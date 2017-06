TT: Anderlecht heeft seizoensrevelatie te pakken, Badji naar de uitgang - Dimata voor recordbedrag weg bij KV Oostende

Door: redactie

19/06/17 - 07u08

© photo news.

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Bayern reageert op verrassend transfergerucht: "Ronaldo komt niet" Die Ente des Tages für das Ronaldo-Gerücht: https://t.co/RLsDtPtd8X pic.twitter.com/JaGBC0HwWg — FC Bayern München (@FCBayern) Bayern München reageert normaal nooit op transfergeruchten, maar voor Cristiano Ronaldo maakte de Duitse topclub vandaag een uitzondering. De 'Rekordmeister' plaatste een officiële verklaring op de website, waarin verhalen over de mogelijke komst van Ronaldo stellig worden ontkracht.



"Tijdens de transferperiode zijn we gewend aan speculaties over mogelijke aan- en verkopen", zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "In de regel geven we daar geen commentaar op. Maar nu, in het geval van Cristiano Ronaldo, willen we voor eens en altijd duidelijk maken dat deze geruchten ongegrond zijn en verbannen moeten worden naar het rijk der fabelen." © afp.

Club en Anderlecht grijpen naast Dimata, KVO-spits trekt naar Wolfsburg Wat al een tijdje in de lucht hing, lijkt nu ook bewaarheid te zullen worden. KV Oostende-aanvaller Landry Dimata trekt naar Wolfsburg. Volgens de geruchtenmolen wordt de 20-jarige targetspits vandaag nog officieel voorgesteld.



Met de overgang van Dimata zou een bedrag van zo'n 10 miljoen euro gemoeid zijn. Ondanks de torenhoge interesse van Club en Anderlecht lijkt het nu dus toch zeker Wolfsburg te worden voor Dimata.



Naar verluidt tekent de aanvaller bij de Volkswagenclub straks een contract voor vier jaar. De overgang zou meteen ook de duurste zijn uit de clubgeschiedenis van KV Oostende. © photo news.

Anderlecht leent Badji seizoen uit aan Turkse Kayserispor Er zit schot in de zaak in het dossier rond Stéphane Badji. De 27-jarige Senegalees wordt door de landskampioen een jaar uitgeleend aan de Turkse eersteklasser Kayserispor. Dat wist Erol Bedir, de voorzitter van de club, te vertellen. Badji is geen onbekende in Turkije, want de verdediger kwam eerder al uit voor Basaksehir. © photo news.

"Donnarumma werd met de dood bedreigd" Gianluigi Donnarumma heeft het al hard te verduren gekregen nadat de 18-jarige doelman zijn contract bij AC Milan niet verlengde. Zo werd hij op het WK U21 zwaar op de korrel genomen door zijn eigen Italiaanse fans die hem de bijnaam 'Dollarumma' gaven. Maar daar blijft het volgens de makelaar van het jeugdig talent, Mino Raiola, niet bij.



De onderhandelingen verliepen volgens Raiola niet meteen vriendschappelijk. "Het draaide niet om geld, maar de familie van Donnarumma werd bedreigd. Enerzijds met de dreiging om hem in de tribunes te zetten en anderzijds zelfs met doodsbedreigingen." Straffe taal toch van de spelersmakelaar. © getty.

Verdier naar Eupen? Geen Nicolas Verdier gisteren op de 'Kick-off' van het nieuwe seizoen bij KV Mechelen. De Fransman mag vertrekken bij Malinwa en stuurde zijn kat, iets wat hem niet in dank werd afgenomen. De aanvaller zou dicht staan bij een transfer naar Eupen. Zij tonen verregaande interesse en zijn de onderhandelingen intussen gestart. Ook Verdier is een overgang naar de Oostkantons niet ongenegen. Hij scoorde vorig seizoen negen keer bij Malinwa. Eupen toont ook interesse in Nils Schouterden (28), ex-speler van de club. Net als Verdier mag hij vertrekken bij KV Mechelen. (FDZ) © photo news.

Meïté voor 8 miljoen naar Monaco (maar Essevee krijgt slechts 3 miljoen) Soualiho Meïté heeft zijn toptransfer beet. De Fransman verruilt de Gaverbeek voor de Côte d'Azur van Monaco. Zulte Waregem mag zo'n drie miljoen euro bijschrijven op de rekening.



Ook Borussia Dortmund mengde zich lange tijd in de strijd om Soualiho Meïté, maar met zijn hoofd zat de 23-jarige middenvelder eigenlijk al bij AS Monaco. Zaterdag werd zijn droomtransfer eindelijk officieel. De 23-jarige middenvelder tekent een contract tot 2022 bij de Franse kampioen. Daar moet hij op termijn een tandem op het middenveld vormen met dat andere goudhaantje uit de Jupiler Pro League: Youri Tielemans. "Je hebt hem liever in je ploeg dan bij de tegenstander", lachte Meïté in zijn eerste interview op de clubwebsite.



