TT: Laurent Depoitre heeft transfer naar Premier League beet - Nog héél wat op stapel bij Anderlecht

Door: redactie

23/06/17 - 09u20

© belga.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Intussen bij Anderlecht...

Van Holsbeeck bij de voorstelling van Matz Sels. © photo news. © Photo News. © belga. © belga. © photo news.

't Is eigenlijk een wonder dat Herman Van Holsbeeck nog de tijd vindt om zoals gisteren bijvoorbeeld Matz Sels voor te stellen - zo druk heeft de manager het. Zijn discours in vier thema's:



...TEODORCZYK



"Sevilla niet concreet"

"Er is belangstelling, maar Lukasz Teodorczyk zal alleen vertrekken naar een mooie club, met een trainer die hem absoluut wil, en aan het bedrag dat wij verlangen (ongeveer twintig miljoen euro, red.). Dat maakt dat ik Teo niet moet bellen als er zich drie Russische clubs gemeld hebben, waaronder pakweg Terek Grozny - dat zal hij niet doen. Sevilla? Ze wilden Dennis Praet ook destijds en laten veel verschijnen in de kranten. De werkelijkheid is dat Sevilla naar ons toe weinig concreet is."



...ACHEAMPONG EN KARA



"Ze mogen ook gewoon blijven"

"In januari was er veel interesse voor Frank Acheampong en Kara Mbodj. Toen hebben we duidelijke afspraken gemaakt met die jongens. Ik ben nog steeds blij dat we dat gedaan hebben - nadien waren ze zó goed dat ze een groot aandeel hadden in onze titel. Het lijkt me niet meer dan normaal dat we zullen respecteren wat we in de winter afgesproken hebben. Als er interesse is, zullen clubs dus meteen weten waar ze aan toe zijn. (grijnst) Ze mogen natuurlijk ook blijven, mochten ze dat willen. Acheampong en Kara dromen van de Premier League, maar als je ziet dat bijvoorbeeld Steven Defour al na een jaar wil vertrekken bij Burnley... Dat zien onze spelers ook, waardoor ze toch langer nadenken over een transfer."



...N'SAKALA EN ROEF



"Oplossing zoeken"

"Fabrice N'Sakala heeft het voorbije seizoen bijna alles gespeeld in Turkije (op uitleenbasis bij Alanyaspor, red.). Hij heeft dus een zekere waarde, maar die Turken denken dat Anderlecht het OCMW is. (fel) We willen meewerken aan een oplossing, maar niet aan gelijk welke voorwaarden. Hetzelfde geldt voor Davy Roef, die zich wil blijven ontwikkelen. Het beweegt rond hem, zo was Deportivo heel tevreden over zijn laatste zes maanden. Het binnen- of het buitenland: alles kan nog."



...MATA EN ONYEKURU



"Goeie afloop blijft mogelijk"

"Het zijn moeilijke dossiers, maar een goede afloop is in beide gevallen nog mogelijk. (lacht) We zijn één van de 48 belangstellenden voor Onyekuru. Ach, in verhouding met de voorbije jaren hebben we toch al goed werk geleverd. Vorig seizoen zag Weiler lijkbleek, op dit moment zie ik hem alleen maar stralen. Ons huiswerk is bijna af. Overigens staan we door het vertrek van Youri Tielemans (naar Monaco voor 25 miljoen euro, red.) en de groepsfase van de Champions League financieel sterk. Ons budget zal 45 à 50 miljoen euro bedragen."