TT: Jonge landgenoot verlaat Porto voor avontuur in Frankrijk - Bayern tast diep in de buidel voor middenvelder

Door: redactie

14/06/17 - 23u11

Frans international Tolisso kostte Bayern ruim 40 miljoen euro. © afp.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In TransferTalk, onze dagelijkse rubriek houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Landgenoot Joris Kayembe voor vier jaar naar Nantes Joris Kayembe trekt van Portugal naar Frankrijk. De middenvelder ondertekende in Nantes een contract voor vier seizoenen. De 22-jarige Kayembe, die de gehele linkerflank voor zijn rekening kan nemen, maakt deel uit van de deal die Nantes en Porto gemaakt hebben bij de overstap van trainer Sergio Conceição. Die bewandelde vorige week de omgekeerde weg van Kayembe.



Kayembe verliet ons land in de zomer van 2013, toen hij als 18-jarige de overstap maakte van Standard naar de Portugese topclub. De Belg met Congolese roots speelde vooral voor het tweede elftal van de Portugezen en kwam in amper één officiële wedstrijd bij het eerste elftal in actie. In de winterstop van het seizoen 2014-2015 werd hij voor een half seizoen uitgeleend aan FC Arouca en in het seizoen 2015-2016 kwam hij uit voor Rio Ave. Het voorbije seizoen was Kayembe opnieuw veroordeeld tot een jaar voetballen bij het B-team van Porto in de Portugese tweede klasse.



Met Guillaume Gillet staat nog een andere Belg onder contract bij Nantes. Gisteren ondertekende ook trainer Claudio Ranieri een contract voor twee seizoenen bij de Franse Ligue 1-club. De Italiaan werd in februari ontslagen bij Leicester, dat hij in 2016 verrassend naar de titel in de Premier League had geleid. © getty.

Nederlandse goalgetter Ricky van Wolfswinkel trekt naar Basel De Nederlandse aanvaller Ricky van Wolfswinkel heeft een driejarig contract ondertekend bij Zwitsers landskampioen FC Basel. De 28-jarige spits komt over van Vitesse, waar hij pas vorig jaar terugkeerde na lange omzwervingen bij FC Utrecht, Sporting Lissabon, Norwich City, Saint-Étienne en Real Betis.



Met twintig doelpunten in de Eredivisie en twee treffers in de KNVB-bekerfinale tegen AZ (2-0) was Van Wolfswinkel van grote waarde voor de Arnhemmers. "Ik verlaat Vitesse echt met pijn in het hart, maar het hele plaatje klopt bij FC Basel. Deze kans wilde ik niet laten lopen", liet de trefzekere aanvaller weten op de website van zijn management. © photo news.

Club Brugge bindt Coopman langer aan zich Club Brugge heeft het contract van Sander Coopman, dat tot 2019 liep, verlengd met nog een jaar. De 22-jarige middenvelder speelde het afgelopen seizoen zichzelf met enkele knappe prestaties in de kijker bij Zulte Waregem. Het wordt nog afwachten of Coopman nu wel zijn kans mag wagen bij Club Brugge of opnieuw wordt uitgeleend. .@SanderCoopman tot 2020 bij Club!https://t.co/JPz3N73eZY pic.twitter.com/SkRxHL01K0 — Club Brugge KV (@ClubBrugge)

Abbiati terug naar oude liefde Christian Abbiati is de nieuwe teammanager van AC Milan. Dat laat de Italiaanse club op haar officiële kanalen weten. Het is voor de 39-jarige voormalige doelman een terugkeer naar de oude stal. Abbiati speelde namelijk vijftien seizoenen bij de 'Rossoneri', goed voor 380 wedstrijden en drie titels in de Serie A. In mei vorig jaar zwaaide hij San Siro uit, maar een jaar later keert Abbiati dus terug. Lees hier meer over zijn thuiskomst. #welcomebackAbbia! ¿¿ https://t.co/YQbPMvase7

Bentornato Christian! ¿¿ https://t.co/WSAzDqn3QR pic.twitter.com/PgagtCo6yK — AC Milan (@acmilan) Wed Jun 14 00:00:00 MEST 2017

Waasland-Beveren strikt belofte van Club Brugge Jur Schrijvers ruilt de beloften van Club Brugge voor Waasland-Beveren. Dat hebben de Waaslanders vandaag laten weten op de clubwebsite. De 20-jarige verdediger tekent een contract voor twee seizoenen, met optie op een derde. Bij blauw-zwart was hij vorig seizoen onder meer goed voor zes duels in de UEFA Youth League. Hij speelde van de U15 tot de U19 ook bij de nationale jeugdploegen.



