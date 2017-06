Duurste Engelse doelman aller tijden toont meteen zijn klasse op EK U21

XC

16/06/17 - 21u26

video Engeland en Zweden zijn het EK onder 21 in Polen begonnen met een gelijkspel. Het bleef 0-0 in de Kolporter Arena in Kielce, mede dankzij een gestopte penalty door de Engelse doelman Jordan Pickford. Die laatste werd gisteravond nog voor 28 miljoen euro getransfereerd van Sunderland naar Everton, al kan dat nog oplopen tot 34 miljoen euro.