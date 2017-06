TT: Blijft Vermaelen in Italië? - Anderlecht lijkt naast twee wenstransfers te grijpen - Overbodige doelman Gent naar Cercle

Door: redactie

Brian Vandenbussche voor 1 jaar naar Cercle Brian Vandenbussche trekt naar Cercle Brugge. De 35-jarige Vandenbussche was het voorbije seizoen doelman op overschot bij AA Gent. Hij tekende bij Cercle een contract voor 1 seizoen. Bij de club uit 1B moet Vandenbussche de back-up worden voor de jonge Miguel Van Damme. (TVV/RN) Brian Vandenbussche (l) tekende voor één seizoen bij Cercle © photo news.

Boëtius: "Ik ben altijd Feyenoorder gebleven" Jean-Paul Boëtius heeft vandaag in de Kuip zijn handtekening gezet onder een contract van drie jaar bij Feyenoord. "Dit voelt als thuiskomen", zei de speler, van wie vorige week al bekend werd dat hij terugkeerde naar zijn oude club.



"Ik ben altijd Feyenoorder gebleven", zei de 23-jarige voetballer op de website van zijn 'nieuwe' club. "Maar ik ben blij nu ook weer speler van deze club te zijn. Ik ging hier destijds weg in de hoop me verder te ontwikkelen en nieuwe stappen te zetten. Het is niet geworden wat ik er van had verwacht. Dat is teleurstellend, maar ik heb er geen spijt van."



Hij wil nu om de prijzen gaan voetballen. "We gaan eerst voor de Johan Cruijff Schaal spelen, dan wacht ons de competitie, de KNVB-beker en de Champions League. Een mooi vooruitzicht. Ik kijk er naar uit." ¿¿ | Jean-Paul Boëtius: 'Heel fijn om met open armen te worden ontvangen. Dit voelt als thuiskomen'



¿¿ https://t.co/omDW65hQtX#WelkomThuis pic.twitter.com/hp3aC3wzmz — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) Mon Jun 26 00:00:00 MEST 2017

Torino wil Thomas Vermaelen huren Torino wil Thomas Vermaelen huren van FC Barcelona. De club uit de Serie A zoekt naarstig naar versterking van de defensie. De Belg, afgelopen seizoen door de Catalanen al verhuurd aan AS Roma, heeft wel oren naar een transfer naar Turijn. De laatste seizoenen kwam oud-Ajacied Vermaelen nauwelijks aan spelen toe. Volgens Italiaanse media kan alleen de huursom nog roet in het eten gooien. © belga.

Frank De Boer straks voorgesteld in Londen Crystal Palace stelt deze namiddag zijn nieuwe hoofdtrainer voor. De club heeft om 14u00 (Britse tijd) een persconferentie belegd waar de coach zijn contract ondertekent, zo maakte Crystal Palace bekend.



Verscheidene Nederlandse media melden dat Frank de Boer bij Crystal Palace aan de slag gaat. De oud-coach van Ajax en Inter zou met de clubleiding een akkoord hebben bereikt over een overeenkomst voor drie jaar. De Boer was al langer in beeld bij Crystal Palace als opvolger van de aan het einde van het seizoen vertrokken Sam Allardyce. De voormalige verdediger werd in het tussenseizoen ook nog even gepolst door vicekampioen Club Brugge. De Boer ging daar echter niet op in, waarna de Kroaat Ivan Leko in het Jan Breydelstadion de opvolger werd van de vertrokken Michel Preud'homme.



Crystal Palace speelde de afgelopen vier jaar in de Premier League en eindigde afgelopen seizoen als veertiende. Dat was enigszins teleurstellend omdat de club flink had geïnvesteerd, onder meer in de komst van Rode Duivel Christian Benteke. De 26-jarige spits werd afgelopen seizoen wel clubtopschutter met zeventien treffers in veertig wedstrijden. Frank De Boer. © ANP.

Twee Charlton-spelers op weg naar STVV Nadat STVV zich dit weekend versterkte met twee Grieken zijn nu twee Charlton-spelers op komst. Het betreft rechterflankaanvaller Jordan Botaka en spits Igor Vetokele. Beide kennen de Belgische competitie op hun duimpje. Botaka is een 24-jarige Nederlandse flankaanvaller die nog een verleden heeft bij Club Brugge en Excelsior Rotterdal en die vorig seizoen door Charlton gehuurd werd van Leeds. STVV haalt hem nu als vrije speler. Igor Vetokele (25), van zijn kant, werd vorig seizoen al gehuurd van Charlton. Op Stayen vond hij zijn goede vorm en voetbalplezier terug. Nu verkast hij opnieuw naar STVV. Hij tekent normaliter vandaag. (FKS) Igor Vetokele. © belga.

Perbet en Schoofs naar B-kern AA Gent heeft geen plaats meer voor Rob Schoofs (23) en Jérémy Perbet (32). Hein Vanhaezebrouck verwijst het duo naar de B-kern. 't Is de kroniek van een aangekondigd afscheid. De definitieve breuk komt niet als een verrassing. Perbet en Schoofs onderhielden sinds hun komst al een knipperlichtrelatie met Hein Vanhaezebrouck. Het licht stond eigenlijk veelal op rood - zeker bij Schoofs. De middenvelder kwam in de winter van 2016 en moest klaargestoomd worden om in de voetsporen van Sven Kums te treden. Alleen kreeg hij daar nooit echt een volwaardige kans toe. In zijn eerste (halve) seizoen amper twee basisplaatsen en ook het voorbije jaar voelde Schoofs al snel nattigheid, toen hij niet op de Europese lijst stond. In september leek het momentum even te kantelen, met vier basisplaatsen en winnende treffers tegen Lierse en STVV. Maar na een mindere prestatie tegen Club volgden geen nieuwe kansen, enkel sporadische basisplaatsen.



