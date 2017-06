Belgische première voor videoref in Supercup

Eline Van Der Meulen

12/06/17 - 15u34 Bron: Belga

© Twitter.

Pierre François, CEO van de Pro League, kon vandaag bij de voorstelling van de speelkalender voor het komende seizoen nog meedelen dat de videoref voor het eerst zal gebruikt worden bij de Supercup op 22 juli tussen landskampioen Anderlecht en bekerwinnaar Zulte Waregem. "Elke eersteklasser zal in zes competitiematchen gebruik kunnen maken van de videoreferee", herhaalde François.

Vorig seizoen werd het systeem met een videoassistent al getest in de Jupiler Pro League, maar zonder dat de videoref kon ingrijpen. Volgend seizoen is dit wel mogelijk bij 48 wedstrijden van de reguliere fase van de Jupiler Pro League.



"Na de Supercup zullen de videorefs in de reguliere competitie bij zes matchen van ieder team aanwezig zijn", aldus François. "Ik wil hiermee nogmaals benadrukken dat de Pro League niet stilstaat en vooruitgang ambieert. Verder is er uiteraard ook de start van het project met de acht scheidsrechters die vanaf volgend seizoen een semi-profstatuut hebben."



François haalde verder trots aan dat de Wereldvoetbalbond FIFA de Pro League had beloond met een zevende plaats in een ranglijst van competities met een uitstekende opleiding. "We mogen trots zijn op onze competitie. In de meeste competities (François doelt op topcompetities als Duitsland en Italië, nvdr.) ligt de kampioen vaak op voorhand al vast. Wij hebben in België drie verschillende kampioenen gehad in de drie laatste seizoenen."