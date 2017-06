TT: Denayer rond met Franse topclub, al heeft City ander plan - Mysterieuze tester van AA Gent ontmaskerd - Leye naar B-kern van Essevee

Door: redactie

24/06/17 - 15u40

Leye naar B-kern, fans verwelkomen De Sart en ook Kastanos op komst Geen Mbaye Leye op de sfeertraining van Essevee. De Senegalees werd officieel teruggezet naar de B-kern na zijn publieke uithaal van afgelopen donderdag. De afwikkeling van zijn contractsituatie zal een advocatenslag worden. De supporters van de bekerwinnaar mochten, naast de zeven gekende zomertransfers, nóg een nieuw gezicht verwelkomen. Julien De Sart (22) komt, zoals verwacht, over van Middlesbrough op uitleenbasis. Essevee bedong ook een aankoopoptie voor de middenvelder. Mogelijk mag de fusieclub snel weer een nieuwkomer begroeten. De huurovergang van Juventus-middenvelder Grigoris Kastanos (19) is bijna rond. Maar de achtvoudig Cypriotisch international, die momenteel geblesseerd is, moet eerst nog grondig medisch getest worden. Nog dit: de sfeertraining van Essevee was druk bezocht. Ruim duizend fans tekenden present. (VDVJ) Mbaye Leye. © Florian Van Eenoo photonews.

Gentse tester komt uit Poolse tweede klasse AA Gent deed de voorbije dagen bijzonder geheimzinnig over de tester die zowel in De Pinte als in Wetteren één helft in de defensie speelde. Officieel stond hij op het wedstrijdblad als 'Gonzalez', maar alle verdere vragen over de tester werden afgewimpeld. Omdat hij als twee druppels water lijkt op een verdediger van Villareal, werd aangenomen dat het om Alvaro Gonzalez Soberon ging. Spaanse bronnen lieten ons echter weten dat die deze dagen ergens op een strand doorbrengt. Bij Gent klemde men ook vrijdagavond na de wedstrijd in Wetteren de tanden op mekaar als naar de mysterieuze tester werd gevraagd. Na enig zoekwerk blijkt de man niet uit de Spaanse Primera Division, maar uit de Poolse tweede klasse te komen. Het gaat namelijk om Jonathan De Amo Perez, een verdediger die het voorbije seizoen uitkwam voor Miedz Legnica. Eerder speelde de 27-jarige De Amo voor Espanyol, Widzew Lodz en Celta de Vigo B. Pas over een goeie week zou Gent een beslissing nemen over De Amo. (RN/WDK/VDVJ) De 11 namen tegen @rfcwetteren: Czekanowicz, Gigot, B. Verstraete, Matton, Saief, Gonzalez, Kalu, Dejaegere, De Smet, Inbrum & Sylla #wetgnt — KAA Gent (@KAAGent)

Bevestigd: Denayer rond met Lyon Jason Denayer is persoonlijk rond met de Franse topclub Olympique Lyon, zo werd ons vanmorgen bevestigd. De voormalige Rode Duivel kan er tekenen voor een seizoen op uitleenbasis. Na een minder jaar als huurling bij Sunderland kan de City-verdediger zo opnieuw een mooie stap vooruit zetten. Denayer zelf heeft zijn zinnen gezet op het Franse avontuur, maar dat is buiten de bazen van Manchester City gerekend. Zij houden de transfer voorlopig tegen omdat ze de verdediger liever naar de Spaanse promovendus Girona zien gaan. Die club zit ook in de portefeuille van de investeringsgroep achter de Citizens. De komende dagen moet duidelijk worden of Denayer dan toch zijn zin krijgt. (MGA) © reuters.

Laurent Depoitre: "Een droom om in de Premier League te spelen" Laurent Depoitre verlaat de Portugese topclub FC Porto om in de Premier League bij Huddersfield Town aan de slag te gaan. Bij de Engelse promovendus ondertekende de 28-jarige spits een contract tot medio 2019, met optie voor nog een jaar.



Een transferbedrag werd niet bekendgemaakt, maar voor Huddersfield Town gaat het wel om de duurste inkomende transfer in de clubgeschiedenis. Bovendien is de eenmalige Rode Duivel er de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. "Ik ben blij dat we van Laurent onze eerste transfer van de zomer hebben kunnen maken", vertelde Huddersfield-coach David Wagner. "Hij is een echte spits die gespeeld heeft voor een uitstekend Belgisch team waarmee hij in eigen land prijzen heeft gepakt."



