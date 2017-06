TT: Heel wat op stapel bij Anderlecht - Oostende wil (te dure) Gerkens nog steeds

Door: redactie

13/06/17 - 06u38

© belga.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In TransferTalk, onze dagelijkse rubriek houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

KVO blijft hopen op Gerkens

KV Oostende heeft Pieter Gerkens (21) niet helemaal opgegeven. "We hebben afgehaakt in de zin dat we geen 2 miljoen euro gaan betalen aan STVV", aldus sportief manager Luc Devroe. "Als die prijs niet zakt, dan denk ik dat Gerkens op het einde van het seizoen transfervrij zal vertrekken. Want ik ga ervan uit dat hij daar niet zal bijtekenen." Over Cyriac: "Fulham wil hem nog een jaar verder huren met optie tot aankoop. We wachten op een voorstel." Op uitgaand vlak vertrekt naast Dimata misschien ook Marusic. "Er is wat beweging, maar nog geen concreet bod. Al vrees ik wel dat hij zal vertrekken." Anderlecht zou al interesse betoond hebben. (WDK)