TT: Mathew Ryan heeft nieuwe club - Pocognoli keert terug naar Standard - Hubert tekent voor vier seizoenen bij blauw-zwart

16/06/17 - 21u50

Hubert tekent voor vier seizoenen bij Club Brugge Na eerder al een persoonlijk akkoord met de speler zelf, heeft Club nu ook een overeenkomst met Standard over Guillaume Hubert (23). Hij tekent na het afleggen van zijn medische testen voor vier jaar bij blauw-zwart. De West-Vlaamse club zou zo'n half miljoen betalen voor de doelman. De bedoeling is dat Hubert tweede keeper wordt achter de nieuwe nummer één Ethan Horvath (22). Dat betekent dat Ludovic Butelle (34) zo goed als zeker andere oorden opzoekt.



Hubert kreeg zijn opleiding bij Valenciennes, vanwaar hij in 2012 de overstap naar Standard maakte. In de voorbije 2 seizoenen stond Hubert 36 keer in doel voor de 'Rouches' en hield hij 14 keer zijn netten schoon. De Belg zal maandag aansluiten voor de groepstraining in Brugge. Lees ook Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 13 juni, met OHL dat Gorius terug naar België haalt

Herbeleef Transfer Talk van woensdag 14 juni, met resem spelers die weg mogen, kunnen of moeten op Anderlecht

Herbeleef Transfer Talk van donderdag 15 juni, met dubbelslag Everton en slecht nieuws voor AC Milan © kos.

Miguel Van Damme verkiest Cercle boven Club Brugge Miguel Van Damme blijft bij Cercle Brugge. 'De Vereniging' heeft een enorme inspanning gedaan voor z'n doelman eens de interesse van Club bekend raakte. Van Damme vindt het beter om bij Cercle aan zijn herstel te werken en tekent volgende week een nieuw contract. © belga.

Promovendus Brighton plukt Ryan weg bij Valencia Brighton & Hove Albion, dat zich vorige maand van promotie naar de Premier League verzekerde, heeft doelman Mathew Ryan aan zich kunnen binden. Ryan komt over van Valencia, dat hem in de terugronde verhuurde aan Racing Genk, en tekende een contract van vijf seizoenen in het Falmer Stadium. Brighton maakte bekend dat de Australiër de duurste transfer ooit was voor de club, hetgeen betekent dat hij meer dan 5 miljoen euro kostte. De vorige recordtransfer van Brighton, Shane Duffy, kostte immers 5,1 miljoen euro.



De 25-jarige Ryan streek in de zomer van 2013 neer in het Jan Breydelstadion bij Club Brugge. Na twee succesvolle seizoenen trok de Australische goalie naar Valencia, waar de motor stokte. Ryan kon zich nooit opwerpen tot een vaste kracht op Mestalla en speelde in anderhalf seizoen nauwelijks 23 wedstrijden voor Valencia. Een uitleenbeurt aan Racing Genk bracht soelaas. De Australiër was de voorbije terugronde een vaste waarde in het doel van de Limburgers en hielp mee aan het bereiken van de kwartfinale van de Europa League en de winst in play-off II. Mathew Ryan to Brighton for £6m. The Valencia goalkeeper spent the last 6 months on loan at KRC Genk. Former GK of the Year in Belgium. pic.twitter.com/uoY2yRVTQZ — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Fri Jun 16 00:00:00 MEST 2017

Pocognoli keert terug naar Standard Sébastien Pocognoli mag zich opnieuw speler van Standard Luik noemen. De Rouches meldden op hun website dat er een akkoord is over de overgang van de 29-jarige verdediger. Pocogoli komt transfervrij over van de Engelse club West Bromwich Albion, die hem vorig seizoen uitleende aan Brighton en Hove Albion. Met dat team dwong Poco de promotie naar de Premier League af.



