bekenden richten. Na eerdere pogingen bij Vadis Odjidja, Steven Defour en Dieumerci Mbokani richt hij zijn vizier nu op Guillaume Gillet. De 33-jarige middenvelder van Nantes zou openstaan voor een Grieks avontuur. Volgens Griekse bronnen is een overgang zeer waarschijnlijk. Gillet speelde bij Anderlecht nog onder Hasi. (NVK) © photo_news.

Standard wil Sá houden De interesse in Standard-spits Orlando Sá neemt toe. De Portugees scoorde vorig seizoen veertien keer in 21 competitiewedstrijden voor de Rouches en drie keer in de Europa League. In Frankrijk wordt Sá in verband gebracht met Olympique Marseille, iets wat niet bevestigd wordt door mensen binnen de entourage van de aanvaller. Wél dat er meerdere ploegen interesse tonen. Standard is echter geen vragende partij en wil Sá graag houden. Een bod lager dan 5 miljoen euro is in principe onbespreekbaar voor het Luikse bestuur. Gisteren werd het contract van Luyindama overigens verlengd. (FDZ) © photo news.