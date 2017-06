TT: Transferkoorts stijgt bij Club Brugge - Anderlecht wil shoppen bij KV Mechelen

Door: redactie

Fenerbahçe vindt opvolger voor Advocaat in eigen land De Turkse topclub Fenerbahçe heeft Aykut Kocaman aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De 52-jarige Kocaman, eerder als speler (1988-1996) en als T1 (2010-2013) actief bij Fener, neemt het roer over van Dick Advocaat die bondscoach van Nederland werd. Kocaman tekende in Istanboel een contract voor twee seizoenen.



Fenerbahçe plukt Kocaman weg bij Konayspor, dat afgelopen seizoen in de groepsfase van de Europa League twee keer het onderspit moest delven tegen AA Gent (2-0 en 0-1). In de competitie eindigde hij met de provincieploeg op de negende stek, maar won wel de bekerfinale - na strafschopppen tegen Basaksehir - en veroverde zo alsnog een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Fenerbahçe finishte als derde in de Turkse Süper Lig en komt volgend seizoen eveneens uit in de Europa League.



Nog vrijdag rondde Fenerbahçe de komst van de Marokkaan Nabil Dirar (ex-Westerlo en Club Brugge) van Monaco af. Dirar is de derde inkomende transfer na het aantrekken van Mathieu Valbuena (Olympique Lyon) en Mehmet Ekici (Trabzonspor) Aykut Kocaman trof met Konyaspor AA Gent in de Europa League. © belga.

Van Rhijn mogelijk weg, volgt ook Denswil? © photo news. Het meest verrassende transfernieuws vanop Jan Breydel is het gegeven dat Ricardo Van Rhijn zou kunnen vertrekken. De Nederlander, die pas vorige zomer overkwam van Ajax, voelt zich niet meer zo gelukkig in Brugge sinds hij eind vorig seizoen een paar keer naast de kern viel. Er is interesse uit Portugal en Frankrijk. Als hij daadwerkelijk vertrekt, heeft Club met Palacios en Cools voldoende op de rechterflank. Misschien dat ook zijn landgenoot Stefano Denswil er straks niet meer is. Er is concrete belangstelling uit Italië, maar nog niet in die mate dat Club zal toegeven. Hij hoeft ook niet te vertrekken.



Dan staat Björn Engels iets dichter bij de uitgang. Vanuit zijn geliefde Engeland begint er toch al iets te bewegen. Voor Izquierdo is het dan weer afwachten tot de toenemende belangstelling - sinds hij debuteerde en scoorde als international -, zich omzet in een concreet voorstel dat de 20 miljoen euro benadert. Voor beloften/youngsters Fran Brodic (Roeselare), Laurent Lemoine en Terry Osei-Berkoe (beiden Westerlo) zou er wel eens een uitleenbeurt kunnen inzitten. © photo news. Links: Pavlenka verkocht Fellaini een stevige mep tijdens België-Tsjechië. Rechts: Ricardo van Rhijn. © PHOTO NEWS.

KV Mechelen denkt aan Kawaya KV Mechelen heeft gesprekken aangeknoopt met Anderlecht over Andy Kawaya (20). De voormalige jeugdinternational moet de vervanger worden van Schouterden - hij mag vertrekken. De carrière van Kawaya nam een vroege vlucht in 2014 toen hij zowel in de competitie als in de Champions League speelminuten kreeg. Later ging hij op huurbasis naar Willem II. Vorig seizoen sloeg het noodlot toe toen Kawaya zijn kuitbeen brak, nu past hij niet meer in de plannen van Weiler. In de komende dagen wordt een doorbraak verwacht in het dossier. Andy Kawaya. © photo news.