"Sébastien is een getalenteerde speler met een supermentaliteit", vertelt Sportief directeur Olivier Renard op de Standard-website. "Hij laat alleen maar mooie herinneringen na met zijn eerste comeback aan de boorden van de Maas. Na een tweede buitenlandse ervaring van verschillende jaren had hij zin om terug te komen naar zijn "club de coeur" en ons te helpen de objectieven te bereiken. Zijn kwaliteiten, inzet en zijn goede kennis van het huis, maken van hem een leider die zijn ervaring zeker zal kunnen delen met zijn ploegmaten."



Pocogoli kwam uit voor de jeugdploegen van Standard, maar trok in 2002 naar Racing Genk, waar hij doorbrak in het eerste elftal. Na een avontuur bij het Nederlandse AZ (2007-2010) keerde de 13-voudige Rode Duivel van 2010 tot 2012 terug naar Luik, waarmee hij de Beker van België won. Nadien trok de verdediger naar het Duitse Hannover (2013-2014), vooraleer hij zijn geluk ging beproeven bij West Brom. MERCATO - Bon retour à la maison @SPocognoli15 ! -> https://t.co/YWWUcM5Ofg #mercato #POCOMEBACK pic.twitter.com/3sbqjjirdF — Standard de Liège (@Standard_RSCL) Fri Jun 16 00:00:00 MEST 2017

Oostende strikt Ajax-talent Zivkovic KV Oostende neemt de Nederlandse aanvaller Richairo Zivkovic over van Ajax. Dat lieten de Amsterdammers vandaag weten. De 20-jarige spits stond nog twee jaar onder contract in Amsterdam, maar mocht uitkijken naar een andere club.



Ajax nam Zivkovic drie jaar geleden over van FC Groningen, maar verder dan elf officiële duels in de hoofdmacht van de verliezend finalist van de Europa League kwam hij niet. Zivkovic speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor FC Utrecht. Ajax verhuurde de spits eerder aan Willem II.



Voor de kustploeg is de komst van Zivkovic de vijfde inkomende transfer. Eerder trok Oostende ook al Nicolas Lombaerts (Zenit Sint-Petersburg), Ibrahima Bah (Standard), Thomas De Bie (Cercle Brugge) en Nicolas Rajsel (Union) aan. © ProShots.

Gertjan De Mets trekt naar Zulte Waregem Zulte Waregem heeft zijn vierde zomeraanwinst beet. Na Walsh, De Pauw en Ben Reichert tekent Gertjan De Mets (30) vandaag een overeenkomst voor twee jaar + optie. De middenvelder legde vanochtend medische testen af. De Mets komt transfervrij over van de buren van KV Kortrijk, waar hij zijn aflopende contract niet verlengde. Bij Essevee moet hij mee het vertrek van Meïté en Lerager opvangen.



"Een voorstel van een ploeg als Zulte Waregem kan je niet weigeren", stak De Mets van wal op de website van Essevee. "Deze club groeit jaar na jaar, heeft een professionele omkadering en stelt gezonde ambities. De clubfilosofie ligt mij helemaal en hopelijk kan ik mijn steentje bijdragen om terug mee te dingen naar een plaats in play-off 1 en een succesvolle Europese campagne te spelen. Ik speelde al vaak in Waregem - maar dan als tegenstander - en herinner mij vooral de goeie sfeer die heerst in het Regenboogstadion. Ik kijk ernaar uit om voor deze club en supporters te kunnen spelen." (PJC) TRANSFER ¿¿¿Essevee bereikt een overeenkomst met Gertjan De Mets. Welkom bij #TeamEssevee Gertjan



¿¿ https://t.co/9Zhiiz1Lc1 pic.twitter.com/aVLxr1hmC4 — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE)

Monaco versterkt selectie met Zwitserse doelman Benaglio AS Monaco heeft de Zwitserse keeper Diego Benaglio aangetrokken. Hij komt over van het Duitse Wolfsburg en tekende een contract voor drie seizoenen.



Benaglio (33) speelde sinds 2008 voor Wolfsburg, waarmee hij een titel (2009) en DFB Pokal (2015) won. Daarvoor verdedigde de Zwitserse oud-international (61 caps) het doel van het Portugese Nacional.