"Schrijvers past opnieuw perfect binnen de visie van de club", legt Waasland-Beveren uit. "Hij is jong, Belgisch en talentvol. Dat zijn de drie sleutelwoorden binnen de sportieve visie van de club." Waasland-Beveren neemt @JurSchryvers over van Club Brugge. De verdediger tekent voor 2 seizoenen + optie. Hij koos voor het nummer 52. #wbe pic.twitter.com/L9s0JERsnI — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren)

Rekordmeister haalt Tolisso binnen Corentin Tolisso en Bayern München zijn eruit. De Franse middenvelder ondertekende vanmiddag een contract bij de Rekordmeister. Volgens Duitse en Franse bronnen zou de middenvelder van Lyon Bayern 35 miljoen euro kosten. De 22-jarige Tolisso kan op meerdere posities op het middenveld uit de voeten en was vorig seizoen in 47 wedstrijden goed voor veertien treffers en zeven assists.



Op de website van Bayern reageert de middenvelder tevreden op zijn transfer. "Ik ben blij dat ik bij één van de beste clubs van Europa terechtkom. Vandaag is een grote dag voor mij. Mijn ambities hier zijn groot.". © afp. © afp.

Douglas Costa dicht bij Juventus Juventus heeft volgens Sky Sports Italia 45 miljoen euro plus bonussen op tafel gelegd voor Douglas Costa. Zijn huidige club Bayern en Juventus onderhouden een warme band met elkaar en dus wordt er verwacht dat de deal binnenkort in kannen en kruiken is.



Voor Juventus en Costa is dit een perfecte uitkomst. Met de sterke concurrentie was de 26-jarige buitenspeler niet altijd zeker van een basisplaats in Duitsland. Bij Juventus staat Mario Mandzukic op de linkervleugel, terwijl dat eigenlijk een spits is. Na Bayern en Shakhtar Donetsk zal Juventus de derde club in Europa worden voor Costa. © getty. Hubert met een tussenkomst in Genk - Standard. © belga.

Het wordt een lange, drukke zomer voor Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck. Van de 39 kernspelers die nog onder contract liggen, kan, moet of wil de helft vertrekken. Het wordt drummen aan de uitgang. De dossiers één per een:



Davy Roef vertrekt zo goed als zeker. De 23-jarige doelman krijgt niet langer het vertrouwen van coach René Weiler, wil weg en heeft ook verschillende opties in België, Nederland en Spanje. Naast Frank Boeckx en Mile Svilar komt er zo goed als zeker een nieuwe doelman voor de start van de competitie. Matz Sels blijft het wenstarget van coach Weiler.



Kara Mbodj mag naar de Premier League. Dat is de Senegalees afgelopen winter beloofd. De voorbije maanden bleef het relatief stil over nieuwe interesse, maar het lijdt geen twijfel dat de Premier League weer zal komen aankloppen.



Sebastian De Maio, de man van 3,5 miljoen die vorig jaar drie weken na zijn transfer weer richting Italië vertrok, wil en moet weg. Bologna is het meest concreet. De Italianen willen hem huren met aankoopoptie.



Onder de categorie 'overbodig' vallen ook Michaël Heylen, Nathan De Medina en Rafael Galhardo. Fabrice N'Sakala - gewogen en te licht bevonden - deed het op uitleenbasis bij de Turkse tweedeklasser Alanyaspor prima: Olympiakos is geïnteresseerd. Wout Faes, terug van Heerenveen, blijft nog een vraagteken. Hij wil vooral aan spelen toekomen. Dat geldt ook voor Emmanuel Sowah, die enkel mag vertrekken als er een nieuwe rechtsachter komt.



Nog dit: Uros Spajic blijft in principe, maar de afgelopen weken kwamen er een pak lucratieve (Engelse) aanbiedingen binnen voor de Serviër. Voor Kara Mbodj lonkt de Premier League. © photo news.

Zwart op wit zegt Leander Dendoncker niet dat hij wil vertrekken, maar de 22-jarige middenvelder heeft na een fantastisch seizoen wel de brandende ambitie om naar een grote club te gaan. Aan aanbiedingen geen gebrek. Anderzijds: met een pas ondertekend contract tot 2021 staat Anderlecht sterk in de schoenen.



Verder zit Frank Acheampong in hetzelfde geval als Kara Mbodj: hij kreeg de belofte te kunnen vertrekken. De Ghanees heeft verschillende aanbiedingen uit de Premier League en zet momenteel alles op een rijtje vooraleer hij de knoop doorhakt.



Daarnaast zijn er de jongens die zeker moeten vertrekken. De bijna vergeten Stéphane Badji (wie wil hém nog?) en de zwaar teleurstellende Diego Capel (aangeboden in heel Spanje). Ook Mahmoud Trezeguet Hassan, wiens optie van 2,5 miljoen vorig jaar gelicht werd, is op weg naar de uitgang. Hij staat in de belangstelling van onder meer Galatasaray en zijn ex-club Al Ahly, maar de aanvaller wil zich in Europa bewijzen. Paars-wit hoopt zijn transfersom minstens te recupereren. Andy Kawaya zoekt na een zware blessure elders speeltijd.



