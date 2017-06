Herbeleef Transfer Talk van donderdag 22 juni, met Anderlecht en Genk die nieuwe slag konden slaan

Door: redactie

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Salah naar Liverpool voor 45 miljoen Mohamed Salah heeft zijn transfer naar Liverpool beet. De Egyptische winger komt over van het Italiaanse AS Roma en zette op Anfield Road zijn handtekening onder 'een meerjarig contract'. Volgens de Engelse pers is er met zijn overgang zo'n 45 miljoen euro gemoeid.



De 25-jarige Salah legde vandaag met succes zijn medische testen af en wordt vanaf 1 juli officieel een speler van de Reds. "Ik ben echt in de wolken en zal mezelf voor de volle 100% voor deze club geven. Ik wil prijzen winnen met deze club", verklaarde de toekomstige ploegmaat van Rode Duivels Simon Mignolet en Divock Origi op de clubwebsite. De Egyptenaar was de voorbije twee seizoenen in 65 Serie A-duels goed voor 29 doelpunten bij Roma. Daarvoor stond de 52-voudige international op de loonlijst bij Bazel, Chelsea en Fiorentina. Lees ook Herbeleef Transfer Talk van woensdag 21 juni, met veel beweging bij 'Essevee' en Dani Alves die weg wil

Clepkens moet weg op 't Kiel Het ziet er naar uit Mika Clepkens geslachtofferd wordt bij KFCO Beerschot Wilrijk. Zo kreeg de titularisdoelman van het voorbije kampioenenjaar te horen dat er volgend seizoen niet langer op hem wordt gerekend. "Ik besef dat het voor de buitenwereld misschien een beetje raar overkomt, maar na onze sportieve evaluatie hebben we inderdaad beslist om voor een andere doelman te opteren. Volgend seizoen in 1B ligt het niveau sowieso weer een stukje hoger en daar willen we ons als club tegen wapenen", licht trainer Marc Brys zijn beslissing toe.



"Eén van de zaken die we in verdedigend opzicht willen veranderen is dat we een ander type keeper zoeken, en dat heb ik Mika Clepkens uitgelegd. Dat kwam ongetwijfeld hard bij hem aan, temeer omdat hij tocn op een goed seizoen kan terugblikken. Onze keuze staat echter vast. Mika heeft nog een doorlopend contract op het Kiel, maar we zullen in de mate van het mogelijke meehelpen in zijn zoektocht naar een nieuwe club", besluit Brys. Clepkens hier in het doel van Waasland-Beveren. © belga.

Voor Milan Baros is de cirkel rond Milan Baroš sluit zijn voetballoopbaan af bij Banik Ostrava, de club waar de inmiddels 35-jarige Tsjechische aanvaller zijn loopbaan begon. ''Dit is de laatste keer dat ik verkas. Bij Ostrava sluit ik mijn loopbaan af'', aldus Baros.



Baros komt over van Slovan Liberec. Eerder voetbalde hij bij Liverpool en Galatasaray. De spits was tot 2012 international. Op het EK van 2004 werd hij topscorer met vijf doelpunten. Tsjechië verloor toen in de halve finale van de latere toernooiwinnaar Griekenland. © ap.

Gaat Zlatan naar LA Galaxy? De Spaanse krant Marca meldde eerder al dat Zlatan Ibrahimovic zijn ja-woord heeft gegeven aan LA Galaxy. Een opmerkelijke post van zijn kledingmerk A-Z lijkt de volgende club van Zlatan Ibrahimovic nu toch echt te verklappen. "De reis gaat verder", valt er te lezen onder een foto waarop 'Welcome to Los Angeles' staat. Schittert de Zweed komend seizoen in de MLS? Bij Galaxy zou hij ploegmaat worden van Jelle Van Damme, al valt het af te wachten of onze landgenoot nog in Los Angeles speelt wanneer Zlatan weer speelklaar is. 'Ibracadabra' revalideert van een tegen Anderlecht in de Europa League opgelopen knieblessure. The journey continues. #azbyzlatan pic.twitter.com/PbbJTNil6p — AZsportswear (@AZsportswear) Wed Jun 21 00:00:00 MEST 2017

Derde aanwinst voor Everton Everton staat op het punt Sandro Ramirez van Málaga over te nemen. De 21-jarige aanvaller genoot zijn opleiding bij FC Barcelona en is op dit moment met Jong Spanje actief op het EK. De 21-jarige Spanjaard moet de derde versterking voor trainer Ronald Koeman voor het nieuwe seizoen worden. Everton gaf al veel geld uit aan doelman Jordan Pickford (29 miljoen euro) en Davy Klaassen (27 miljoen euro). Ramirez verwisselt volgens verschillende Engelse media voor 6 miljoen euro van club. Everton zou ook nog interesse hebben in Michael Keane (Burnley) en Gylfi Sigurdsson (Swansea City). Sandro Ramirez. © getty.