Bij Wolfsburg verloor Benaglio, mede door het wat blessureleed, vorig seizoen zijn plaats tussen de palen aan Koen Casteels.



"Het is een eer AS Monaco, de Franse kampioen, te mogen vervoegen", zegt Benaglio, die ploegmaat wordt van Youri Tielemans. "Ik heb de resultaten van de club vorig seizoen gevolgd, ze hebben prachtige prestaties neergezet. Uiteraard heb ik ook Falcao en Kylian Mbappé gevolgd. Ik kan niet wachten om de selectie te ontmoeten. Ik zal er alles aan doen om de ploeg mijn ervaring bij te brengen." ¿¿ L¿AS Monaco est heureux d¿annoncer la signature de Diego Benaglio jusqu¿en 2020 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/bGXHRtSGow — AS Monaco¿¿¿¿¿¿ (@AS_Monaco) Fri Jun 16 00:00:00 MEST 2017

Lokeren rondt transfer van Mpati (Union) af Sporting Lokeren heeft met de 25-jarige Brusselaar Tracy Mpati al zijn vijfde zomertransfer afgerond. Mpati, een rechtsachter, komt over van 1B-club Union en tekende op Daknam een contract tot medio 2020.



Mpati, in het verleden actief bij RC Mechelen en WS Woluwe, kwam de voorbije twee seizoenen tot 71 optredens in het eerste elftal van de Brusselaars. In play-off II, waarin hij geen minuut miste, was de rechtsachter één van de uitblinkers bij een verrassend sterk Union.



Eerder trok Lokeren al Samy Kehli (Roeselare), Robin Söder (Esjberg), Luciano Slagveer en Stefano Marzo (beiden Heerenveen) aan. OFFICIEEL: Mpati ondertekende een contract tot 30 juni 2020. Hij komt over van @UnionStGilloise! #BienvenueTracy

➡️ https://t.co/TGkGMga7Bj pic.twitter.com/bZerKRvKhh — Sporting Lokeren (@KSCLokeren) 16 juni 2017

Red Flame Sara Yüceil tekent bij PSV De Belgische international Sara Yüceil verruilt Olympique Marseille voor PSV Vrouwen. De 28-jarige middenveldster tekende vrijdagmiddag een eenjarig contract in het Philips Stadion. Dat meldt de officiële website van PSV.



"Dit is voor mij een nieuw avontuur en een grote kans. Ik hoop dat ik onder andere met mijn kennis en ervaring een toegevoegde waarde kan zijn in het team. Ik wil graag kampioen worden, maar ook vooral veel plezier maken met de groep", reageerde de Red Flame op de website.



Bij PSV Vrouwen zal Yüceil opnieuw samenspelen met oude bekenden Vanity Lewerissa en Kim Mourmans, met wie ze in het verleden de titel pakte bij Standard Luik.



Yüceil behoort tot de voorselectie van de Red Flames voor het EK vrouwenvoetbal, dat tussen 16 juli en 6 augustus wordt afgewerkt in Nederland. Gisteren Kelly Steen, vandaag Sara Yüceil. Welkom en veel succes Sara!https://t.co/mWpDj0AmFK — PSV (@PSV) 16 juni 2017

'A Bola' dropt bom: "Ronaldo wil weg bij Real" 'A Bola' weet het zeker: Cristiano Ronaldo wil weg uit Spanje, en dus ook bij Real Madrid. De Portugese doelpuntenmachine heeft schoon genoeg van alle aantijgingen rond de belastingfraude die hij zou gepleegd hebben. Hij wordt ervan verdacht in 2010 een structuur te hebben opgericht waarmee hij via bedrijven in de Britse Maagdeneilanden en Ierland inkomsten uit portrechten verborg voor de Spaanse fiscus. Hij zou de Spaanse fiscus tussen 2011 en 2014 voor 14,7 miljoen euro hebben opgelicht, maar ontkent in alle toonaarden. Meer zelfs: hij zou volgens de Portugese sportkrant zelfs al aan voorzitter Florentino Perez te kennen gegeven dat zijn beslissing om te vertrekken "onomkeerbaar" is.



