Copa op begrafenis Tioté: "We verliezen een echte krijger. Merci Cheick"

Gewezen Lokeren-doelman Barry Boubacar Copa betuigde zijn laatste eer. © reuters.

In de Ivoriaanse stad Abidjan heeft een mensenmassa de begrafenis van Cheick Tioté bijgewoond. De 30-jarige voetballer kwam op 5 juni om het leven. Hij zakte in elkaar tijdens een training met de Chinese tweedeklasser Beijing Enterprises.

De ex-speler van RSC Anderlecht werd met militaire eer begraven. Verschillende (ex)-voetballers, leden van de Ivoriaanse voetbalbond, sporters en Ivoriaanse ministers woonden de plechtigheid bij. "Ons land verliest een waardige zoon, die ons gediend heeft met erg veel moed", zei Sportminister François Amichia. "Jij had de wil om te winnen, jij was een speler die alles op het veld gaf". "Zijn dood is een groot verlies voor het Ivoriaanse en Afrikaanse voetbal", vertelde gewezen Lokeren-doelman Barry Boubacar Copa in naam van de vereniging van Ivoriaanse voetballers. "We verliezen iemand dierbaar, een echte krijger. Ik wens zijn familie namens alle aanwezige voetballers sterkte toe. Merci Tioté."

Tijdens een training van de Chinese tweedeklasser zakte Tioté op 5 juni plots in elkaar. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Een hartaanval zou de doodsoorzaak zijn.



Tioté startte zijn profloopbaan in 2005 bij RSC Anderlecht, dat hem bij het Ivoriaanse FC Bibo wegplukte. In het Astridpark kon hij echter nooit doorbreken. Na een uitleenbeurt aan Roda JC in het seizoen 2007-2008, verkaste hij naar FC Twente. In 2010 maakte hij voor 3,5 miljoen pond de overstap naar het Engelse Newcastle. Hij werd er één van de uitblinkers, maar geraakte er vorig seizoen op een zijspoor en koos afgelopen winter voor een avontuur in China. Tioté speelde 52 interlands en won in 2015 de Africa Cup met Ivoorkust. Op zijn erelijst prijken ook twee Belgische (2005-2006, 2006-2007) en een Nederlandse (2009-2010) landstitel.