TT: OHL haalt Gorius terug naar België, Nainggolan en Roma hebben nieuwe coach

13/06/17 - 20u00

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In TransferTalk, onze dagelijkse rubriek houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

OHL haalt Gorius terug naar België OH Leuven heeft vandaag de terugkeer van Julien Gorius naar de Belgische velden aangekondigd. De Franse middenvelder ondertekende aan Den Dreef een contract voor twee seizoenen. De club uit de Proximus League (1B) legde ook middenvelder Geert Berben tot medio 2019 vast.



De 32-jarige Gorius zat na een avontuur in China sinds januari zonder ploeg. Voordien speelde de Fransman elf seizoenen ofwel 335 wedstrijden in de Belgische competitie. Brussels plukte hem in 2005 bij Metz weg, drie jaar later ruilde hij de club uit de hoofdstad voor KV Mechelen. Na een uitstekend seizoen Achter de Kazerne waarin hij goed was voor 15 doelpunten en 8 assists, zette hij in 2012 de stap hogerop naar KRC Genk. In 2013 hielp hij de Limburgers aan de Beker van België. Onder Peter Maes verloor Gorius zijn basisplaats en koos hij ervoor zijn geluk te beproeven bij het Chinese Changchun Yatai.



Behalve Gorius bereikte ook de 24-jarige Berben een overeenkomst met OHL, dat na de overname door de King Power Group over extra financiële middelen beschikt. De aanvallende middenvelder komt over van het gedegradeerde Lommel United, waar hij sinds januari 2016 aan de slag was. Lees ook Herbeleef hoe Essevee (potige) nieuwe middenvelder strikte en hoe Anderlecht toptalent zag vertrekken

Eusebio Di Francesco nieuwe coach AS Roma Eusebio Di Francesco is de nieuwe trainer van AS Roma, zo maakte de Italiaanse club van Rode Duivel Radja Nainggolan vandaag bekend. De 47-jarige Italiaan ondertekende een contract van twee seizoenen bij de 'Giallorossi'.



"We waren op zoek naar een trainer die het beste uit onze spelers en onze jonge talenten kan halen. Di Francesco is met zijn speelstijl de juiste keuze voor AS Roma", laat clubvoorzitter Jim Pallotta optekenen.



Di Francesco deelde de voorbije vijf jaar de lakens uit bij Sassuolo, de club die hij in 2013 voor het eerst naar de Serie A loodste. Afgelopen seizoen maakten Di Francesco en Sassuolo hun debuut in de Europa League. Daarin moesten ze in de groepsfase twee keer hun meerdere erkennen in KRC Genk (3-1 en 0-2). Eerder stond hij aan het roer bij Lanciano (2008-2009), Pescara (2010-2011) en Lecce (2011). © ANP.

Union haalt op één dag drie spelers binnen Union Sint-Gillis heeft zich de afgelopen 24 uur fors geroerd op de transfermarkt. De 1B-club haalde op één dag drie spelers binnen en zit zo al aan acht inkomende transfers voor komend seizoen. Na gisteravond de komst van Yadi Bangoura (Geel) te hebben afgerond, werden vandaag de verbintenissen met Kevin Kis (Roeselare) en Mamadou Diallo (Tubeke) bekendgemaakt.



De 20-jarige Yadi Bangoura is een Guineese aanvaller, die indruk maakte in de eerste amateurdivisie bij Geel. Hij tekende in de hoofdstad een contract voor één seizoen, met een optie op nog een seizoen. Geel had hem vorige zomer overgenomen van KVK Tienen (tweede amateurdivisie).



Kevin Kis is een Belgische linksachter met een staalhard schot, die het voorbije seizoen met reeksgenoot Roeselare nog de finale van de Proximus League speelde. De 26-jarige Kis, een jeugdproduct van Racing Genk, kwam de voorbije twee seizoenen tot 53 officiële optredens voor de West-Vlamingen. Kis tekende bij Union een overeenkomst voor drie seizoenen.



Serge Tabekou is een 20-jarige Kameroense rechtsbuiten. Hij speelde in 2015 voor KAA Gent en kwam drie keer in actie in het jaar dat de Buffalo's kampioen werden. Het daaropvolgende seizoen werd hij een jaar aan het Franse CS Sedan uitgeleend en vorig seizoen aan OHL. Op Den Dreef speelde hij in alle competities samen 33 keer, waarin hij drie keer tot scoren kwam en zes assists gaf.



De 35-jarige Mamadou Diallo ten slotte maakte de overstap van Tubeke. De spits tekende voor één seizoen, met nog een optie voor nog een seizoen. Diallo is een 42-voudig Malinees international, die in het verleden sier maakte in Frankrijk bij FC Nantes, Le Havre en Sedan. De afgelopen twee seizoenen kwam Diallo in Waals-Brabant tot 29 goals in 59 optredens.



