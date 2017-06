Kenny Saief in definitieve selectie Verenigde Staten voor Gold Cup

YP

25/06/17

Kenny Saief is opgenomen in de 23-koppige selectie van de Verenigde Staten voor de CONCACAF Gold Cup, het grootste voetbaltoernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. Dat maakte de Amerikaanse Voetbalbond (US Soccer) vandaag bekend.