Hier meer daarover! Cristiano Ronaldo 'wants to leave Spain & decision is irreversible¿. [A bola] #MUFC pic.twitter.com/ccgO5NSG9C — United Report (@ManUtdReport_) Fri Jun 16 00:00:00 MEST 2017 © A Bola.

Uitleenbeurt Bongonda naar Trabzonspor in kannen en kruiken Theo Bongonda draagt komend seizoen het shirt van Trabzonspor. De 21-jarige winger uit Charleroi wordt door Celta de Vigo uitgeleend aan de Turkse club. Bongonda legde donderdag zijn medische testen af, zo bevestigt Trabzonspor op de clubwebsite.



In het contract is een aankoopoptie voorzien: als Bongonda vijftien wedstrijden met Trabzonspor speelt, kan hij voor 3,5 miljoen euro worden getransfereerd.



De jonge Belg debuteerde in september 2013 in de eerste ploeg van Zulte Waregem, waarna Celta de Vigo hem in januari 2015 wegplukte. Dit seizoen was de belofte bij zijn Spaanse club, die de halve finales in de Europa League haalde, goed voor 1 goal in 30 competitiewedstrijden. © Kos.

Nabil Dirar ruilt Monaco voor Fenerbahçe © kos. Nabil Dirar zet zijn voetbalcarrière verder bij Fenerbahçe. De Turkse topclub heeft met AS Monaco een akkoord bereikt omtrent de transfer van de 31-jarige Marokkaan, zo staat te lezen op de website van 'Fener'. "Onze club heeft een principeakkoord met AS Monaco over de transfer van speler Nabil Dirar. Hij komt deze namiddag naar Istanboel om verder te onderhandelen. Er staan in Istanboel ook medische testen op het programma", klinkt het.



Dirar speelt sinds 2012 voor Monaco, waar hij nog een seizoen onder contract ligt. Daarvoor droeg de winger het shirt van Club Brugge (2008-2012) en Westerlo (2006-2008). De Marokkaan (25 caps, 2 goals) was afgelopen seizoen bij Monaco goed voor 33 wedstrijden (alle competities). Hij maakte daarin slechts een doelpunt. Dirar met makelaar Fouad Ben Kouider. © kos.

't Is Anderlecht menens voor Sels en Gerkens © photo news. Anderlecht doet een nieuwe poging om Matz Sels (25) weg te halen bij Newcastle. De deal over Pieter Gerkens (22) is bijna rond. Twee Belgen waar René Weiler gek van is.



De eerste informele contacten rond de overgang van Sels vonden niet lang na het seizoen plaats, zonder succes. Maar paars-wit is ondertussen aan een tweede onderhandelingsronde begonnen. Het informeerde bij Newcastle alweer naar de voorwaarden om de doelman voor één seizoen te lenen. Het prijskaartje is alleszins stevig. De Engelsen willen Sels best verhuren maar zijn niet van plan om ook maar 1 cent bij te dragen. De doelman zelf heeft ondertussen genoeg aanbiedingen van financieel slagkrachtigere ploegen dan paars-wit - Fenerbahçe om maar één club te noemen. Sels naar Anderlecht: het kan, maar het zal dan wel een dure affaire worden.



Rond is de deal nog niet - over bijvoorbeeld de duur van het contract dat voor hem klaar ligt, is nog niet gesproken - maar het is wel duidelijk dat Anderlecht zo goed als zeker de nieuwe club van Pieter Gerkens wordt. De landskampioen bracht deze week een verhoogd bod op de 22-jarige middenvelder van Sint-Truiden uit. Verwacht wordt dat de deal rond zal geraken, zeker omdat KV Oostende intussen afgehaakt heeft in de strijd om de jonge Limburger. © belga.

