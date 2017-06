Confederations Cup zit erop voor Mexicaan Salcedo

YP

22/06/17

Mexico kan tijdens het vervolg van de Confederations Cup geen beroep meer doen op Carlos Salcedo. De verdediger liep gisteravond in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland een schouderblessure op en komt niet meer in actie tijdens het toernooi, zo laat de Mexicaanse federatie weten.

De 23-jarige Salcedo, die komend seizoen voor Eintracht Frankfurt speelt, liep de blessure aan zijn linkerschouder op na een botsing in de eerste helft met Chris Wood. Hij moest van het veld worden gedragen.



Mexico versloeg Nieuw-Zeeland in Sotsji met 2-1. In zijn eerste match had Mexico 2-2 gelijkgespeeld tegen Portugal. Zaterdag volstaat een gelijkspel tegen gastland Rusland om door te stoten naar de halve finales.