Verschillende aanvallers hebben geen toekomst meer bij Anderlecht. Nathan Kabasele is intussen 23 en viel al jaren door de mand. Dylan Lambrecth, de 24-jarige aanvaller met overgewicht die vorige winter om mysterieuze redenen toch aangetrokken werd door paars-wit, misdroeg zich tijdens zijn uitleenbeurt aan Roeselare en zal wel weer zonder al te veel tamtam de deur van het Astridpark dichttrekken.



Wél voldoende talent maar toch met een onzekere toekomst bij paars-wit: Dodi Lukebakio en Aaron Leya Iseka. Mogelijk mogen zij tijdens de voorbereiding bewijzen dat ze mentaal stappen hebben gezet tijdens hun uitleenbeurt aan Toulouse en Marseille. Voor Leya Iseka klopten al verschillende Belgische eersteklassers aan, waaronder Zulte Waregem.



De kans dat Hamdi Harbaoui zijn laatste contractjaar bij Anderlecht uitdoet, is ook klein. Coach Weiler is noch van diens mentaliteit, noch van diens voetbalkwaliteiten fan. Een nieuw avontuur in de woestijn wenkt. En wat met Lukasz Teodorczyk? De spits, een dure vogel, wordt genoemd bij Sevilla, maar dat is een club die zelden meer dan 10 miljoen betaalt. Teo heeft, net als Acheampong en Kara, de belofte gekregen te mogen vertrekken bij een goed bod, maar zegt anderzijds zelf niet per se een transfer te willen. Weinig waarschijnlijk dat Harbaoui zijn laatste contractjaar in Anderlecht uitdoet. © photo news.

Rudi Cossey assistent van Leko Niet Patrick Van Kets, maar wel Rudi Cossey (55) wordt eerstdaags de opvolger van T2 Philippe Clement bij Club Brugge. Zoals aangekondigd komt Van Kets op vraag van de nieuwe trainer Ivan Leko over van STVV, maar dan wel als T3. Lees er HIER meer over. Rudi Cossey. © photo news.

Steppe naar de Freethiel? In de zoektocht naar een nieuwe doelman heeft Waasland-Beveren zijn pijlen gericht op Kenny Steppe (28). Het wil de Antwerpenaar, die tussen 2013 en 2015 al op de Freethiel speelde, definitief wegplukken bij Zulte Waregem. Essevee wil meewerken aan een oplossing - Steppe is er toch geen titularis - op voorwaarde dat de juiste prijs betaald wordt. De speler zelf ziet een overstap alvast zitten, hij wil meer aan spelen toekomen. (PJC) Kenny Steppe. © photo news.

Palic wil niet naar Le Canonnier Ondanks het gebrek aan versterkingen is Mircea Rednic erg ambitieus met degradatiekandidaat Moeskroen. "We gaan dit seizoen voor de top tien", sprak hij in de Roemeense pers. Om die doelstelling te behalen, probeerde Rednic middenvelder Antun Palic (28), een Kroatische aanvallende middenvelder die momenteel voor Dinamo Boekarest speelt, te overtuigen naar België te komen. Zonder succes. (PJC) Antun Palic © rv.

Club rond met Hubert Club Brugge heeft een persoonlijk akkoord met Guillaume Hubert (23) over een meerjarig contract. Mogelijk is dat er eind deze week ook met Standard, waarmee blauw-zwart nog onderhandelt over de transferprijs. Met de komst van Hubert is het duidelijk dat Club zich voorbereidt op een vertrek van Ludovic Butelle (34). Door voluit te kiezen voor Ethan Horvath (22) als nummer één, mag verwacht worden dat de Fransman zich niet zal neerleggen bij een rol als tweede doelman. Op Sébastien Bruzzese, in de belangstelling van KV Kortrijk en STVV (waar hij op huurbasis speelde), wordt in principe niet meer gerekend. Miguel Van Damme (23), wiens contract afloopt bij Cercle, is in beeld voor als derde doelman. (WDK) Hubert gaat plat op Stayen. © photo news.

Mata heeft nog niets beslist Clinton Mata (24) stelt het geduld van Anderlecht op de proef. De rechtsachter van Charleroi liet via sociale media weten dat hij nog geen beslissing genomen heeft. "Ik dank Anderlecht voor de belangstelling - het is een eer dat zo een grote club me wil aantrekken -, maar ook het buitenland of een extra jaar Charleroi sluit ik niet uit." Mehdi Bayat hoopt dat Marcq zal blijven. Pollet en N'Ganga mogen de club verlaten. (PJC/AR) Mata snelt Gent-verdediger Mitrovic voorbij. © photo news.

Hasi wil Bongonda Théo Bongonda is in beeld bij Olympiakos. De flankaanvaller van Celta de Vigo is een belangrijk target van de nieuwe coach Besnik Hasi. Bongonda twijfelt - hij heeft ook een aanbod van Trabzonspor. Hasi heeft zijn zinnen gezet op enkele oude bekenden. Ook Vadis Odjidja en Steven Defour werden al gepolst. (NVK) Théo Bongonda © JJLANFOCO.