Na de transfer van Lukas Lerager naar Bordeaux voor een recordsom van 3,5 miljoen doet Essevee dus weer gouden zaken. Monaco telt maar liefst een bedrag van rond de 8 miljoen euro neer voor Meïté. Ex-club Lille bedong echter 60% op de doorverkoop van Meïté, waardoor Zulte Waregem tevreden moet zijn met 'amper' een kleine 3 miljoen. Bij de fusieclub groeide de Fransman het voorbije anderhalf jaar uit tot de absolute smaakmaker. Hij kwam in totaal 58 keer in actie voor Essevee, scoorde twee goals en had een belangrijk aandeel in de bekerzege. (VDVJ) © belga.

Kawaya moet derde inkomende transfer van Malinwa worden Vandaag en morgen leggen de spelers van KV Mechelen hun medische testen af. Wordt ook verwacht: Andy Kawaya. De twintigjarige ex-jeugdinternational komt over van Anderlecht als hij slaagt voor zijn testen. Hij moet de derde inkomende transfer worden na de 18-jarige Bande en Faycal Rherras (24). Kawaya is geen onbekende voor trainer Ferrera. Toen hij de U12 van Anderlecht coachte, had hij de flankspeler onder zijn hoede. In het dossier van Nicklas Pedersen is er nog geen doorbraak.



Wel goed nieuws voor Tom Caluwé. De assistent-coach verlengt zijn contract bij Malinwa voor onbepaalde duur. Het Mechelse bestuur is tevreden over de samenwerking met Caluwé, in het verleden ook speler van Malinwa. Andy Kawaya. © photo news.

Geeraerd maakt comeback bij Waasland-Beveren Verrassend nieuws op de eerste training van Waasland-Beveren vandaag. Niemand minder dan Dirk Geeraerd is immers de nieuwe assistent-coach van Philippe Clement. Voor de 54-jarige Oost-Vlaming is het de eerste keer dat hij als T2 aan de slag gaat in eerste klasse.



Geeraerd trainde eerder als hoofdtrainer onder andere Deinze, Roeselare, Ronse en Aalst. Hij was al eens T1 op de Freethiel van Waasland-Beveren van 2010-2013. Hij bracht W-B naar eerste klasse maar werd nadien na tegenvallende resultaten ontslagen en opgevolgd door Glen De Boeck. © belga.

Oude bekende STVV trekt naar Zwolle PEC Zwolle heeft zondagavond de komst van de Poolse spits Piotr Parzyszek aangekondigd. Parzyszek komt transfervrij over van De Graafschap in de eerste divisie en tekende in Zwolle een contract voor drie seizoenen. In het seizoen 2014-2015 was Parzyszek nog de aanvalsleider bij STVV.



De 23-jarige Parzyszek is een jeugdproduct van De Graafschap en debuteerde in de zomer van 2012 in het eerste elftal. Na twee sterke seizoenen werd hij verkocht aan Charlton, dat hem vervolgens verhuurde aan STVV. Het afgelopen seizoen keerde Parzyszek, na tussendoor nog een weinig succesvolle huurperiode gekend te hebben bij het Deense Randers, terug op het oude nest bij de Superboeren. In de Jupiler League, de Nederlandse tweede klasse, scoorde hij prompt 25 keer, hetgeen hem nu een transfer naar Zwolle oplevert.



Zwolle beëindigde de Eredivisie het voorbije seizoen op de veertiende plek. Coach Ron Jans (ex-Standard) en reservedoelman Kevin Begois (naar FC Groningen) hebben het team ondertussen verlaten. John van 't Schip wordt komend seizoen de nieuwe hoofdcoach. Piotr Parzyszek nieuwe spits PEC Zwolle! Hij tekent een contract voor drie seizoenen. Alle info: https://t.co/5TtJatlirJ #peczwolle pic.twitter.com/FOeKJ6Yigv — PEC Zwolle (@PECZwolle) Sun Jun 18 00:00:00 MEST 2017

Overgang Lierse-talent Benson zit muurvast De overgang van Manuel Benson (20) naar Racing Genk is nog steeds niet rond. Dit weekend werd er opnieuw onderhandeld, zonder dat Lierse en Genk een akkoord bereikten. Genk is al een tijdje rond met de speler zelf, maar de gesprekken met Lierse zitten muurvast.



Genk wil 1,4 miljoen euro betalen, maar Lierse wil bovenop die transfersom ook een percentage op de doorverkoop. Voor voorzitter Maged Samy is dat een belangrijke voorwaarde omdat Lierse zo in het verleden al een paar keer langs de kassa kon passeren.



Bij Genk willen ze van dergelijke bonus niet weten, zij vinden dat een bod van bijna anderhalf miljoen euro volstaat voor een speler uit 1B die bovendien zijn laatste contractjaar ingaat. Afwachten hoe hard Benson het nu zelf wil spelen in dit dossier © photo news.