Met Bangoura, Kis en Diallo stijgt het aantal transfers van Union tot acht. Eerder trok de Waals-Brabantse club ook al Julien Vercauteren (RNK Split), Thibault Peyre (Moeskroen), Soufiane El Banouhi (OH Leuven), Ayrton Mboko (Standard) en Kenneth Houdret (OH Leuven) aan. Kevin Kis. © photo news. Mamadou Diallo. © belga.

Héctor Moreno verruilt PSV voor AS Roma De Mexicaanse verdediger Hector Moreno (29) verlaat PSV en wordt ploegmaat van Radja Nainggolan bij AS Roma. Dat maakten zowel zijn oude als zijn nieuwe club vandaag bekend.



Moreno tekent voor vier jaar in Rome. Hij speelde twee seizoenen voor PSV, en veroverde vorig seizoen de landstitel. Dit seizoen was PSV derde in de Eredivisie, Moreno kwam 32 keer in actie. Eerder speelde hij onder andere voor AZ en Espanyol. Voor de Mexicaanse nationale ploeg verzamelde hij al 77 caps.



"Dit betekent een grote stap vooruit in mijn carrière", liet Moreno optekenen op de website van AS Roma. "Ik hoop dat ik mijn individuele kwaliteiten kan laten zien en kan bijdragen aan het succes van de ploeg." ️NUOVO ACQUISTO! ️



Hector #Moreno è un calciatore dell'#ASRoma! https://t.co/xqorzrY7qT pic.twitter.com/hpzP46YQSd — AS Roma (@OfficialASRoma) 13 juni 2017 © Twitter.

Eljero Elia verlaat Feyenoord en trekt naar Turkse Basaksehir Eljero Elia (30) verlaat de Nederlandse kampioen Feyenoord. De winger zette zijn handtekening onder een contract voor drie jaar bij Basaksehir, dat het afgelopen seizoen verrassend als tweede eindigde in de Turkse competitie. Elia gaat in het oranje shirt van Basaksehir spelen met rugnummer 87, een verwijzing naar zijn geboortejaar.



De vleugelspits uit Den Haag (28 caps, 2 goals) maakte er na het binnenhalen van de landstitel met Feyenoord geen geheim van dat hij graag nog eens een lucratief buitenlands avontuur wil aangaan.



Elia keerde in 2015 terug in de Nederlandse competitie, na veelal roerige jaren bij Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen en Southampton. Met Feyenoord won hij in zijn eerste seizoen de KNVB-beker, dit jaar gevolgd door het kampioenschap. © pro shots.

Dries Wuytens ruilt Willem II voor Heracles Dries Wuytens (26) zet zijn carrière verder bij Heracles Amelo. Hij tekende bij de club uit de Eredivisie een contract voor twee seizoenen, zo is vandaag bekendgemaakt. Wuytens stapt transfervrij over van reeksgenoot Willem II, waarvoor hij de afgelopen vier seizoenen uitkwam.



"In Dries Wuytens halen we een centrale verdediger in huis met veel ervaring", zegt Nico-Jan Hoogma, algemeen directeur van Heracles. "Hij speelde tot nu toe 93 wedstrijden op het hoogste niveau in België en Nederland."



Wuytens kreeg een groot deel van zijn jeugdopleiding bij PSV. Tussen 2011 en 2013 voetbalde hij voor Beerschot. Daar vertrok hij in de zomer van 2013 om Willem II te vervoegen. Met de Nederlandse club dwong hij meteen promotie af. De voorbije drie jaar speelde Wuytens in de Eredivisie.



Willem II eindigde afgelopen seizoen op de dertiende plaats, Heracles werd tiende. © Proshots.

"Real waant zich zeker in de race om Kylian Mbappé" © photo news. © Kos.. Volgens de Spaanse krant AS heeft Real Madrid een opvallende geste in huis om goudhaantje Kylian Mbappé binnen te halen. De Madrilenen dingen net als de rest van het contingent aan Europese topclubs naar de hand van de 18-jarige groeibriljant en zijn bovenop een som van meer dan 100 miljoen euro bereid om met een extraatje uit te pakken.



Real zou Mbappé na een mogelijke recordtransfer meteen weer uitlenen aan Monaco. Zo zou de jonge Fransman nog een jaar extra kunnen rijpen in het Prinsdom en zou ook Monaco tevreden blijven. De bedoeling is om Mbappé op langere termijn uiteraard te laten uitgroeien tot een van de nieuwe Galacticos. De 18-jarige spits moet in de toekomst binnentreden in het illustere rijtje van Ronaldo, Figo, Zidane, Bale en Cristiano Ronaldo.



