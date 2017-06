TT: Anderlecht test heimelijk Rode Duivel - Leko wil nog twee à drie versterkingen

Door: redactie

20/06/17 - 07u33

Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Real-voorzitter spreekt zich uit over Cristiano Ronaldo: "Als hij vertrekt, is het niet voor het geld" Florentino Perez, onlangs nog verkozen voor een verlengd verblijf als voorzitter van Real Madrid, heeft zich nu ook over de zaak Cristiano Ronaldo gebogen. De 70-jarige topman gaf aan de Spaanse radio toe nog geen gesprek te hebben gevoerd met zijn Portugese vedette.



"Het enige wat ik op dit moment kan zeggen, is dat Cristiano nog altijd een Real Madrid-speler is. Hij zit nu op de Confederations Cup en dat is voor hem een belangrijk doel. Bovendien wil ik hem nu ook niet storen, we zitten samen na het toernooi."



Leko wil afslanken, maar ook versterken Met 31 spelers had nieuwbakken Club Brugge-coach Ivan Leko gisteren een wel heel grote selectie tot zijn beschikking. Straks komen met Mera (die zondagnacht met Cali alsnog de Colombiaanse titel verspeelde na 5-1-verlies in de return tegen Nacional) nog internationals Horvath, Refaelov en Rotariu terug. Ook Izquierdo pikt hoogstwaarschijnlijk nog heel even aan. Thomas Pina dan weer niet, de Spanjaard mag vertrekken.



Opvallend: Engels trainde nog individueel. Al vertrekt die wellicht ook nog. Net als Van Rhijn, met wie Leko op het einde van de training even praatte. "Ricardo was vorig jaar een belangrijke speler voor Club. We zullen zien wat de toekomst brengt."



Naast een grondige afslanking van de huidige kern is Club al met vervangers bezig. "Afhankelijk van de vertrekkers, verwacht ik nog twee à drie nieuwe spelers. Direct inzetbaar, ja. Er is concurrentie nodig om om de drie á vier dagen op het hoogste niveau te kunnen presteren. Het ideale scenario is binnen enkele weken een kern te hebben van 22 of 23 veldspelers en 3 keepers", wist Ivan Leko na de eerste training. © photo news.

Pozuelo vertrekkensklaar bij Genk Genk zit vanmiddag opnieuw rond de tafel voor een gesprek met middenvelder Alejandro Pozuelo. De 25-jarige Spanjaard stuurt nog steeds aan op een vertrek uit de Luminus Arena deze zomer. "Alejandro wil vertrekken. Er zijn opties in Duitsland, Spanje, Frankrijk en ook een topploeg uit Portugal toont interesse", zegt zijn makelaar. Het beloven alvast moeilijke onderhandelingen te worden. Genk wil in principe niemand laten vertrekken en hoopt geïnteresseerde clubs af te schrikken door een vraagprijs van rond de 8 miljoen. Pozuelo heeft nog een contract voor twee seizoenen in Genk © belga.