Mbokani volgt Hasi naar Griekse kampioen Olympiakos Besnik Hasi drukt meteen zijn stempel op het transferbeleid bij zijn nieuwe club Olympiakos. Hasi heeft het Griekse bestuur weten te overtuigen om Dieumerci Mbokani aan te trekken. Mbokani (31) is nog steeds eigendom van Dynamo Kiev, maar werd vorig seizoen uitgeleend aan Hull City. Daar kende hij een bijzonder moeilijk seizoen waarin hij niet één keer scoorde.



Bij Olympiakos kan de Congolees zijn carrière weer nieuw leven inblazen. Mbokani had nog een contract tot juni 2018 bij Kiev lopen, maar verlengde dat nu tot 2019. Kiev leent Mbokani voor één jaar uit aan Olympiakos ,maar met een optie tot definitieve aankoop. © afp.

Club-target solliciteert op eigenzinnige wijze Het is ook een manier om je verjaardag te vieren: een taart met het embleem van je toekomstige ploeg te laten maken. Luis Fernando Sinisterra werd afgelopen zaterdag 18 jaar en ziet zichzelf al bij Club Brugge. Blauw-zwart volgt de Colombiaanse flankaanvaller al langer, maar tot een transfer is het nog niet gekomen.



Ook nu hij 18 geworden is en dus als niet EU-burger een contract kan tekenen, is dat nog niet zeker. Ook en vooral omdat de nieuwe trainer Ivan leko de huidige kern nog moet taxeren. Evengoed kan het dat de Bruggelingen hem vastleggen en nog een (half)jaartje laten rijpen bij zijn Club Once Aldas. © Kos.

De teerling is geworpen: Anderlecht haalt STVV-revelatie Gerkens binnen Landskampioen Anderlecht haalt vandaag Pieter Gerkens binnen. De 21-jarige middenvelder van STVV zou in het Astridpark een verbintenis voor vier jaar ondertekenen. Met de speler was er eerder al een principeakkoord.



Eind vorige week trok Herman Van Holsbeeck richting Stayen om er ook met het STVV-bestuur tot een akkoord te komen over een transfer van de Truiense revelatie. Anderlecht voelde de concurrentie van KV Oostende en moest ver gaan om de middenvelder binnen te halen. Gerkens had nog een contract tot juni 2018 lopen op Stayen. Herman Van Holsbeeck en Roland Duchâtelet raakten het eens over de transferprijs en dus staat niets de overgang van de jonge Belg nog in de weg.



Gerkens past in de paars-witte transferpolitiek om ook jong Belgisch talent aan de kern toe te voegen. De belofte-international had overigens ook al een gesprek met René Weiler, die de kwaliteiten van de 'slimme' voetballer weet te appreciëren en zelf ook bij het bestuur aandrong op diens komst.



Onder Leko begon Gerkens vorig seizoen als bankzitter maar hij ontpopte zich tijdens de play-offs gauw tot dé revelatie bij STVV. Gerkens scoorde als middenvelder niet minder dan 14 keer. © belga.

Zulte Waregem roert zich: concrete interesse in Gent-spelers Schoofs en Olayinka In de zoektocht naar versterking heeft Zulte Waregem de gesprekken met AA Gent aangeknoopt. Het toont belangstelling voor Peter Olayinka (21) en Rob Schoofs (23). Het ziet er niet naar uit dat Mbaye Leye de komende maanden nog aan de Gaverbeek voetbalt en dus speurt Essevee de markt af op zoek naar vervangers.



Eén van de meest geciteerde namen is die van Peter Olayinka. AA Gent haalde de Nigeriaanse spits in 2015 weg bij Skënderbeu, maar hij bleek een miskoop.Het voorbije seizoen kon Olayinka zich op uitleenbasis bij Dukla Praag met zes doelpunten evenwel in de kijker spelen van Zulte Waregem. Omdat Hein Vanhaezebrouck niet meer op de aanvaller rekent, lijkt AA Gent bereid mee te werken aan een oplossing. Essevee voerde reeds onderhandelingen met Michel Louwagie en hoopt het dossier, net als de overgangen van Kastanos (19, Juventus) en Oldrup Jensen (24, Odd), eerstdaags af te ronden.



Ook de naam van Rob Schoofs staat op de verlanglijst van Francky Dury. De middenvelder, die bij STVV veel lof kreeg maar zich in de Ghelamco Arena niet kon doorzetten, hoeft in tegenstelling tot Olayinka niet per se weg bij Gent.



Tot slot wil Geoffrey Mujangi Bia (27, ex-Charleroi en -Standard) graag terugkeren naar België. De vleugelaanvaller van het Zwitserse Sion, waar hij een basisplek heeft, heeft gisteren het oefencomplex van Zulte Waregem bezocht. Het ging om een verkennende ontmoeting. Bia ligt nog één jaar onder contract in Sion. Ook Leya Iseka (broer van Michy Batshuayi) bezoekt eerstdaags de Gaverbeek. © belga.