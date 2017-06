Beter dan de Confederations Cup? Ook het EK U21 bulkt straks van het talent

Dries Mombert

16/06/17 - 12u38

Met Zweden-Engeland start vanavond het Europees voetbalkampioenschap onder de 21 jaar. Het toernooi kent dankzij ontdekkingen van voormalige wereldvoetballers als Luis Figo, Andrea Pirlo en Davor Suker een rijke traditie in het naar voor brengen van toekomstige sterren. Ook nu belooft het EK U21 weer een festival aan voetbaltalent te worden.

Een karrenvracht aan voetbaltalent, zo wordt het EK U21 doorgaans omschreven. Menig wereldtopper werd er geboren en ook nu staan weer heel wat talenten van morgen te wachten in de catacomben om hun branie aan voetbalminnend Europa tentoon te spreiden.



Grootmacht Frankrijk blinkt voor deze editie uit in afwezigheid en dan weet je dat de aantredende ploegen niet bij de minsten zijn. Italië, Engeland, Portugal en Spanje verschijnen nu al met enkele wereldtoppers aan de start.



Italië: Domenico Berardi, Daniele Rugani en spijbelaar Gianluigi Donnarumma © getty. De Italiaanse Squadra springt voor vele kenners het meest in het oog. De aanwezigheid van supertalent Gianluigi Donnarumma zal hier ongetwijfeld voor iets tussen zitten. De 18-jarige goalie volgt nog steeds les in de middelbare school en verplaatste speciaal zijn examens voor het EK U21. Met zijn weigering voor een contractverlenging bij Milan wordt het uitkijken hoe de nieuwe Buffon in Polen voor de dag komt.



De Italianen kunnen overigens ook rekenen op de diensten van Domenico Berardi (Sassuolo), Daniele Rugani (Juventus) en Federico Bernardeschi (Fiorentina). De drie zijn nu al meer dan gevestigde waarden bij hun clubs in de Serie A. Tel daar nog eens het talent van een 'coming man' als Manuel Locatelli (AC Milan) en dan weet je dat Italië dicht bij een Europese titel kan komen. © getty.

Portugal: ijzersterk middenveld mét Barça-target Renato Sanches Ook Portugal is dezer dagen dik gezaaid in het betere voetbaltalent. Zo treedt Renato Sanches in Polen aan bij de U21. De Bayern-middenvelder gooide vorig jaar hoge ogen op het EK voor de grote jongens en moet nu een trapje lager de absolute patron van zijn elftal worden.



De nog steeds maar 19-jarige alleskunner kende een minder seizoen bij Bayern en zou nu nadrukkelijk in de belangstelling staan van Barcelona. Met ook nog eens Porto-middenvelder Ruben Neves lijkt het Portugese middenveld bijzonder goed gestoffeerd om ver in dit toernooi door te stoten. © getty.

Engeland: doelman van 34 miljoen euro en Championship-revelatie Engeland won zopas nog het WK onder 20 jaar met Chelsea-speler Dominic Solanke in een absolute hoofdrol. De jonge spits is er bij de iets oudere jongens niet meer bij, waardoor Championship-revelatie Tammy Abraham nu voor de doelpunten moet zorgen.



De 19-jarige spits prikte er in de Engelse tweede klasse 23 binnen voor Bristol City en lijkt klaar om een nieuw stap hogerop te zetten. Ook achteraan beschikken de "Three Lions" over een toekomstig goudhaantje. Zo moet doelman Jordan Pickford, recent door Everton aangeworven voor een slordige 34 miljoen euro, de ballen uit het Engelse doelvlak houden. © getty.

Favoriet Spanje met talent op overschot: Asensio, Bellerin, Saul en Denis Suarez De gedoodverfde favoriet in Polen lijkt toch weer Spanje te worden. "La Rioja" heeft talent op overschot en kan nu al een wereldploeg tussen de lijnen brengen. Of wat dacht u van Marco Asensio (Real Madrid), Hector Bellerin (Arsenal), Saul (Atletico Madrid) en Denis Suarez (Barcelona)?



Met ook Sandro Ramirez, goalgetter in La Liga voor Malaga, tussen de lijnen beloven de Spanjaarden vooral in aanvallend opzicht vuurwerk te gaan brengen. © photo news.

Duitsland: Dortmund-aanwinst Dahoud en Serge Gnabry Duitsland moet het met iets minder grote namen stellen op het EK U21. Al moet de "Mannschaft" met namen als Mahmoud Dahoud en Serge Gnabry niet al te bescheiden ambities koesteren.



Beide spelers worden als vaandeldragers van een nieuwe talentvolle lichting Duitsers aanzien en hebben zich ook al meermaals bewezen op het hoogste niveau. Hetzelfde kan overigens gezegd worden van Maximilian Arnold (Schalke). © getty.