Nainggolan stap dichter bij contractverbetering én 4,5 miljoen per jaar "Het is hoog tijd dat AS Roma zich aan zijn beloftes houdt." Begin deze maand was Radja Nainggolan duidelijk: het stak bij de Rode Duivel dat hij, ondanks gemaakte afspraken, nog steeds geen contractverbetering had gekregen bij AS Roma. Volgens Italiaanse bronnen komt daar de komende weken veranderingen in. De onderhandelingen tussen de sportieve leiding van AS Roma en het management van Nainggolan gaan de goeie richting uit - een doorbraak wordt begin volgende maand verwacht. Bedoeling is om de Antwerpenaar één seizoen extra vast te leggen - tot 2021 - en hem een loonopslag van minstens een half miljoen euro te geven. Nainggolan zou zo ruim 4,5 miljoen euro per jaar verdienen in Italië. Als het aan de supporters van AS Roma ligt, is hij dat geld in elk geval waard. Ze verkozen Nainggolan gisteren tot 'Speler van het Jaar'. "Dit is een mooie bekroning", liet de Belg optekenen. (PJC) © photo news.

Pocognoli in beeld bij Standard © photo news. Standard is op zoek naar een nieuwe linksachter en een terugkeer van Sébastien Pocognoli (29) is wel degelijk aan de orde. De Luikse directie nam enkele weken geleden al contact op met 'Poco', maar knapte toen af op zijn hoge looneisen. Intussen benaderden de Rouches hem opnieuw met een verbeterd voorstel. Pocognoli is vrij nadat West Brom zijn contract niet verlengde. Hij heeft er een goed seizoen op zitten - op uitleenbasis hielp hij Brighton mee aan de promotie naar de Premier League - en kan ook op interesse uit Engeland rekenen. Zo zou het gedegradeerde Middlesbrough hem op een shortlist hebben staan. Pocognoli zou bij een terugkeer aan zijn derde passage bij Standard toe zijn. (SJH/PJC) © belga.

AA Gent gaat vol voor Charleroi-middenvelder Marcq © photo news. Het is AA Gent menens om Damien Marcq (28) weg te halen bij Charleroi, iets wat hen vorig seizoen niet lukte tijdens de zomermercato. De Fransman was toen de gedroomde opvolger van Kums, maar de Karolo's lieten hun draaischijf niet vertrekken. "Ik hoopte echt op een transfer", zou Marcq daar later over zeggen. "Ik geloofde er in tot het laatste moment."



De tijden veranderen en deze keer is Charleroi wél bereid om mee te werken aan een overgang van Marcq naar AA Gent. Zij hopen op een ruildeal met aanvaller Jérémy Perbet - die in het verleden al twee keer eerder uitkwam voor de Karolo's en er zeer geliefd is - plus een geldsom. Marcq speelt al sinds 2013 bij Charleroi en maakte er indruk met zijn recuperatievermogen, zijn inzet en zijn uitstekende voetballende kwaliteiten. Iemand die rust brengt in een elftal. Hij zou op het middenveld van de Buffalo's mee de lijnen moeten uitzetten. Dat Vanhaezebrouck hem één van de beste middenvelders uit de Belgische competitie vindt, is mooi meegenomen voor de Fransman.



Intussen lijkt het er ook op dat de ploeg van Felice Mazzu er helemaal anders zal uitzien volgend seizoen. Niet alleen door een eventuele transfer van Marcq, maar ook omdat basisspelers Tainmont, Pollet en Nganga een andere club mogen zoeken. Zij komen om diverse redenen niet meer voor in de plannen van de technische staf. (FDZ) © photo news.

Foket stap dichter bij Atalanta Het dossier van Rode Duivel Thomas Foket komt mogelijk in een stroomversnelling. Als Andrea Conti de overstap van Atalanta naar AC Milan maakt, zijn ze in Bergamo van plan om al hun pijlen op Foket te richten. Zijn transfer naar de Serie A komt dus weer een stapje dichterbij. (KDZ) © photo news.