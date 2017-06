Herbeleef TransferTalk van zondag 18 juni met nieuw Gents clubrecord en hallucinant bedrag voor CR7

Door: redactie

18/06/17 - 22u20

Andrijasevic hier samen met Modric bij de nationale ploeg van Kroatië. © rv.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Gent pleegt transfercoup en haalt Andrijasevic binnen Wat een ommekeer. Franko Andrijasevic (25) leek lange tijd op weg naar Standard Luik, maar na een ultiem offensief van AA Gent trekt de Kroatische middenvelder toch naar de Ghelamco Arena.



Sinds maart zat Franko Andrijasevic met zijn gedachten in Luik - hij tekende er zelfs een voorcontract. Alleen vond Rijeka, dat flink wilde verdienen aan zijn 'Speler van het Jaar', geen overeenkomst met de Rouches. AA Gent zag zijn kans en mengde zich eveneens in de strijd.



Patrick Turcq spendeerde afgelopen week enkele dagen in Kroatië om de deal te voltooien, maar keerde zonder akkoord terug. Bijgevolg leek Andrijasevic nog steeds op weg naar Luik. Tot de Buffalo's gisteren een ultiem offensief inzetten, met een bijzonder lucratief aanbod voor zowel Andrijasevic als Rijeka. Op beide niveaus werd vandaag een akkoord gevonden. Met de transfer is een bedrag van vier miljoen euro gemoeid - een clubrecord voor de Buffalo's. (VDVJ/SJH) Lees ook Herbeleef Transfer Talk van vrijdag 16 juni, met Mathew Ryan die nieuwe werkgever vond

Herbeleef Transfer Talk van donderdag 15 juni, met dubbelslag Everton en slecht nieuws voor AC Milan

Herbeleef Transfer Talk van woensdag 14 juni, met resem spelers die weg mogen, kunnen of moeten op Anderlecht Andrijasevic. © rv.

Hubert kostte Club minder dan verwacht, wat met Butelle? Guillaume Hubert tekende voor vier jaar en zou uiteindelijk maar 350.000 euro gekost hebben, terwijl in Luik te horen viel dat het 500.000 euro was. Eén en ander betekent dat Ludovic Butelle goed zal moeten nadenken over zijn toekomst. In principe staat hij morgen gewoon op het oefenveld, maar het valt te betwijfelen of dat lang zal duren. Als hij wil blijven, zal hij zich immers moeten neerleggen bij het feit dat Ethan Horvath de nieuwe nummer één is. Doelman Miguel Van Damme, die eerder medische testen aflegde, komt zeker niet. Hij verkiest zijn contract bij Cercle te verlengen, dat deed een serieuze inspanning nadat de interesse van Club bekendraakte. Zo kan hij beter aan zijn herstel werken, Van Damme heeft leukemie overwonnen. Guillaume Hubert. © belga.

Real vraagt 200 miljoen voor Ronaldo, en kan datzelfde bedrag besparen Real Madrid hangt een prijskaartje van 200 miljoen euro om de nek van Cristiano Ronaldo. Dat monsterbedrag moet onder meer Paris Saint-Germain en Manchester United afschrikken, die naar verluidt 'CR7' maar al te graag willen strikken. Eerder deze week werd er bericht dat de Portugese superster de Koninklijke wil verlaten, omdat hij de beschuldigingen - hij wordt verdacht van belastingontduiking - aan zijn adres beu is.



Hoewel de transferclausule van 'CR7' maar liefst één miljard euro bedraagt, zou volgens Marca een bod van 200 miljoen euro moeten volstaan om Cristiano Ronaldo over te nemen. Daarnaast had de Portugees zijn contract verlengd tot 2021 en zou daarbij een brutosalaris van zo'n 50 miljoen euro opstrijken. De club uit de Spaanse hoofdstad hoeft dat bij een transfer niet meer te betalen en kan zo nog eens 200 miljoen euro besparen. © getty.

Ook Engelse clubs hebben Berge in het vizier, maar ook zij krijgen 'njet' Van een voltreffer gesproken. Racing Genk haalde de 19-jarige Noorse middenvelder Sander Berge tijdens de wintermercato als een nobele onbekende naar Limburg, maar na een half jaar in ons land staat de bonkige Berge toch op het verlanglijstje van flink wat fraaie clubs. Naast het Spaanse Sevilla en het Franse Monaco, toonden ook de Engelse clubs Everton en Arsenal recent interesse in de Noor. Maar alle clubs kregen tot dusver hetzelfde antwoord van Genk: hij is niet te koop. Sander Berge linked to Arsenal and Everton... Sevilla and Monaco all got the same message from KRC Genk: not for sale. #efc #afc pic.twitter.com/75YHdKf98e — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) 18 juni 2017

Guardiola wil weer met Alves werken Bij Barcelona kon Pep Guardiola al genieten van de kwaliteiten van Dani Alves en ook bij Manchester City wil de Catalaanse coach graag hebben. Alves imponeert al tijden bij Juventus, maar hij zou de Italiaanse club willen verlaten.



Bij de interesse in de Braziliaanse rechtsback zou het volgens The Sun niet blijven. Ook Kyle Walker, de rechtsachter van Tottenham Hotspur, zou de overstap naar Manchester City kunnen maken. Naast City zouden ook Chelsea en Tottenham interesse hebben in Alves, die een topseizoen speelde bij Juventus. Dani Alves. © photo news.

Wachten op verdedigende middenvelder bij Club Op het belangrijkste nieuws is het nog wachten bij Club Brugge: de aankondiging van een nieuwe verdedigende middenvelder. Dat is immers een prioriteit voor Club. Een vervanger voor Timmy Simons - straks meer mentor dan speler, die direct inzetbaar moet zijn. Voorlopig is er enkel nog Claudemir, bovendien geniet die interesse uit de Amerikaanse MLS en Mexico. De kans bestaat dat volgende week opnieuw gesprekken worden opgestart met KV Mechelen over Jordi Vanlerberghe. Die speelt bij Malinwa weliswaar als centrale verdediger, maar kan ook perfect uit de voeten als middenvelder. Los daarvan kan er misschien ook nog een creatieve speler bijkomen op het middenveld. (WDK) Club gaat op zoek naar een vervanger voor Simons (rechts). Claudemir, de enige vervanger, geniet buitenlandse interesse. © belga. © belga.

"PSG toont interesse in Cuadrado" Paris Saint-Germain zou volgens Sky Sports interesse hebben in Juan Cuadrado. De Colombiaanse buitenspeler van Juventus werd in mei definitief overgenomen voor 20 miljoen euro van Chelsea. Nu zou de aanvaller, die snel na zijn invalbeurt rood pakte in de finale van de Champions League, dus alweer een transfer kunnen maken. 'Juve' daarentegen zou keeper Wojciech Szczesny op de korrel hebben. De doelman speelt op dit moment bij AS Roma. Cuadrado kreeg rood in de CL-finale na een akkefietje met Sergio Ramos. © afp.