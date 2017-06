Herbeleef Transfer Talk van vrijdag 23 juni, met nieuwe club voor Depoitre en geruchten rond Carrasco

Door: redactie

23/06/17

Deal tussen Huddersfield en Depoitre nu ook officieel rond Zoals aangekondigd heeft Huddersfield Town de overgang van Laurent Depoitre (28) afgerond. De aanvaller verlaat FC Porto en tekende in Engeland tot 2019 met optie op een extra seizoen. Hij wil zich via Huddersfield opnieuw in de selectie van de Rode Duivels spelen. (TTV) © belga.

Cercle Brugge huurt twee talenten van Monaco Cercle Brugge heeft vandaag de komst van twee nieuwe talenten van AS Monaco aangekondigd op de clubwebsite. Jonathan Mexique en Guévin Tormin komen beiden tot het einde van het seizoen op uitleenbasis over van de Franse landskampioen.



Jonathan Mexique is een 22-jarige verdedigende middenvelder die zijn opleiding bij Le Mans kreeg. Hij maakte in 2013 de overstap naar het prinsdom. Afgelopen seizoen werd hij door Monaco ook al uitgeleend aan de Franse tweedeklasser Red Star, waar hij 22 competitiewedstrijden speelde.



Guévin Tourmin is dan weer een 19-jarige aanvaller die zijn volledige jeugdopleiding bij Monaco doorgemaakt heeft. Hij speelde in de jeugd nog aan de zijde van wonderkind Kylian Mbappé en was vorig seizoen actief voor het tweede elftal van de Monegasken.



Daarnaast rondde de Vereniging ook de definitieve transfer van verdediger Carlens Arcus af. De 21-jarige Haïtiaanse international komt over van het Franse Lille en ondertekende in het Jan Breydelstadion een contract voor twee seizoenen. Welkom Jonathan & Guévin! https://t.co/kWPMFoWCSI#levecercle #ollemolletope pic.twitter.com/PaytHkY3BJ — Cercle Brugge (@cercleofficial) Fri Jun 23 00:00:00 MEST 2017

Southampton stelt Mauricio Pellegrino aan als nieuwe coach Mauricio Pellegrino is de nieuwe coach van Southampton. Dat maakten The Saints bekend via de sociale kanalen. De 45-jarige Argentijn volgt de in juni ontslagen Claude Puel op. Pellegrino was afgelopen seizoen aan de slag bij het Spaanse Deportivo Alavés, waarmee hij knap negende eindigde in La Liga en de duimen moest leggen tegen Barcelona in de finale van de Spaanse beker.



"We hadden een indrukwekkende lijst met kandidaten en we hebben veel gesprekken gevoerd. Mauricio imponeerde ons het meest met zijn kennis, motivatie en kwaliteiten om dit in een professionele en passionele manier uit te leggen", aldus vicevoorzitter Les Reed. "We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste man is om ons de volgende stappen vooruit te laten nemen."



Ook Pellegrino zelf was opgetogen met zijn nieuwe uitdaging. "Ik ben zeer blij de nieuwe coach van Southampton te zijn. Ik denk dat mijn filosofie en de cultuur van de club goed bij elkaar passen. Ik wil dat de supporters fier kunnen zijn op de spelers en zich elke week betrokken voelen bij de wedstrijd." #SaintPellegrino



Mauricio Pellegrino has agreed a three-year deal at #SaintsFC and will link up with the club next week: pic.twitter.com/DFq5PYffyR — Southampton FC (@SouthamptonFC) Fri Jun 23 00:00:00 MEST 2017

Rednic krijgt landgenoot als rechterhand Marian Rada is de nieuwe assistent van Moeskroen-trainer Mircea Rednic. Beide Roemenen werkten al samen bij Rapid Boekarest, waar ze in 2003 de titel wonnen. Rada is een voormalige verdediger en wist twee caps te verzamelen voor zijn land. Marian Rada est le nouvel adjoint de Mircea Rednic / Marian Rada is de nieuwe assistent van Mircea Rednic https://t.co/o2wr2UStus #REM #JPL pic.twitter.com/BF9LuCuN7E — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) Fri Jun 23 00:00:00 MEST 2017

Charleroi haalt linksachter bij Braga Charleroi heeft zijn vervanger voor Francis N'Ganga beet. Núrio Fortuna tekende immers een contract voor drie seizoenen (plus een optie voor twee extra seizoenen) bij de Carolo's. Dat maakte gelegeerd bestuurder Mehdi Bayat bekend op Twitter.



