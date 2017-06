Red Flames oefenen ook nog tegen Spanje en Rusland

Eline Van Der Meulen

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg speelt in zijn voorbereiding op het EK van volgende maand in Nederland nog extra oefeninterlands tegen Spanje en Rusland. Dat heeft de Belgische Voetbalbond vandaag laten weten. De partij tegen Spanje (FIFA 13) wordt op vrijdag 30 juni in San Pedro del Pinatar afgewerkt, het duel tegen Rusland (FIFA 25) op dinsdag 11 juli (15u) in Denderleeuw.