"Ik heb er altijd van gedroomd om in de Premier League te spelen", klonk het bij Depoitre. "Ik denk dat mijn manier van spelen past in de competitie. Ik ben een targetman, en ook nog eens een harde werker. Daarnaast ben ik sterk in de lucht. Huddersfield is de ideale club voor mij. Ik kijk ernaar uit om hier veel te spelen. Zo wil ik toch een beetje revanche nemen op vorig seizoen."



Huddersfield Town is komend seizoen naast Newcastle United en Brighton nieuwkomer in de Engelse hoogste afdeling en mogelijk wacht er het team dus een lastig seizoen. CONFIRMED: @laudepoitre has officially completed his transfer to #htafc from @FCPorto for a club record fee! https://t.co/3WwjexMDQE (DTS) pic.twitter.com/mfw0Q2hXCS — Huddersfield Town (@htafcdotcom)

Arsenal maakt werk van Lacazette Het is een publiek geheim dat Arsenal-manager Arsène Wenger zeer gecharmeerd is van Alexandre Lacazette. Maar nu lijkt de Franse manager toch echt aanstalten te maken om zijn landgenoot naar Londen te halen. Volgens Sky Sports is de Engelse club in onderhandeling met Olympique Lyon. Naar verluidt moet de spits 50 miljoen euro opleveren.



Er is echter wel een probleempje. Lacazette heeft al in een eerder stadium aangegeven naar een club te willen verkassen die volgend jaar Champions League speelt. En dat is nou net wat The Gunners níet doen. Toch is Arsenal ervan overtuigd dat ze de gewilde spits naar Londen kunnen lokken. Lacazette (links) en Griezmann vieren een goal bij de Franse nationale ploeg. © afp. © photo news.

Beerschot-Wilrijk informeert naar Schouterden en Paulussen KV Mechelen wil deze zomer nog enkele overbodige spelers van de hand doen. Nils Schouterden en Laurens Paulussen zijn twee pionnen die niet meer voor lijken te komen in de plannen van trainer Yannick Ferrera, en daar wilde Beerschot-Wilrijk van profiteren. De ambitieuze club uit 1B informeerde naar de overbodige Schouterden en Paulussen, maar financieel lijkt het duo niet meteen haalbaar voor de Antwerpse club. Verdier, Schouterden en Paulussen mogen vertrekken bij KV Mechelen. © belga. Beerschot-Wilrijk informeerde naar Nils Schouterden (links), hier op de foto met Tim Matthys. © photo news.

16-jarige jeugdinternational maakt indruk bij AA Gent In mei tekende Nicolas Raskin zijn eerste profcontract bij AA Gent en gisteren gunde trainer Hein Vanhaezebrouck de 16-jarige middenvelder Nicolas Raskin de kans om zich te tonen in de oefenmatch tegen RFC Wetteren. En dat deed Raskin ook. De ex-speler van Anderlecht speelde een prima wedstrijd en lag met een prima actie zelfs aan de basis van de 1-3. Instagram post by Nicolas raskin * May 26, 2017 at 7:11pm UTC 295 Likes, 36 Comments - Nicolas raskin (@_.rn._23) on Instagram: "Very happy to sign my first pro contract at KAA Gent and to have the chance to start the new season..." ⚽️ #RN23 267 Likes, 21 Comments - Nicolas raskin (@_.rn._23) on Instagram: "⚽️ #RN23"

Eintracht Frankfurt haalt Nelson Mandela Eintracht Frankfurt heeft een 18-jarige speler uit Kameroen vastgelegd. Hij luistert naar de naam Nelson Mandela en is inderdaad vernoemd naar de voormalige leider en vrijheidstrijder van Zuid-Afrika.



Mandela doorliep de jeugdopleidingen van Barcelona en Hoffenheim. Daar redde hij het niet. In de jeugd van Frankfurt maakte hij wel indruk. Dat levert hem dus een profcontract op bij Eintracht. Eintracht Frankfurt have signed an 18-year-old called Nelson Mandela.



With a name like that he's going to make a few headlines! pic.twitter.com/zOadglnRd4 — UNILAD Football (@UNILADFooty) 24 juni 2017