Fortuna beschikt zowel over de Portugese, als over de Angolese nationaliteit. De 22-jarige linksachter komt over van het Portugese Braga, dat hem afgelopen seizoen wel uitleende aan het Cypriotische AEL Limassol. Lees hier meer over de nieuwe aanwinst. Nurio Fortuna est transféré à titre définitif de @SCBragaOficial a @SportCharleroi. L'arrière latéral gauche signe un contrat de 3 ans + 2. pic.twitter.com/HzYBidFo9y — Mehdi Bayat (@MehdiBayat79) 23 juni 2017

Feyenoord haalt Boëtius terug naar oude nest Feyenoord kan zich opmaken voor de rentree van een verloren zoon. De Nederlandse kampioen kondigde via de sociale kanalen de komst van Jean-Paul Boëtius aan. Boëtius droeg in de tweede helft van vorig seizoen het truitje van Racing Genk, maar de Limburgers besloten om de winger niet definitief over te nemen van het Zwitserse FC Basel.

Belgische doelman vindt opnieuw onderdak in Turkije De Belgische doelman Ruud Boffin blijft nog even in Turkije voetballen. De 29-jarige Limburger heeft zijn krabbel gezet onder een verbintenis voor drie seizoenen bij Antalyaspor. De voorbije vijf seizoenen stond Boffin, onder meer ex-West Ham United en PSV, tussen de palen bij Eskisehirspor, maar daar liep zijn contract af. HOŞ GELDİN RUUD BOFFIN Kulübümüz, kaleci Ruud Boffin ile yaptığı görüşmeler sonucu 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. ANTALYASPOR A.Ş. #BizAntalyasporuz 956 Likes, 23 Comments - Antalyaspor (@antalyaspor) on Instagram: "HOŞ GELDİN RUUD BOFFIN Kulübümüz, kaleci Ruud Boffin ile yaptığı görüşmeler sonucu 3 yıllık..."

"Bayern München heeft 50 miljoen euro over voor Yannick Carrasco" Wat we eind maart al gaven in onze sportkrant wordt nu ook bevestigd door l'Equipe. Het doorgaans goed ingelichte Franse dagblad vertelt dat Bayern München maar liefst 50 miljoen euro veil heeft voor Yannick Carrasco. De Belgische flankspeler staat hoog op de verlanglijst van Carlo Ancelotti, selectieheer van de 'Rekordmeister'. Toch verlengde Carrasco eind vorig jaar nog zijn contract bij Atlético tot 2022. Daarin zou een afkoopsom van 100 miljoen euro zijn opgenomen. © getty.

Intussen bij Anderlecht... Van Holsbeeck bij de voorstelling van Matz Sels. © photo news. © Photo News. © belga. © belga. © photo news. 't Is eigenlijk een wonder dat Herman Van Holsbeeck nog de tijd vindt om zoals gisteren bijvoorbeeld Matz Sels voor te stellen - zo druk heeft de manager het. Zijn discours in vier thema's:



...TEODORCZYK



"Sevilla niet concreet"

"Er is belangstelling, maar Lukasz Teodorczyk zal alleen vertrekken naar een mooie club, met een trainer die hem absoluut wil, en aan het bedrag dat wij verlangen (ongeveer twintig miljoen euro, red.). Dat maakt dat ik Teo niet moet bellen als er zich drie Russische clubs gemeld hebben, waaronder pakweg Terek Grozny - dat zal hij niet doen. Sevilla? Ze wilden Dennis Praet ook destijds en laten veel verschijnen in de kranten. De werkelijkheid is dat Sevilla naar ons toe weinig concreet is."



...ACHEAMPONG EN KARA



"Ze mogen ook gewoon blijven"

"In januari was er veel interesse voor Frank Acheampong en Kara Mbodj. Toen hebben we duidelijke afspraken gemaakt met die jongens. Ik ben nog steeds blij dat we dat gedaan hebben - nadien waren ze zó goed dat ze een groot aandeel hadden in onze titel. Het lijkt me niet meer dan normaal dat we zullen respecteren wat we in de winter afgesproken hebben. Als er interesse is, zullen clubs dus meteen weten waar ze aan toe zijn. (grijnst) Ze mogen natuurlijk ook blijven, mochten ze dat willen. Acheampong en Kara dromen van de Premier League, maar als je ziet dat bijvoorbeeld Steven Defour al na een jaar wil vertrekken bij Burnley... Dat zien onze spelers ook, waardoor ze toch langer nadenken over een transfer."