Verder zou de Champions League-winnaar ook gesprekken aangeknoopt hebben met David De Gea. De Spaanse doelman van Manchester United wordt haast elke zomer het hof gemaakt door Real Madrid en lijkt ook deze transfermercato weer dicht bij een overgang naar de Spaanse hoofdstad te staan. © epa.

Ranieri neemt Gillet onder zijn hoede bij Nantes Claudio Ranieri heeft een nieuwe werkgever gevonden. De sympathieke Italiaan heeft bij FC Nantes zijn krabbel gezet onder een contract voor twee jaar.



De Franse eersteklasser moest wel een uitzondering bekomen van de Franse voetballiga om Ranieri vast te leggen. Het reglement stelt immers dat het aantrekken van een coach ouder dan 65 jaar niet is toegelaten, terwijl Ranieri 65 jaar en zeven maanden oud is.



Nantes vroeg daarom aan van die regel te mogen afwijken en de Franse club heeft daar nu dus toestemming voor gekregen. Ranieri volgt bij Nantes ex-Gouden Schoen Sergio Conceiçao op, die eerder deze maand verrassend naar Porto trok. De Italiaan zelf werd in februari bij Leicester de laan uitgestuurd, nadat hij een seizoen eerder op miraculeuze wijze de Engelse titel in de wacht had gesleept.



© afp.

"Doelman Pickford eerste topaankoop Koeman bij Everton" © getty. Ronald Koeman heeft zijn eerste grote aankoop van deze zomer bij Everton bijna binnen. Volgens Sky Sports en de BBC hebben Everton en Sunderland elkaar gevonden in een transfersom van omgerekend ruim 34 miljoen euro voor doelman Jordan Pickford. De komst van de 23-jarige Engelsman naar de ploeg van Koeman is slecht nieuws voor Maarten Stekelenburg, die afgelopen seizoen toch al niet verzekerd was van een basisplaats bij de 'Toffees'. De Haarlemmer begon het seizoen als nummer één onder de lat, maar na de jaarwisseling koos Koeman bijna altijd voor de Spanjaard Joel Robles. Stekelenburg kwam in 2017 nog maar drie keer in actie in de Premier League.



Met Pickford krijgt de 58-voudig international er een geduchte concurrent bij. De Engelsman degradeerde weliswaar met Sunderland, maar wordt gezien als een groot talent. Pickford bereidt zich momenteel met Jong Engeland voor op het EK voor spelers onder 21 jaar in Polen. Het is de bedoeling dat hij na dat toernooi zijn overstap naar Everton afrondt. © photo news.

Hoffenheim strikt youngster die geen minuut miste in Eredivisie Hoffenheim heeft zijn selectie versterkt met verdediger Justin Hoogma. De jonge Nederlander komt over van Heracles Almelo en miste daar geen minuut in de competitie - net zoals Leander Dendoncker dat voor elkaar kreeg bij Anderlecht afgelopen seizoen. Hoogma werd zo op zijn 19e de jongste speler ooit in de Eredivisie die daarin slaagde.



Bij Hoffenheim onderschreef Justin Hoogma, zoon van gewezen Hamburgverdediger Nico-Jan Hoogma, een contract tot 30 juni 2021. De Duitse club beëindigde de competitie op de vierde plaats en mag komend seizoen aantreden in de voorronde van de Champions League. Hoogma (links) speelde elke minuut in de Eredivisie. © anp.

Morata op weg naar Man U Lukt het niet bij de ene club in Madrid - zie hieronder bij Griezmann - dan maar bij de andere moet Manchester United hebben gedacht. Nadat de deur door Atlético Madrid-spits Antoine Griezmann al was dichtgeslagen hebben de Red Devils hun oog laten vallen op Alvaro Morata van stadgenoot Real Madrid. Volgens de Independent zou ManUnited zelfs al een medische keuring hebben gepland voor later deze week. De zaakwaarnemer van Morata zegt vandaag in Marca dat 'ManUnited een zeer interessante optie is'. De Spaanse international moet op Old Trafford de leemte opvullen na de zware blessure bij Zlatan Ibrahimovic. © photo news.

Szczesny op weg naar Juventus Wojciech Szczesny moet bij Juventus komend seizoen de stand-in worden van de ogenschijnlijk onslijtbare veteraan Gianluigi Buffon. Zei de Poolse doelman, die door Arsenal de voorbije twee seizoenen werd uitgeleend aan AS Roma, nog in de Italiaanse hoofdstad te willen blijven, meldt La Gazzetta dello Sport dat de Oude Dame Szczesny voor vier seizoenen heeft vastgelegd. Arsenal zou 14 miljoen euro hebben ontvangen voor de 27-jarige Poolse international. Na het afscheid van Buffon, vrijwel zeker volgend jaar zomer na het WK in Rusland, moet Szczesny de eerste keeper worden in Turijn.



