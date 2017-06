Het regent pareltjes op EK U21: Portugees pakt uit met verwoestende volley (maar verliest wel van Spanje)

Bruma's goal vs Spain U21. What a goal #Bruma pic.twitter.com/dhMU2ldksN

Spanje heeft vandaag op het EK voetbal voor U21 alweer gedaan wat het moest doen: winnen. De sterrenformatie, die met onder andere Asensio, Saúl en Bellerin bulkt van het talent, haalde het met 3-1 van Portugal na goals van Saúl, Sandro Ramirez en Iñaki Williams. De goal van de avond was echter wel de aansluitingstreffer van Bruma. De jonge Portugees viel in en haalde een kwartier voor tijd (bij 2-0), zoals in bijgevoegde video te zien, het buskruit boven. Jammer genoeg leverde de wereldgoal geen punten op voor de Portugezen.