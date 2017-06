Red Flames hervatten morgen voorbereiding, EK-selectie zondag bekend

YP

De Belgische voetbalvrouwen gaan vanaf morgen verder met hun voorbereiding op het EK voetbal in Nederland. De Red Flames trainen vanaf donderdag opnieuw in het Belgian Football Centre in Tubeke, zondag maakt bondscoach Ives Serneels zijn 23-koppige selectie voor het EK officieel bekend.

Na de eerste stage begin deze maand - met als afsluiter de oefenwedstrijd in Leuven tegen Japan (1-1) - kregen de Red Flames enkele dagen vrij, meldt de Belgische Voetbalbond. De groep van 28 speelsters van die stage wordt uitgebreid met Kassandra Missipo (KAA Gent), zij voegt zich vanaf vrijdag bij het team. Zondag wordt de vierdaagse stage afgesloten met de bekendmaking van de 23 speelsters voor het EK.



Op maandag 26 juni krijgt het team een dagje rust, waarna op dinsdag het programma hernomen wordt met een training in Tubeke. Woensdagochtend trekken de Flames naar Spanje, vrijdagavond 30 juni (18u30) volgt daar dan een oefenwedstrijd tegen de Spaanse vrouwen in San Pedro del Pinatar. Daarna staan er nog oefenwedstrijden tegen Frankrijk (7 juli in Montpellier) en Rusland (11 juli in Denderleeuw) op het menu, op 12 juli reizen de Flames af naar Nederland.



De Red Flames, de nummer 23 op de FIFA-ranking, plaatsten zich vorig jaar voor het eerst voor de eindronde van het EK, dat van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland. De Belgen werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA 15, op 16 juli in Doetinchem), Noorwegen (FIFA 11, op 20 juli in Breda) en gastland Nederland (FIFA 12, op 24 juli in Tilburg). Die laatste partij is al helemaal uitverkocht, voor de andere wedstrijden zich nog tickets beschikbaar. De top twee stoot door naar de kwartfinales.