...N'SAKALA EN ROEF



"Oplossing zoeken"

"Fabrice N'Sakala heeft het voorbije seizoen bijna alles gespeeld in Turkije (op uitleenbasis bij Alanyaspor, red.). Hij heeft dus een zekere waarde, maar die Turken denken dat Anderlecht het OCMW is. (fel) We willen meewerken aan een oplossing, maar niet aan gelijk welke voorwaarden. Hetzelfde geldt voor Davy Roef, die zich wil blijven ontwikkelen. Het beweegt rond hem, zo was Deportivo heel tevreden over zijn laatste zes maanden. Het binnen- of het buitenland: alles kan nog."



...MATA EN ONYEKURU



"Goeie afloop blijft mogelijk"

"Het zijn moeilijke dossiers, maar een goede afloop is in beide gevallen nog mogelijk. (lacht) We zijn één van de 48 belangstellenden voor Onyekuru. Ach, in verhouding met de voorbije jaren hebben we toch al goed werk geleverd. Vorig seizoen zag Weiler lijkbleek, op dit moment zie ik hem alleen maar stralen. Ons huiswerk is bijna af. Overigens staan we door het vertrek van Youri Tielemans (naar Monaco voor 25 miljoen euro, red.) en de groepsfase van de Champions League financieel sterk. Ons budget zal 45 à 50 miljoen euro bedragen." © photo news.

Depoitre trekt naar Huddersfield © epa. Er komt voorlopig geen einde aan de toestroom van Belgen in de Premier League. Na een moeilijk avontuur bij het Portugese FC Porto trekt ook eenvoudig Rode Duivel Laurent Depoitre (28) naar Engeland. De ex-aanvaller van AA Gent en KV Oostende vond onderdak bij Huddersfield Town, dat na het winnen van de play-offs in de Championship vorige maand samen met Newcastle en Brighton promotie verwierf. Depoitre vloog samen met zijn zaakwaarnemer Thomas Troch naar Manchester om iets verderop in Huddersfield de laatste details omtrent de overgang uit te klaren. Vandaag volgen de handtekeningen en is de deal officieel. Hij tekent er tot 2019 met optie op een extra seizoen.



Porto betaalde begin vorig seizoen ruim 6 miljoen euro (zonder bonussen) voor Depoitre, die bij zijn nieuwe club maar zelden aan spelen toekwam. Mede door de fantastische prestaties van het jonge talent André Silva kwam de aanvaller niet verder dan twee basisplaatsen en één doelpunt voor De Draken. Porto laat de opstapclausule van 40 miljoen euro dan ook vallen en recupereert bij de overgang naar Huddersfield een deel van het bedrag dat het aan AA Gent overmaakte.



Volgende week trekt Depoitre met zijn nieuwe club meteen op stage richting Oostenrijk, waar hij in oefenwedstrijden tegen Torino en Stuttgart zijn kunnen mag laten zien. Op 12 augustus neemt de spits het op de eerste speeldag van de Premier League op tegen het Crystal Palace van Christian Benteke. (TTV) © epa.

Porto droomt van Kubo FC Porto droomt van Yuya Kubo. In de Portugese pers wordt druk gespeculeerd over een overgang van de Japanner naar de Portugese topclub, maar bij AA Gent valt te horen dat er geen sprake van kan zijn om Kubo te laten gaan. De Portugese pers maakt gewag van de mogelijkheid van een ruiloperatie met Depoitre, maar die koos dus voor Huddersfield. (RN/YPU) © getty.

Contract Kujovic ontbonden AA Gent slankte zijn kern gisteren weer met één speler af. In gezamenlijk overleg werd het contract van Emir Kujovic ontbonden. De 29-jarige Zweedse spits tekende vorige zomer een contract tot 2019 bij AA Gent, maar hij kwam nauwelijks aan spelen toe. Kujovic kan in eigen land aan de slag bij Djurgårdens. (RN) © belga.