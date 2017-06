TT: Gentse honger raakt maar niet gestild

Door: redactie

Gentse honger raakt maar niet gestild AA Gent blijft uiterst actief op de transfermarkt, want zopas tekende ook Lior Inbrum een contract in de Ghelamco Arena. De 21-jarige flankaanvaller, die van Ethiopische afkomst is maar de Israëlische nationaliteit heeft, onderschreef een verbintenis voor vier seizoenen in de Arteveldestad. Hij komt over van FC Ashdod.

Zulte Waregem versterkt zich met Olayinka Het is nu ook officieel: Zulte Waregem huurt Peter Olayinka voor één seizoen van AA Gent. De Nigeriaanse spits was overbodig bij de Buffalo's en moet nu het mogelijke vertrek van Mbaye Leye opvangen. Olayinka werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Dukla Praag. Daar was hij in 27 wedstrijden goed voor 15 treffers. Mogelijk tekenen ook Michaël Heylen en Aaron Leya Iseka straks een contract bij de Belgische bekerwinnaar.



Hoffenheim plukt Havard Nordtveit weg bij West Ham De Noorse international Havard Nordtveit verlaat het Engelse West Ham United voor het Duitse Hoffenheim. Dat meldden beide clubs vandaag op hun clubwebsite. Nordtveit, die morgen zijn 27ste verjaardag viert, ondertekende een contract tot 30 juni 2022 bij de Bundesliga-club.



Nordtveit verliet vorig seizoen het Duitse Borussia Mönchengladbach voor een avontuur bij West Ham United in de Premier League. Daar kon de Noor echter geen basisplaats afdwingen, waardoor hij al na een seizoen terugkeert naar de Bundesliga.



Badji verlaat Anderlecht en verkast naar Turkse Kayserispor De Senegalese international Stéphane Badji verlaat RSC Anderlecht. De 27-jarige middenvelder gaat op huurbasis een jaar voor Kayserispor voetballen, zo bevestigt de Turkse eersteklasser vandaag. Badji was sinds februari 2016 lid van Anderlecht, dat hem weghaalde bij het Turkse Basaksehir. In het shirt van paars-wit speelde hij afgelopen seizoen achttien wedstrijden, maar sinds Nieuwjaar was Badji helemaal uit beeld verdwenen. Kayserispor eindigde afgelopen seizoen als vijftiende in de Süper Lig en kon zich maar net handhaven in de hoogste klasse. "We hopen dat deze transfer goed is voor de speler en de club", klinkt het. Stéphane Badji. © belga.

Pieter-Jan Monteyne komt "thuis" bij Roeselare 1B-club SV Roeselare heeft vandaag Pieter-Jan Monteyne voorgesteld als nieuwe aanwinst. De 34-jarige Monteyne, ooit opgeleid bij Roeselare, komt over van reeksgenoot OH Leuven en tekende op Schiervelde een contract van één seizoen. Hij wordt bij het team van coach Arnauld Mercier herenigd met zijn broer Martijn Monteyne.



Monteyne verliet Roeselare in 2001 om vervolgens bij Germinal Beerschot (2001-2011), Bergen (2011-2014), Moeskroen (2014-2015) en OH Leuven (2015-2017) te spelen.



Het afgelopen seizoen kwam hij bij Leuven tot 32 optredens in het eerste elftal. © belga.

Overgang Mbokani naar Olympiakos valt in het water Er komt geen hereniging tussen Besnik Hasi en Dieumerci Mbokani. De Congolees slaagde niet voor de medische tests bij Olympiakos en ziet zo een overgang in rook opgaan. Mbokani werd het afgelopen seizoen uitgeleend aan Hull City en mag van eigenaar Dynamo Kiev uitkijken naar een nieuwe club. © ap.

Zulte Waregem anticipeert op vertrek Leye: Iseka en Olayinka op komst Zulte Waregem trekt in principe vandaag twee aanvallers aan - het is wachten op de officialisering. Het gaat om Aaron Leya Iseka (19) en Peter Olayinka (21), beide spelers komen op huurbasis over. Iseka mocht, na een uitleenbeurt aan Marseille, beschikken bij Anderlecht, terwijl Olayinka overbodig was bij AA Gent. Het duo moet mee het vertrek van Mbaye Leye opvangen, hij wil absoluut vertrekken aan de Gaverbeek.



Normaal gezien tekent ook Michaël Heylen vandaag een contract bij de bekerwinnaar. De verdediger, die wel nog medische testen moet afleggen, had geen toekomst meer bij Anderlecht. Vorig jaar speelde hij op uitleenbasis voor Westerlo. (VDVJ/PJC) © photo news.

Sassuolo heeft vervanger beet voor Di Francesco US Sassuolo heeft de 40-jarige Italiaan Christian Bucchi voorgesteld als nieuwe coach. Bij de Italiaanse subtopper neemt Bucchi het roer over van Eusebio Di Francesco, die enkele dagen geleden naar AS Roma vertrok als vervanger van Luciano Spalletti.



