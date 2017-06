TT: Heel wat op stapel bij Anderlecht - Niks lijkt overgang Morata naar Man U nog in de weg te staan

Door: redactie

13/06/17

Hoffenheim strikt youngster die geen minuut miste in Eredivisie Hoffenheim heeft zijn selectie versterkt met verdediger Justin Hoogma. De jonge Nederlander komt over van Heracles Almelo en miste daar geen minuut in de competitie. Hoogma werd zo op zijn 19e de jongste speler ooit in de Eredivisie die daarin slaagde.



Bij Hoffenheim onderschreef Justin Hoogma, zoon van gewezen Hamburgverdediger Nico-Jan Hoogma, een contract tot 30 juni 2021. De Duitse club beëindigde de competitie op de vierde plaats en mag komend seizoen aantreden in de voorronde van de Champions League. Lees ook Herbeleef hoe Essevee (potige) nieuwe middenvelder strikte en hoe Anderlecht toptalent zag vertrekken

Herbeleef hoe Griezmann verlengde bij Atlético en AC Milan al vierde aanwinst strikte Hoogma (links) speelde elke minuut in de Eredivisie. © anp.

Morata op weg naar Man U Lukt het niet bij de ene club in Madrid - zie hieronder bij Griezmann - dan maar bij de andere moet Manchester United hebben gedacht. Nadat de deur door Atlético Madrid-spits Antoine Griezmann al was dichtgeslagen hebben de Red Devils hun oog laten vallen op Alvaro Morata van stadgenoot Real Madrid. Volgens de Independent zou ManUnited zelfs al een medische keuring hebben gepland voor later deze week. De zaakwaarnemer van Morata zegt vandaag in Marca dat 'ManUnited een zeer interessante optie is'. De Spaanse international moet op Old Trafford de leemte opvullen na de zware blessure bij Zlatan Ibrahimovic. © photo news.

Szczesny op weg naar Juventus Wojciech Szczesny moet bij Juventus komend seizoen de stand-in worden van de ogenschijnlijk onslijtbare veteraan Gianluigi Buffon. Zei de Poolse doelman, die door Arsenal de voorbije twee seizoenen werd uitgeleend aan AS Roma, nog in de Italiaanse hoofdstad te willen blijven, meldt La Gazzetta dello Sport dat de Oude Dame Szczesny voor vier seizoenen heeft vastgelegd. Arsenal zou 14 miljoen euro hebben ontvangen voor de 27-jarige Poolse international. Na het afscheid van Buffon, vrijwel zeker volgend jaar zomer na het WK in Rusland, moet Szczesny de eerste keeper worden in Turijn.



© reuters.

"Griezmann verlengt bij Atletico aan verbeterde voorwaarden" © afp. Zoals u hier gisteren al kon lezen, heeft Antoine Griezmann met Atletico Madrid een akkoord bereikt om zijn contract te verlengen tot de zomer van 2022. Enrique Cerezo, voorzitter van Los Rojiblancos, bevestigde in een interview met radiozender Cadena Ser dat het Franse goudhaantje zal bijtekenen. Volgens de Spaanse media ligt voor Griezmann een fikse loonsverhoging in het verschiet. "Dat is interne keuken", reageerde Cerezo. De Fransman zou jaarlijks 11,3 miljoen euro opstrijken en zijn opstapclausule zou op 99 miljoen euro gehandhaafd blijven.



De 26-jarige Griezmann, die nog tot 2021 onder contract ligt in Madrid, geniet belangstelling van meerdere absolute topclubs. Zo zouden Manchester United en Bayern München op zijn diensten azen.



Griezmann, derde in de verkiezing van de Gouden Bal 2016, liet onlangs optekenen dat hij graag bij Atletico wil blijven, zeker nu de club deze zomer geen nieuwe spelers mag aantrekken door een transferverbod. "Dit is geen gemakkelijk moment voor onze ploeg. Als ik nu zou vertrekken, zou dat als een dief in de nacht zijn", liet de ploegmaat van Yannick Carrasco optekenen. © afp.

Mata stap dichter bij Anderlecht Behoudens een miraculeuze ommekeer komt Silvan Widmer (24) niet naar Anderlecht. René Weiler wilde de rechtsachter van Udinese er graag bij, maar hij is te duur. Daardoor wordt de komst van voetbalbelg Clinton Mata (24) van Charleroi een stuk realistischer. "Er is een kans dat hij naar Anderlecht gaat", bleef Charleroi-manager Mehdi Bayat gisteren op de vlakte. Dat paars-wit trouwens een rechtsback wil - ondanks de aanwezigheid van Andy Najar en Dennis Appiah -, valt te verklaren door het feit dat Weiler het plan heeft om de Hondurees als rechtsbuiten uit te spelen, waardoor een verlengd verblijf van Massimo Bruno weer een stuk onwaarschijnlijker lijkt. De uitgaande transfer van Emmanuel Sowah hangt samen met de komst van een nieuwe vleugelverdediger. (PJC) Anderlecht ziet naar alle waarschijnlijkheid af van de komst van deze Silvan Widmer. © getty.

KVO blijft hopen op Gerkens KV Oostende heeft Pieter Gerkens (21) niet helemaal opgegeven. "We hebben afgehaakt in de zin dat we geen 2 miljoen euro gaan betalen aan STVV", aldus sportief manager Luc Devroe. "Als die prijs niet zakt, dan denk ik dat Gerkens op het einde van het seizoen transfervrij zal vertrekken. Want ik ga ervan uit dat hij daar niet zal bijtekenen." Over Cyriac: "Fulham wil hem nog een jaar verder huren met optie tot aankoop. We wachten op een voorstel." Op uitgaand vlak vertrekt naast Dimata misschien ook Marusic. "Er is wat beweging, maar nog geen concreet bod. Al vrees ik wel dat hij zal vertrekken." Anderlecht zou al interesse betoond hebben. (WDK) © belga.

Coopman opnieuw naar Essevee Sander Coopman (22) verlengt eerstdaags zijn contract bij Club Brugge en wordt zo goed als zeker opnieuw uitgeleend aan Zulte Waregem. Er zijn wel kapers op de kust, maar de kans is dus heel groot dat het opnieuw Essevee wordt. (VDVJ) © photo news.