TT: Sels maandag op training bij Anderlecht? - Essevee wil Juve-middenvelder - AA Gent "maakt werk van Belgen"

22/06/17 - 06u28

Louwagie: "We maken werk van Belgen" AA Gent kan bijna een elftal samenstellen met enkel middenvelders. Na de komst van Marcq prijkt de teller op tien. "Maar binnen een maand zullen dat er minder zijn", aldus Michel Louwagie. "Alleen kunnen we ons nu permitteren om te kopen vóór we verkopen." Opvallend: in tegenstelling tot de concurrentie kochten de Buffalo's nog geen enkele Belg. Nochtans dreigt een tekort in de Ghelamco Arena. Zeker bij een vertrek van Foket en Schoofs. Louwagie: "We maken daar werk van - de mercato duurt nog lang, hé. Bovendien hebben we een aantal goeie, jonge Belgen." De komst van Odoi zou het probleem deels wegnemen. Maar rond dat dossier is het al even windstil. "Engelse clubs zijn niet gehaast, hun competitie begint veel later. En het kan maar in orde komen eenmaal Fulham een vervanger heeft." (VDVJ) Lees ook Herbeleef Transfer Talk van woensdag 21 juni, met veel beweging bij 'Essevee' en Dani Alves die weg wil

Sels in principe maandag op training De uitleenbeurt van doelman Matz Sels (25) naar Anderlecht is zo goed als rond. Paars-wit handelt de laatste details met het Engelse Newcastle af, nadat de speler zelf eerder medische testen aflegde. René Weiler betwistte gisteren dat Sels op zijn voorspraak naar Anderlecht komt - het is nochtans wel degelijk het geval. "Niet ik, maar de club neemt dat soort beslissingen", klonk het. "Het zou wel goed zijn, mocht er een keeper bijkomen, want Boeckx revalideert nog, Roef vertrekt mogelijk op uitleenbasis en Rubén is al weg. Sels is een interessante kandidaat." Als de deal rondkomt, traint de doelman maandag voor het eerst mee. (PJC/MJR/KDZ) © photo_news.

Enige oplossing voor Leye: transfer Het water tussen Zulte Waregem en Mbaye Leye (34) was nooit dieper. Francky Dury nam de spits, die wil vertrekken, niet mee op stage. Essevee trok gisteren, na een ochtendtraining, voor het tweede jaar op rij naar de hotelschool van Koksijde, waar het tot en met morgen op teambuilding is. Trainer Francky Dury ziet in die driedaagse de ideale manier om de nieuwkomers in te passen, maar ondanks het mooie weer startte de stage met een valse noot. Mbaye Leye stapte immers niet op de spelersbus richting kust.



