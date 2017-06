TT: "PSG denkt aan Bale, die bij Real Madrid plaats moet maken voor Mbappe" - STVV haalt twee Grieken

Door: redactie

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

De Griekse middenvelder Charis Charisis (22) van PAOK Saloniki en de 23-jarige rechtsback Stelios Kitsiou, beiden van PAOK Saloniki, verhuizen naar Stayen. STVV huurt ze voor één jaar met optie. Charisis begon zijn carrière bij PAS Giannini, de club van zijn geboortestad, en speelt sedert de zomer 2015 bij Saloniki. Hij is rechtsvoetig, speelt liefst centraal maar kan ook offensief en defensief aardig uit de voeten. Op 25 oktober 2015 maakte hij zijn debuut tegen aartsvijand Panitahinaikos. Met zijn ploeg kwam hij dit seizoen elf keer in actie en won hij ook de Griekse beker. Hij scoorde geen enkele keer. Stelios Kitsiou komt uit de jeugdopleiding van Saloniki, speelde op 20 oktober 2012 zijn eerste match tegen AEK Athene, maar brak een jaar later pas helemaal door en werd een vaste basisspeler onder toenmalig trainer Huub Stevens. Afgelopen seizoen kende hij een moeilijke start maar kwam hij uiteindelijk toch 17 keer in actie. Hij scoorde één keer. Hij speelde ook al twee keer mee me het nationale team van zijn land. (MVS/FKS)

Herbeleef Transfer Talk van vrijdag 23 juni, met nieuwe club voor Depoitre en geruchten rond Carrasco

Charis Charisis (rechts).

Bale weg bij Real? Vertrekt Gareth Bale straks bij Real Madrid? Die kans lijkt niet onbestaande als we het nieuws op de recentste cover van de Spaanse sportkrant AS mogen geloven. Zo zou Real naar verluidt al gepolst hebben bij Monaco-sensatie Kylian Mbappe en die zou verteld geweest zijn dat er één iemand van de 'BBC' (Bale, Benzema en Cristiano Ronaldo) de deur van Bernabéu straks achter zich dicht trekt. Dat wordt volgens Le Parisien en AS dus Bale, maar nog volgens die media Paris Saint-Germain zou de situatie met argusogen volgen. AS:

Chelsea heeft 60 miljoen euro veil voor Braziliaans international Juve Volgens La Gazzetta dello Sport is het Chelsea menens in de strijd om Alex Sandro. Antonio Conte heeft zijn oogje laten vallen op de fysiek sterke linksback van Juventus en dat mag wat kosten.



Naar verluidt wil Chelsea 60 miljoen euro overmaken aan Juventus om de Braziliaanse international binnen te halen. Afwachten of de Italiaanse topclub enigzins in de verleiding komt om zijn 26-jarige vleugelverdediger te verkopen. © photo news.

Watford strikt talentvolle jeugdinternational Will Hughes verkast van tweedeklasser Derby County naar Premier League-club Watford. De 22-jarige middenvelder is momenteel actief op het EK onder 21 en wordt gezien als een van de grotere talenten in het Engels voetbal.



Hughes heeft al 162 wedstrijden in The Championship op zijn conto en mag het nu dus een stapje hogerop proberen. Met de deal zou een bedrag gemoeid zijn van 8 miljoen euro. Good luck for the future, @wjhughes19.