Vorig seizoen stond Bucchi aan het hoofd van de Italiaanse tweedeklasser Perugia, die hij naar een vierde plaats dirigeerde. Voordien trainde hij meerdere ploegen uit de lagere divisies.



Ron Jans (ex-Standard) terug naar FC Groningen Ron Jans, ex-coach van Standard, keert terug naar FC Groningen. Niet als trainer, maar als technisch manager. Volgens diverse media ondertekent Jans (58) vanmiddag een contract voor één jaar bij de eredivisieclub. Jans was eerder als speler en trainer werkzaam bij FC Groningen. De voormalige leraar Duits werkte daarna bij sc Heerenveen, Standard en PEC Zwolle, waar hij na vier overwegend succesvolle seizoenen onlangs afscheid nam. Jans zou eigenlijk bij de KNVB aan de slag gaan als hoofddocent van de cursus Coach Betaald Voetbal, maar zag daar vanaf toen bleek dat zijn kompaan Leon Vlemmings naar Go Ahead Eagles ging. Ron Jans. © anp.

Joris Mathijsen treedt toe tot de directie van Willem II. De clubleiding heeft de 84-voudig international 'gepromoveerd' van technisch manager tot technisch directeur. "Joris heeft zijn meerwaarde voor de club het afgelopen seizoen bewezen", liet algemeen directeur Berry van Gool optekenen. Mathijsen (37) keerde vorig jaar als manager terug bij Willem II, de club waarbij hij zelf van 1999 tot en met 2004 in het eerste elftal had gespeeld. Nadien was de verdediger aan de slag bij AZ (2004-2006), Hamburg (2006-2011), Malaga (2011-2012) en Feyenoord (2012-2015). Met Oranje werd hij in 2010 in Zuid-Afrika vicewereldkampioen.



De Maio rond met Bologna, Anderlecht vangt 2 miljoen Anderlecht heeft met Sebastian De Maio een overbodige verdediger van de hand gedaan. De 30-jarige Fransman tekende een contract voor vier seizoenen bij Serie A-club Bologna, dat twee miljoen euro overschrijft op de rekening van Anderlecht.

De Maio kwam vorige zomer naar Anderlecht voor 3,3 miljoen, maar al snel bleek dat hij niet voldeed aan de eisen van trainer René Weiler. De verdediger werd uitgeleend aan Fiorentina, maar ook dat werd geen onverdeeld succes. Nu verkopen de Brusselaars hem dus definitief aan Bologna.

De Maio rond met Bologna, Anderlecht vangt 2 miljoen Anderlecht heeft met Sebastian De Maio een overbodige verdediger van de hand gedaan. De 30-jarige Fransman tekende een contract voor vier seizoenen bij Serie A-club Bologna, dat twee miljoen euro overschrijft op de rekening van Anderlecht.



De Maio kwam vorige zomer naar Anderlecht voor 3,3 miljoen, maar al snel bleek dat hij niet voldeed aan de eisen van trainer René Weiler. De verdediger werd uitgeleend aan Fiorentina, maar ook dat werd geen onverdeeld succes. Nu verkopen de Brusselaars hem dus definitief aan Bologna. De Maio is ondertussen rond met Bologna. Definitieve transfer, contract voor 4 seizoenen, Anderlecht krijgt ongeveer 2 miljoen. — Niels Vleminckx (@NielsVleminckx) 20 juni 2017 Sebastian De Maio. © ProShots. De Maio. © getty.

Vetpot Dimata kan oplopen tot 17 miljoen euro voor Oostende De overgang van Landry Dimata (19) naar VfL Wolfsburg is rond, de spits tekende een contract voor vijf seizoenen bij de Bundesligaclub. Met de transfer is in eerste instantie een bedrag gemoeid van 11,5 miljoen euro, maar dat kan door bonussen nog oplopen tot 17 miljoen.



Niet slecht voor KV Oostende als je weet dat ze hem een jaar geleden voor 500.000 euro wegplukten uit de B-ploeg van Standard. Dimata is daarmee ook de duurste uitgaande transfer van een niet-G5-club. "Ik wil iedereen bedanken bij KVO", vertelde een dolgelukkige Dimata ons gisteren. "Zelf hoop ik nu mijn kansen op het WK te vergroten." © rv.

De opvolger van Timmy Simons heet Marvelous Nakamba Club Brugge heeft met Marvelous Nakamba een nieuwe middenvelder gevonden. De 23-jarige Zimbabwaan, in 2012 nog op proef bij Cercle Brugge en eerder in de belangstelling van Anderlecht, moet de opvolger van Timmy Simons worden.



"Als alles volgens plan verloopt, teken ik morgen bij Club Brugge", aldus Marvelous Nakamba gisterenavond laat tegenover Afrikaanse media. De 23-jarige Zimbabwaan liep niet vooruit op de feiten, want deze ochtend was de transfer van de controlerende middenvelder al vroeg helemaal rond. Club haalt met de landgenoot van Knowledge Musona (KV Oostende) een natuurlijke opvolger van Timmy Simons op bij Vitesse, dat gisteren al Thulani Serero (Ajax) ter vervanging van de middenvelder naar Arnhem lokte. Nakamba zette zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen.

