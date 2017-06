TT: Club blijft naarstig op zoek naar topprioriteit - "PSG laat oog vallen op antiheld van CL-finale"

Door: redactie

18/06/17 - 08u15

Club gaat op zoek naar een vervanger voor Simons (rechts). Claudemir, de enige vervanger, geniet buitenlandse interesse. © belga.

Wachten op verdedigende middenvelder bij Club Op het belangrijkste nieuws is het nog wachten bij Club Brugge: de aankondiging van een nieuwe verdedigende middenvelder. Dat is immers een prioriteit voor Club. Een vervanger voor Timmy Simons - straks meer mentor dan speler, die direct inzetbaar moet zijn. Voorlopig is er enkel nog Claudemir, bovendien geniet die interesse uit de Amerikaanse MLS en Mexico. De kans bestaat dat volgende week opnieuw gesprekken worden opgestart met KV Mechelen over Jordi Vanlerberghe. Die speelt bij Malinwa weliswaar als centrale verdediger, maar kan ook perfect uit de voeten als middenvelder. Los daarvan kan er misschien ook nog een creatieve speler bijkomen op het middenveld. (WDK) © belga.

"PSG toont interesse in Cuadrado" Paris Saint-Germain zou volgens Sky Sports interesse hebben in Juan Cuadrado. De Colombiaanse buitenspeler van Juventus werd in mei definitief overgenomen voor 20 miljoen euro van Chelsea. Nu zou de aanvaller, die snel na zijn invalbeurt rood pakte in de finale van de Champions League, dus alweer een transfer kunnen maken. 'Juve' daarentegen zou keeper Wojciech Szczesny op de korrel hebben. De doelman speelt op dit moment bij AS Roma. Cuadrado kreeg rood in de CL-finale na een akkefietje met Sergio Ramos. © afp.