Nicklas Pedersen keert terug naar KV Mechelen KV Mechelen heeft de terugkeer van Nicklas Pedersen aangekondigd. De Deense centrumspits komt transfervrij over van KV Oostende en tekende Achter De Kazerne een overeenkomst voor twee seizoenen. Hij moet hij de naar Eupen vertrokken Nicolas Verdier vervangen.



"Ik ben zeer tevreden opnieuw bij KV Mechelen aan de slag te gaan. Deze club heeft altijd een plaats gehad in mijn hart. Gezien de fantastische momenten die ik hier in het verleden samen met de supporters en iedereen binnen de club heb beleefd, was mijn keuze dan ook snel gemaakt. Ik kijk ernaar uit met de hele ploeg sportief een goed resultaat neer te zetten volgend seizoen", reageerde Pedersen. © belga.

Vanlerberghe legt medische testen succesvol af De transfer van Jordy Vanlerberghe van KV Mechelen naar Club Brugge is helemaal in kannen en kruiken. Beide clubs bereikten woensdag al een princiepsakkoord, vandaag bevestigde Club dat de 20-jarige middenvelder zijn medische testen succesvol aflegde en een vierjarig contract ondertekende.



"Ik ben heel blij en verheugd om hier te zijn vandaag", aldus Vanlerberghe op de website van de vicekampioen. "Het is een grote stap, Mechelen is een familieclub en Club een topploeg. Dit is een stap hogerop en ik ga er alles aan doen om het te doen slagen. Ik hoop snel bij de groep aan te sluiten, concurrentie is er altijd maar ik wil snel minuten maken." Vanlerberghe de voorbije zondag op de familiedag van KV Mechelen. © photo news.

Baptiste Guillaume ruilt Lille voor Angers De Franse eersteklasser Angers SCO heeft de komst van Baptiste Guillaume aangekondigd. De 22-jarige Guillaume komt over van Lille, dat hem vorig seizoen verhuurde aan de kampioen in tweede klasse, RC Strasbourg, en tekende een contract voor vier seizoenen. Guillaume, een voormalig Belgisch belofteninternational, is een jeugdproduct van RC Lens. In de zomer van 2015 maakte hij voor zo'n vier miljoen euro de overstap naar Lille, maar daar kon hij moeilijk doorbreken. Na een eerste jaar zonder goals verhuurden de Noord-Fransen hem het afgelopen seizoen aan Strasbourg. Daar vond hij de weg naar de netten wel: 9 goals in 35 wedstrijden. Guillaume had daarmee een groot aandeel in de titel van Strasbourg in de Ligue 2. Angers eindigde vorig seizoen op de twaalfde plaats in de Ligue 1. © afp.

De wegen van Club Brugge en Boli Bolingoli scheiden Boli Bolingoli verlaat Club Brugge en trekt definitief naar Rapid Wien. De Oostenrijkse recordkampioen haalt de neef van Jordan en Romelu Lukaku na een periode van zeven jaar weg uit de West-Vlaamse hoofdstad, dat liet Club zelf weten op zijn website.



Bolingoli blikt naar eigen zeggen met veel plezier terug op zijn jaren in Brugge. "Ik wil iedereen van de Club en in het bijzonder de Academy bedanken voor de kansen en zal blauwzwart zeker blijven volgen!"



De rechtervleugelspeler was vorig seizoen op uitleenbasis actief bij STVV, maar mocht deze zomer uitkijken naar een nieuwe uitdaging. Ontdek hier meer over zijn nieuw avontuur. Veel succes bij Rapid Wien, Boli Bolingoli!https://t.co/LrsO3Y18a8 pic.twitter.com/eaU7VOlsfI — Club Brugge KV (@ClubBrugge) Thu Jun 22 00:00:00 MEST 2017

Frank de Boer op weg naar Londen Frank de Boer wordt vrijwel zeker de nieuwe trainer van Crystal Palace. Diverse Engelse media melden dat de voormalige coach van Ajax en Inter vandaag tot een akkoord komt met de club uit de Premier League. De Boer moet bij de club van de Benteke-broers Sam Allardyce opvolgen. De voormalig bondscoach van Engeland had nog een contract tot medio 2019, maar hij wil na een hectische periode niet langer actief blijven in het voetbal. © ANP.