Lozano wordt derde Mexicaan bij PSV PSV heeft de komst van de Mexicaanse international Hirving Lozano aangekondigd. De 21-jarige Lozano komt over van CF Pachuca in zijn thuisland en zal in het Philips Stadion een contract ondertekenen tot medio 2023. Momenteel is de buitenspeler nog met Mexico actief op de Confederations Cup in Rusland. Bij zijn terugkeer zal het contract gefinaliseerd worden.



De Mexicaan kreeg van zijn nationale bond wel de toestemming om een blitzbezoek aan Nederland te brengen voor zijn medische testen. Lozano wordt de derde Mexicaan in de Eindhovense selectie na middenvelder Andrés Guardado en verdediger Héctor Moreno

Fabio Coentrao keert terug naar Portugal In tegenstelling tot Cristiano Ronaldo vertrekt landgenoot Fabio Coentrão wel bij Real Madrid. De Portugese linksback had geen toekomst meer bij de Koninklijke en zoekt zijn heil nu bij een uitleenbeurt naar Sporting Lissabon.



Coentrão tast wel in eigen buidel, want de verdediger ziet zijn jaarsalaris met een half miljoen dalen naar 1,5 miljoen euro. In het verleden speelde Coentrão in eigen land voor Benfica, Rio Ave en Nacional. © photo news.

Real-voorzitter spreekt zich uit over Cristiano Ronaldo: "Als hij vertrekt, is het niet voor het geld" Florentino Perez, onlangs nog verkozen voor een verlengd verblijf als voorzitter van Real Madrid, heeft zich nu ook over de zaak Cristiano Ronaldo gebogen. De 70-jarige topman gaf aan de Spaanse radio toe nog geen gesprek te hebben gevoerd met zijn Portugese vedette.



"Het enige wat ik op dit moment kan zeggen, is dat Cristiano nog altijd een Real Madrid-speler is. Hij zit nu op de Confederations Cup en dat is voor hem een belangrijk doel. Bovendien wil ik hem nu ook niet storen, we zitten samen na het toernooi."



"Toch moet er iets gebeurd zijn in die belastingszaak. Zijn vertrouwen is aangetast, maar ik ben ervan overtuigd dat hij het ons op tijd en stond zal weten te zeggen. Hij wil gewoon de beste zijn, voor het geld moet hij het allang niet meer doen. Cristiano is een goede jongen, als profvoetballer en als mens. Daarom is dit een heel vreemde situatie. Ik zal hem verdedigen, als speler en als persoon."



"Verder valt over uitgaande transfers momenteel niets te zeggen. Ik heb geen enkel bod binnengekregen. Niet op Ronaldo, niet op Alvaro Morata en niet op James Rodriguez." © afp.

Leko wil afslanken, maar ook versterken Met 31 spelers had nieuwbakken Club Brugge-coach Ivan Leko gisteren een wel heel grote selectie tot zijn beschikking. Straks komen met Mera (die zondagnacht met Cali alsnog de Colombiaanse titel verspeelde na 5-1-verlies in de return tegen Nacional) nog internationals Horvath, Refaelov en Rotariu terug. Ook Izquierdo pikt hoogstwaarschijnlijk nog heel even aan. Thomas Pina dan weer niet, de Spanjaard mag vertrekken.



Opvallend: Engels trainde nog individueel. Al vertrekt die wellicht ook nog. Net als Van Rhijn, met wie Leko op het einde van de training even praatte. "Ricardo was vorig jaar een belangrijke speler voor Club. We zullen zien wat de toekomst brengt."



Naast een grondige afslanking van de huidige kern is Club al met vervangers bezig. "Afhankelijk van de vertrekkers, verwacht ik nog twee à drie nieuwe spelers. Direct inzetbaar, ja. Er is concurrentie nodig om om de drie á vier dagen op het hoogste niveau te kunnen presteren. Het ideale scenario is binnen enkele weken een kern te hebben van 22 of 23 veldspelers en 3 keepers", wist Ivan Leko na de eerste training. © photo news.

Pozuelo vertrekkensklaar bij Genk Genk zit vanmiddag opnieuw rond de tafel voor een gesprek met middenvelder Alejandro Pozuelo. De 25-jarige Spanjaard stuurt nog steeds aan op een vertrek uit de Luminus Arena deze zomer. "Alejandro wil vertrekken. Er zijn opties in Duitsland, Spanje, Frankrijk en ook een topploeg uit Portugal toont interesse", zegt zijn makelaar. Het beloven alvast moeilijke onderhandelingen te worden. Genk wil in principe niemand laten vertrekken en hoopt geïnteresseerde clubs af te schrikken door een vraagprijs van rond de 8 miljoen. Pozuelo heeft nog een contract voor twee seizoenen in Genk © belga.