© reuters.

"Griezmann verlengt bij Atletico aan verbeterde voorwaarden" © afp. Zoals u hier gisteren al kon lezen, heeft Antoine Griezmann met Atletico Madrid een akkoord bereikt om zijn contract te verlengen tot de zomer van 2022. Enrique Cerezo, voorzitter van Los Rojiblancos, bevestigde in een interview met radiozender Cadena Ser dat het Franse goudhaantje zal bijtekenen. Volgens de Spaanse media ligt voor Griezmann een fikse loonsverhoging in het verschiet. "Dat is interne keuken", reageerde Cerezo. De Fransman zou jaarlijks 11,3 miljoen euro opstrijken en zijn opstapclausule zou op 99 miljoen euro gehandhaafd blijven.



De 26-jarige Griezmann, die nog tot 2021 onder contract ligt in Madrid, geniet belangstelling van meerdere absolute topclubs. Zo zouden Manchester United en Bayern München op zijn diensten azen.



Griezmann, derde in de verkiezing van de Gouden Bal 2016, liet onlangs optekenen dat hij graag bij Atletico wil blijven, zeker nu de club deze zomer geen nieuwe spelers mag aantrekken door een transferverbod. "Dit is geen gemakkelijk moment voor onze ploeg. Als ik nu zou vertrekken, zou dat als een dief in de nacht zijn", liet de ploegmaat van Yannick Carrasco optekenen.



Na de bekendmaking van zijn contractverlenging liet de Fransman ook nog weten "alles te zullen blijven geven voor de club. En uitzonderlijk blij te zijn met zijn nieuwe contract." ¿¿¿¿¿¿ @AntoGriezmann amplía su contrato hasta 2022 ¿¿¿¿

¡Enhorabuena! ¿¿¿¿

¿¿ https://t.co/2HLjbmsG8z#Griezmann2022 #AúpaAtleti pic.twitter.com/heuqHwUUFO — Atlético de Madrid (@Atleti) Tue Jun 13 00:00:00 MEST 2017 © afp.

Mata stap dichter bij Anderlecht Behoudens een miraculeuze ommekeer komt Silvan Widmer (24) niet naar Anderlecht. René Weiler wilde de rechtsachter van Udinese er graag bij, maar hij is te duur. Daardoor wordt de komst van voetbalbelg Clinton Mata (24) van Charleroi een stuk realistischer. "Er is een kans dat hij naar Anderlecht gaat", bleef Charleroi-manager Mehdi Bayat gisteren op de vlakte. Dat paars-wit trouwens een rechtsback wil - ondanks de aanwezigheid van Andy Najar en Dennis Appiah -, valt te verklaren door het feit dat Weiler het plan heeft om de Hondurees als rechtsbuiten uit te spelen, waardoor een verlengd verblijf van Massimo Bruno weer een stuk onwaarschijnlijker lijkt. De uitgaande transfer van Emmanuel Sowah hangt samen met de komst van een nieuwe vleugelverdediger. (PJC) Anderlecht ziet naar alle waarschijnlijkheid af van de komst van deze Silvan Widmer. © getty. Leander Dendoncker probeert Clinton Mata het leer afhandig te maken. Worden ze komend seizoen verenigd in het Astridpark? © belga.

KVO blijft hopen op Gerkens KV Oostende heeft Pieter Gerkens (21) niet helemaal opgegeven. "We hebben afgehaakt in de zin dat we geen 2 miljoen euro gaan betalen aan STVV", aldus sportief manager Luc Devroe. "Als die prijs niet zakt, dan denk ik dat Gerkens op het einde van het seizoen transfervrij zal vertrekken. Want ik ga ervan uit dat hij daar niet zal bijtekenen." Over Cyriac: "Fulham wil hem nog een jaar verder huren met optie tot aankoop. We wachten op een voorstel." Op uitgaand vlak vertrekt naast Dimata misschien ook Marusic. "Er is wat beweging, maar nog geen concreet bod. Al vrees ik wel dat hij zal vertrekken." Anderlecht zou al interesse betoond hebben. (WDK) © belga.

Coopman opnieuw naar Essevee Sander Coopman (22) verlengt eerstdaags zijn contract bij Club Brugge en wordt zo goed als zeker opnieuw uitgeleend aan Zulte Waregem. Er zijn wel kapers op de kust, maar de kans is dus heel groot dat het opnieuw Essevee wordt. (VDVJ) © photo news.