Moeskroen strikt Mbombo en verlengt contract van Mohamed Mohamed prolonge à @ExcelMouscron / Mohamed verlengt zijn contract bij @ExcelMouscron https://t.co/jOdIcDYVIb #REM #JPL ¿¿¿¿ pic.twitter.com/nGbh48lY6q — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) Excel Moeskroen heeft aanvaller Yannis Mbombo voorgesteld. Het jeugdproduct van Standard komt over van het Zweedse Örebro SK en tekende op Le Cannonier een contract voor twee seizoenen, met een optie op nog een seizoen. De Henegouwers maakten tegelijk ook de contractverlenging van Dimitri Mohamed bekend. Zijn nieuwe contractduur werd niet bekendgemaakt.



De 23-jarige Mbombo, een Brusselaar, slaagde er na zijn jeugdopleiding nooit in door te breken bij Standard, waarna weinig succesvolle uitleenbeurten volgden aan Auxerre (2014-2015), STVV (2015) en Sochaux (2016). Vorige winter haalde het Zweedse Örebro SK hem definitief weg op Sclessin. Ook daar kwam zijn carrière echter niet helemaal van de grond. Hij speelde slechts zes partijen en kon niet scoren.



De Franse middenvelder Dimitri Mohamed werd in de zomer van 2012 door Moeskroen weggeplukt bij Amiens. Sindsdien speelde de ondertussen 28-jarige Mohamed 119 officiële wedstrijden voor Les Hurlus. L¿attaquant Yannis Mbombo rejoint @ExcelMouscron / Yannis Mbombo tekent bij @ExcelMouscron https://t.co/UjSaeR0sU3 #REM #JPL ¿¿¿¿ pic.twitter.com/8vF32nEVBg — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron)

Stef Peeters heeft een akkoord met SM Caen Middenvelder Stef Peeters van STVV verhuist voor om en bij de 1 miljoen euro naar het Franse Caen. Hij krijgt bij de Normandische club een contract voor drie jaar. De 25-jarige Peeters speelde één seizoen voor de Kanaries, goed voor vijf doelpunten en twaalf assists. Lees hier meer over de overstap. Stef Peeters. © belga.

Real Sociedad doet bod op Januzaj Manchester United heeft van Real Sociedad een bod van 11 miljoen ontvangen op Adnan Januzaj. Nu is het aan de speler om eruit te raken met de Spaanse club. Sociedad volgt Januzaj al sinds 2014. De speler wordt liefst verkocht zonder opties, maar United staat op een eerste recht van kopen. © ProShots.

Leye: "Zelfs bereid om in de Z-kern te trainen" Mbaye Leye ligt op ramkoers met Zulte Waregem. De aanvaller wil gratis vertrekken bij Essevee, maar de club ligt dwars. "Ik speel geen minuut meer voor Zulte Waregem", aldus Leye in een interview dat morgen verschijnt in Het Laatste Nieuws. "En ze zullen geen cent krijgen voor mij. Ik ben zelfs bereid om in de Z-kern te trainen. Zo vastberaden ben ik", spreekt de Senegalees harde taal.



Er zit al een hele tijd een flink haar in de boter tussen Leye en zijn werkgever. Na de laatste wedstrijd van afgelopen seizoen liet de aanvaller het na om de eigen supporters te groeten nadat deze zich kritisch hadden uitgelaten. Ook het afsluitend etentje met de spelersgroep en de 'Speler van het Jaar'-verkiezing liet Leye aan zich voorbijgaan. Gisteren stapte hij ook niet op de spelersbus richting kust, waar Essevee voor het tweede jaar op rij een teambuilding organiseert in de hotelschool van Koksijde. Leye voelt naar eigen zeggen te weinig respect van bestuur en fans, en wil daarom absoluut vertrekken. In totaal scoorde de Senegalese spits aan de Gaverbeek 82 doelpunten in 183 wedstrijden. © belga.

