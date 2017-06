TT: Depoitre heeft transfer naar Premier League beet - Kapers op de kust voor goudhaantje van AA Gent

Door: redactie

Depoitre trekt naar Huddersfield

Laurent Depoitre gaat aan de slag in de Premier League. De 28-jarige spits legde gisteren zijn medische tests af en heeft een akkoord tot 2019 met een optie voor een extra seizoen bij Huddersfield Town. De Engelse promovendus neemt de Henegouwer vandaag behoudens ongelukken definitief over van FC Porto.



Er komt voorlopig geen einde aan de toestroom van Belgen in de Premier League. Na een moeilijk avontuur bij het Portugese FC Porto trekt ook eenvoudig Rode Duivel Laurent Depoitre naar Engeland. De ex-aanvaller van AA Gent en KV Oostende vond onderdak bij Huddersfield Town, dat na het winnen van de play-offs in de Championship vorige maand samen met Newcastle en Brighton promotie verwierf. Depoitre vloog samen met zijn zaakwaarnemer Thomas Troch naar Manchester om iets verderop in Huddersfield de laatste details omtrent de overgang uit te klaren. Vandaag volgen de handtekeningen en is de deal officieel.



Porto betaalde begin vorig seizoen ruim 6 miljoen euro (zonder bonussen) voor Depoitre, die bij zijn nieuwe club maar zelden aan spelen toekwam. Mede door de fantastische prestaties van het jonge talent André Silva kwam de aanvaller niet verder dan twee basisplaatsen en één doelpunt voor De Draken. Porto laat de opstapclausule van 40 miljoen euro dan ook vallen en recupereert bij de overgang naar Huddersfield een deel van het bedrag dat het aan AA Gent overmaakte.



Volgende week trekt Depoitre met zijn nieuwe club meteen op stage richting Oostenrijk, waar hij in oefenwedstrijden tegen Torino en Stuttgart zijn kunnen mag laten zien. Op 12 augustus neemt de spits het op de eerste speeldag van de Premier League op tegen het Crystal Palace van Christian Benteke. (TTV)