Dan verscheen Jérémy Perbet veel vaker aan de aftrap. Bovendien toonde de spits zich ook vaak beslissend. Dit seizoen was de Fransman goed voor 16 doelpunten, waaronder enkele cruciale. Herinner u zijn goals tegen Tottenham én belangrijke treffers versus Waasland-Beveren en Mechelen in de strijd om play-off 1. Toch had ook hij een haat-liefdeverhouding met Vanhaezebrouck. De omscholing van goaltjesdief tot complete spits verliep niet naar de zin van Hein. En in januari volgde een eerste flinke botsing. Perbet moest toen één middag meetrainen met de B-kern, maar werd door een blessure bij Bjedov de volgende dag toch weer bij het eerste elftal verwacht. Na teleurstellende play-offs - met drie basisplaatsen en geen goals - is de liefde definitief bekoeld.



Perbet en Schoofs hunkeren nu allebei naar andere oorden. De Fransman is prioriteit nummer één bij ex-club Charleroi. En Schoofs geniet concrete belangstelling van KV Mechelen, Sint-Truiden en Zulte Waregem. Op hun nieuwe bestemming hopen ze wel weer onvoorwaardelijke steun te vinden.



Nog dit: ook Darko Bjedov is niet meer welkom bij de A-kern. De spits haalt niet het verwachte niveau. Normaal blijft Ibrahim Rabiu eveneens achter bij de beloften. De Nigeriaan mag vertrekken. Thomas Foket is dan weer vrijgesteld van de stage in Jupille, in afwachting van zijn transfer. Het is al lang duidelijk dat hij Gent zal verlaten. Perbet met Gigot in zijn zog. © belga.

Nakamba sluit vandaag aan Zes dagen na zijn handtekening bij Club traint nieuwkomer Marvelous Nakamba vandaag voor het eerst. De Zimbabwaan kreeg nog een weekje extra rust nadat hij kort voor zijn overgang van Vitesse Arnhem interlandverplichtingen had. Nakamba heeft zijn medische en fysieke testen al achter de rug en kan dus zo het oefenveld op. Op de Colombiaan German Mera is het nog enkele dagen wachten. Mogelijk sluit hij net als de internationals pas kort voor de stage aan. (TTV) Nakamba als speler van Vitesse tegen RKC. © Belga.

Nog geen Masovic of Hubert Op het debuut van Erhan Masovic of Guillaume Hubert bij Club Brugge is het nog even wachten. De nieuwkomers trainden wel al mee, maar bleven zaterdag net als een pak andere spelers met pijntjes of lichte blessures aan de kant. Zo reisden Diaby, Engels, Coopman, Wesley, Verburgh, Van Rhijn en Immers mee naar Westkapelle zonder in actie te komen. Mogelijk maken enkelen van hen woensdag in Oudenaarde of zaterdag in Torhout wel minuten. (TTV) Leko met Cools in Westkapelle. © belga.

Leye naar B-kern, terugkeer Gueye een optie Veel volk op de sfeertraining van Essevee. Maar Mbaye Leye tekende, zoals verwacht, niet present. De Senegalees kreeg vrijdag te horen dat hij officieel naar de B-kern werd gezet, na zijn uithaal van een dag eerder. De afwikkeling van zijn contractsituatie wordt een advocatenslag. Intussen speurt de bekerwinnaar naar potentiële vervangers. Daarbij bewandelt het een vertrouwde piste. Babacar Gueye (22), die vorig seizoen indruk maakte als supersub, staat open voor een terugkeer. Er is zelfs al een akkoord met Hannover. Bij de Duitse club heeft de Senegalees geen uitzicht op speelminuten. Toch bekijkt Essevee eerst nog andere pistes.



De overgang van Grigoris Kastanos (19) is wel zo goed als zeker. Maar eerst moet de Juventus-middenvelder nog zijn medische testen doorstaan. Die kunnen pas plaatsvinden wanneer de Cyprioot volledig hersteld is van zijn hamstringblessure. Voorts komt Tsiy William Ndenge (20) op proef. De defensieve middenvelder doet denken aan Meïté en kwam vorig seizoen uit voor het B-team van Mönchengladbach. Zaterdag stelde Essevee al Julien De Sart (22) voor aan de fans. Hij komt over van Middlesbrough op uitleenbasis. Zulte Waregem bedong ook een aankoopoptie. (VDVJ) Gueye heeft Denswil in de rug. © belga.

Anderlecht lijkt Onyekuru en Mata mis te lopen... Volgens de Engelse krant The Sun pakt Anderlecht naast Henry Onyekuru. Arsenal zou volgens de Engelse krant de aanvaller van Eupen binnenhalen voor 8 miljoen euro. Anderlecht lijkt ook Clinton Mata van Charleroi mis te lopen. De rechterflank van de Carolo's had van zijn voorzitter Mehdi Bayat tot vorige vrijdag gekregen om de knoop door te hakken, maar een beslissing kwam er niet. (MJR/NVK) Henry Onyekuru. © photo news.

...en verhuurt Trezeguet aan Kasimpasa Mahmoud Trezeguet (22) heeft een nieuwe club gevonden. De Egyptische aanvaller, die nog steeds eigendom is van Anderlecht en vorig jaar aan Moeskroen werd verhuurd, trekt zo goed als zeker naar het Turkse Kasimpasa. De club uit de hoofdstad Istanboel die vorig seizoen 10de eindigde in de Turkse Süper Lig, huurt Trezeguet voor één jaar, maar heeft bij Anderlecht wel een optie tot definitieve aankoop afgedwongen. (MJR/NVK) © photo news.