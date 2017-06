TT: "Ik speel geen minuut meer voor Zulte" - Anderlecht heeft Sels beet - Stef Peeters naar Caen - Real Sociedad biedt op Januzaj

Door: redactie

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Stef Peeters heeft een akkoord met SM Caen Middenvelder Stef Peeters van STVV verhuist voor om en bij de 1 miljoen euro naar het Franse Caen. Hij krijgt bij de Normandische club een contract voor drie jaar. De 25-jarige Peeters speelde één seizoen voor de Kanaries, goed voor vijf doelpunten en 13 assists. Stef Peeters. © belga.

Real Sociedad doet bod op Januzaj Manchester United heeft van Real Sociedad een bod van 11 miljoen ontvangen op Adnan Januzaj. Nu is het aan de speler om eruit te raken met de Spaanse club. Sociedad volgt Januzaj al sinds 2014. De speler wordt liefst verkocht zonder opties, maar United staat op een eerste recht van kopen.



Leye: "Zelfs bereid om in de Z-kern te trainen" Mbaye Leye ligt op ramkoers met Zulte Waregem. De aanvaller wil gratis vertrekken bij Essevee, maar de club ligt dwars. "Ik speel geen minuut meer voor Zulte Waregem", aldus Leye in een interview dat morgen verschijnt in Het Laatste Nieuws. "En ze zullen geen cent krijgen voor mij. Ik ben zelfs bereid om in de Z-kern te trainen. Zo vastberaden ben ik", spreekt de Senegalees harde taal.



Er zit al een hele tijd een flink haar in de boter tussen Leye en zijn werkgever. Na de laatste wedstrijd van afgelopen seizoen liet de aanvaller het na om de eigen supporters te groeten nadat deze zich kritisch hadden uitgelaten. Ook het afsluitend etentje met de spelersgroep en de 'Speler van het Jaar'-verkiezing liet Leye aan zich voorbijgaan. Gisteren stapte hij ook niet op de spelersbus richting kust, waar Essevee voor het tweede jaar op rij een teambuilding organiseert in de hotelschool van Koksijde. Leye voelt naar eigen zeggen te weinig respect van bestuur en fans, en wil daarom absoluut vertrekken. In totaal scoorde de Senegalese spits aan de Gaverbeek 82 doelpunten in 183 wedstrijden. © belga.

Ex-Barcelona-speler Calderé vervolledigt staf STVV Ramon Calderé (58), ex-speler van FC Barcelona en het Spaanse nationale team, vervolledigt de staf van coach Bartholomé 'Tintin' Marquéz bij STVV. Vanochtend leidden beiden samen met T2 Chris O'Loughlin onder een bloedhete zon de eerste training van de Kanaries. 15 kernspelers en 11 beloften daagden op. Inici d una nova aventura amb Tintin Marquez a St. Truiden de 1a divisió de Belgica.

Anderlecht haalt Matz Sels De uitleenbeurt van doelman Matz Sels (25) naar Anderlecht is rond. Paars-wit handelde vandaag de laatste details met het Engelse Newcastle af, nadat de speler zelf eerder medische testen aflegde. René Weiler betwistte gisteren dat Sels op zijn voorspraak naar Anderlecht komt - het is nochtans wel degelijk het geval. "Niet ik, maar de club neemt dat soort beslissingen", klonk het. "Het zou wel goed zijn, mocht er een keeper bijkomen, want Boeckx revalideert nog, Roef vertrekt mogelijk op uitleenbasis en Rubén is al weg. Sels is een interessante kandidaat", aldus de Zwitser. Maandag traint de doelman voor het eerst mee. (PJC/MJR/KDZ) © photo_news.

Transfer Benson naar Genk wordt vandaag afgerond © belga. Lierse en Racing Genk bereikten vanochtend een akkoord over de transfer van belofteninternational Manuel Benson (20). Genk trekt al wekenlang aan de mouw van de vinnige flankspeler en had al een overeenkomst met Benson zelf, maar het had heel wat voeten in de aarde vooraleer de deal op clubniveau kon worden afgerond. Nu hebben Genk en Lierse mekaar dan toch gevonden. In de loop van vandaag worden in principe de nodige handtekeningen gezet. Volgens onze informatie zou Lierse ongeveer één miljoen vangen voor Benson en zouden de Pallieters bij een doorverkoop ook een mooi percentage van de transfersom opstrijken. Benson was afgelopen seizoen goed voor zeven goals en zeven assists. In Play-off 2 groeide hij uit tot één van de revelaties. (KDC) © photo news.

Louwagie: "We maken werk van Belgen" AA Gent kan bijna een elftal samenstellen met enkel middenvelders. Na de komst van Marcq prijkt de teller op tien. "Maar binnen een maand zullen dat er minder zijn", aldus Michel Louwagie. "Alleen kunnen we ons nu permitteren om te kopen vóór we verkopen." Opvallend: in tegenstelling tot de concurrentie kochten de Buffalo's nog geen enkele Belg. Nochtans dreigt een tekort in de Ghelamco Arena. Zeker bij een vertrek van Foket en Schoofs. Louwagie: "We maken daar werk van - de mercato duurt nog lang, hé. Bovendien hebben we een aantal goeie, jonge Belgen." De komst van Odoi zou het probleem deels wegnemen. Maar rond dat dossier is het al even windstil. "Engelse clubs zijn niet gehaast, hun competitie begint veel later. En het kan maar in orde komen eenmaal Fulham een vervanger heeft." (VDVJ) In het dossier van deze Dennis Odoi is het voorlopig even windstil. © photo news.

Kastanos morgen in Waregem, Julien De Sart in beeld De transferdrukte bij Zulte Waregem houdt aan. Gisteren rondde het de overgangen van Michaël Heylen (voor 3 jaar + optie) en Aaron Leya Iseka (huur zonder optie) af. Morgen volgt in principe al aanwinst nummer acht. Juventus-middenvelder Grigoris Kastanos (19) vervoegt de bekerwinnaar normaal op huurbasis, mét hoge aankoopoptie. Voorts is ook Julien De Sart (22) zeer concreet in beeld bij Essevee. De middenvelder verruilde in 2016 Standard voor Middlesbrough, maar daar kwam hij tot dusver weinig aan spelen toe. Het laatste halfjaar speelde hij daarom op huurbasis bij Derby County. De Sart stond er acht keer in de basis en lukte er één goal. Overigens viel er ook uitgaand nieuws te rapen aan de Gaverbeek. Winterflop Jakob Ankersen (26) verlaat na amper vijf maanden de fusieclub. Hij tekende een contract voor drie seizoenen bij het Deense AGF. (VDVJ/PJC) Grigoris Kastanos probeert Radja Nainggolan hier de bal afhandig te maken (archiefbeeld). © photo news.