Ex-Barcelona-speler Calderé vervolledigt staf STVV Ramon Calderé (58), ex-speler van FC Barcelona en het Spaanse nationale team, vervolledigt de staf van coach Bartholomé 'Tintin' Marquéz bij STVV. Vanochtend leidden beiden samen met T2 Chris O'Loughlin onder een bloedhete zon de eerste training van de Kanaries. 15 kernspelers en 11 beloften daagden op. Lees hier meer over hun eerste werkdag op STVV. Inici d una nova aventura amb Tintin Marquez a St. Truiden de 1a divisió de Belgica.

Il.lusionat i motivat com sempre.

Avui primer entreno!! pic.twitter.com/dNsMeCg1gH — Ramón Calderé (@ramoncaldere2) 22 juni 2017

Anderlecht haalt Matz Sels De uitleenbeurt van doelman Matz Sels (25) naar Anderlecht is rond. Paars-wit handelde vandaag de laatste details met het Engelse Newcastle af, nadat de speler zelf eerder medische testen aflegde. René Weiler betwistte gisteren dat Sels op zijn voorspraak naar Anderlecht komt - het is nochtans wel degelijk het geval. "Niet ik, maar de club neemt dat soort beslissingen", klonk het. "Het zou wel goed zijn, mocht er een keeper bijkomen, want Boeckx revalideert nog, Roef vertrekt mogelijk op uitleenbasis en Rubén is al weg. Sels is een interessante kandidaat", aldus de Zwitser. Maandag traint de doelman voor het eerst mee. (PJC/MJR/KDZ) © photo_news.

Transfer Benson naar Genk wordt vandaag afgerond Lierse en Racing Genk bereikten vanochtend een akkoord over de transfer van belofteninternational Manuel Benson (20). Genk trekt al wekenlang aan de mouw van de vinnige flankspeler en had al een overeenkomst met Benson zelf, maar het had heel wat voeten in de aarde vooraleer de deal op clubniveau kon worden afgerond. Nu hebben Genk en Lierse mekaar dan toch gevonden. In de loop van vandaag worden in principe de nodige handtekeningen gezet. Volgens onze informatie zou Lierse ongeveer één miljoen vangen voor Benson en zouden de Pallieters bij een doorverkoop ook een mooi percentage van de transfersom opstrijken. Benson was afgelopen seizoen goed voor zeven goals en zeven assists. In Play-off 2 groeide hij uit tot één van de revelaties. (KDC) © photo news.

Louwagie: "We maken werk van Belgen" AA Gent kan bijna een elftal samenstellen met enkel middenvelders. Na de komst van Marcq prijkt de teller op tien. "Maar binnen een maand zullen dat er minder zijn", aldus Michel Louwagie. "Alleen kunnen we ons nu permitteren om te kopen vóór we verkopen." Opvallend: in tegenstelling tot de concurrentie kochten de Buffalo's nog geen enkele Belg. Nochtans dreigt een tekort in de Ghelamco Arena. Zeker bij een vertrek van Foket en Schoofs. Louwagie: "We maken daar werk van - de mercato duurt nog lang, hé. Bovendien hebben we een aantal goeie, jonge Belgen." De komst van Odoi zou het probleem deels wegnemen. Maar rond dat dossier is het al even windstil. "Engelse clubs zijn niet gehaast, hun competitie begint veel later. En het kan maar in orde komen eenmaal Fulham een vervanger heeft." (VDVJ) In het dossier van deze Dennis Odoi is het voorlopig even windstil. © photo news.

Kastanos morgen in Waregem, Julien De Sart in beeld De transferdrukte bij Zulte Waregem houdt aan. Gisteren rondde het de overgangen van Michaël Heylen (voor 3 jaar + optie) en Aaron Leya Iseka (huur zonder optie) af. Morgen volgt in principe al aanwinst nummer acht. Juventus-middenvelder Grigoris Kastanos (19) vervoegt de bekerwinnaar normaal op huurbasis, mét hoge aankoopoptie. Voorts is ook Julien De Sart (22) zeer concreet in beeld bij Essevee. De middenvelder verruilde in 2016 Standard voor Middlesbrough, maar daar kwam hij tot dusver weinig aan spelen toe. Het laatste halfjaar speelde hij daarom op huurbasis bij Derby County. De Sart stond er acht keer in de basis en lukte er één goal. Overigens viel er ook uitgaand nieuws te rapen aan de Gaverbeek. Winterflop Jakob Ankersen (26) verlaat na amper vijf maanden de fusieclub. Hij tekende een contract voor drie seizoenen bij het Deense AGF. (VDVJ/PJC) Grigoris Kastanos probeert Radja Nainggolan hier de bal afhandig te maken (archiefbeeld). © photo news.