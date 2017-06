TT: Anderlecht heeft seizoensrevelatie te pakken, ook Emilio Ferrera in Astridpark gespot - Zulte Waregem wil twee Buffalo's

Door: redactie

Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Club-target solliciteert op eigenzinnige wijze Het is ook een manier om je verjaardag te vieren: een taart met het embleem van je toekomstige ploeg te laten maken. Luis Fernando Sinisterra werd afgelopen zaterdag 18 jaar en ziet zichzelf al bij Club Brugge. Blauw-zwart volgt de Colombiaanse flankaanvaller al langer, maar tot een transfer is het nog niet gekomen.



De teerling is geworpen: Anderlecht haalt STVV-revelatie Gerkens binnen Landskampioen Anderlecht haalt vandaag Pieter Gerkens binnen. De 21-jarige middenvelder van STVV zou in het Astridpark een verbintenis voor vier jaar ondertekenen. Met de speler was er eerder al een principeakkoord.



Eind vorige week trok Herman Van Holsbeeck richting Stayen om er ook met het STVV-bestuur tot een akkoord te komen over een transfer van de Truiense revelatie. Anderlecht voelde de concurrentie van KV Oostende en moest ver gaan om de middenvelder binnen te halen. Gerkens had nog een contract tot juni 2018 lopen op Stayen. Herman Van Holsbeeck en Roland Duchâtelet raakten het eens over de transferprijs en dus staat niets de overgang van de jonge Belg nog in de weg.



Gerkens past in de paars-witte transferpolitiek om ook jong Belgisch talent aan de kern toe te voegen. De belofte-international had overigens ook al een gesprek met René Weiler, die de kwaliteiten van de 'slimme' voetballer weet te appreciëren en zelf ook bij het bestuur aandrong op diens komst.



Onder Leko begon Gerkens vorig seizoen als bankzitter maar hij ontpopte zich tijdens de play-offs gauw tot dé revelatie bij STVV. Gerkens scoorde als middenvelder niet minder dan 14 keer. © belga.

Zulte Waregem roert zich: concrete interesse in Gent-spelers Schoof en Olayinka In de zoektocht naar versterking heeft Zulte Waregem de gesprekken met AA Gent aangeknoopt. Het toont belangstelling voor Peter Olayinka (21) en Rob Schoofs (23). Het ziet er niet naar uit dat Mbaye Leye de komende maanden nog aan de Gaverbeek voetbalt en dus speurt Essevee de markt af op zoek naar vervangers.



Eén van de meest geciteerde namen is die van Peter Olayinka. AA Gent haalde de Nigeriaanse spits in 2015 weg bij Skënderbeu, maar hij bleek een miskoop.Het voorbije seizoen kon Olayinka zich op uitleenbasis bij Dukla Praag met zes doelpunten evenwel in de kijker spelen van Zulte Waregem. Omdat Hein Vanhaezebrouck niet meer op de aanvaller rekent, lijkt AA Gent bereid mee te werken aan een oplossing. Essevee voerde reeds onderhandelingen met Michel Louwagie en hoopt het dossier, net als de overgangen van Kastanos (19, Juventus) en Oldrup Jensen (24, Odd), eerstdaags af te ronden.



Ook de naam van Rob Schoofs staat op de verlanglijst van Francky Dury. De middenvelder, die bij STVV veel lof kreeg maar zich in de Ghelamco Arena niet kon doorzetten, hoeft in tegenstelling tot Olayinka niet per se weg bij Gent.



Tot slot wil Geoffrey Mujangi Bia (27, ex-Charleroi en -Standard) graag terugkeren naar België. De vleugelaanvaller van het Zwitserse Sion, waar hij een basisplek heeft, heeft gisteren het oefencomplex van Zulte Waregem bezocht. Het ging om een verkennende ontmoeting. Bia ligt nog één jaar onder contract in Sion. Ook Leya Iseka (broer van Michy Batshuayi) bezoekt eerstdaags de Gaverbeek. © belga.